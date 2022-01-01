Нигде такой нет, кроме как в школьных столовых

С началом учебного года родители всегда горячо обсуждают тему школьного питания. Вкусно или невкусно готовят, едят дети или под любыми предлогами уклоняются, ну и, конечно, стоимость. Недавно один из читателей выложил в нашем Instagram фото - снял меню в одном из школьных буфетов, где цена стакана чая - 55 тенге., а сосиски в тесте - 210 тенге.

Сегодня за еду в школах можно платить наличкой, а можно картой, что дешевле

Обсуждение вскипело. При этом речь шла не просто о дороговизне, а о том, что при оплате картой еда почему-то дешевле, чем за наличный расчет. Обвиняли во всем предпринимателей, которые кормят школьников. Дескать, чего только ни выдумают ради наживы, это их самодеятельность и куда смотрят органы, в частности налоговая, ведь «за наличку, значит, скрывают доходы или накидывают за безнал все проценты банка и налоги». А между тем, с подачи некоторых органов это ценовое неравенство и существует.

История довольно давняя. Началась еще в 2018 году. Связана с повсеместным продвижением карточных расчетов. Тогда от всех предпринимателей требовали установки POS-терминалов, школьные столовые не были исключением, но там безналичка продвигалась ни шатко ни валко. Терминалы устанавливали далеко не везде.

Видимо, в целях активизации процесса министр образования в декабре 2018 года своим приказом №17948 утвердил «Правила организации питания обучающихся...», пункт 8 которых и требует делать 10-процентную скидку при безналичной оплате за питание.

До определенного времени предприниматели пункт этот игнорировали, предпочитали не замечать.

Но в начале февраля 2022 года отдел образования Костаная направил предпринимателям, предоставляющим услуги школьного питания, письмо по итогам проведенного в этой сфере прокурорского анализа. Сотрудники надзорного органа обращали внимание на то, как в школе соблюдается право учеников и их родителей на безналичный расчет. И ссылались в том числе на упомянутый пункт правил.

Сами же предприниматели считали его дискриминационным для себя, противоречащим Предпринимательскому кодексу РК.

- Требование делать скидку основано на внутреннем приказе государственного ведомства, его исполнение заведомо ухудшает финансовое положение нас как субъектов частного бизнеса, - писали они в «НГ», - обращает на себя внимание, например, тот факт, что из перечня видов деятельности, при осуществлении которых обязательно иметь терминалы или оборудование для приема мгновенных платежей, ни с кого никакими правилами и постановлениями не требуют предоставления скидок покупателям товаров и услуг. Ни с ресторанов, ни с салонов красоты. А со школьных столовых их именно требует своим приказом, утверждающим правила организации питания, министр образования. На каком основании? Предоставление скидки по закону является правом частного предпринимателя, но никак не обязанностью. Скидку можно предоставить, если позволяет финансовое положение, мы находимся в труднейшем. Продукты дорожают практически еженедельно, а в связи с пандемией коронавируса (обращение было в марте 2022 года - «НГ») мы нередко кормим учащихся меньше запланированного количества. Часто уходим «в минус», а с нас требуют скидки, да еще такой большой - 10%.

Тогда мы советовали предпринимателям обратиться с этим письмом в палату предпринимателей. Похоже, дело не кончилось ничем.

А между тем, люди откровенно говорили, что авторам идеи надо понимать: уменьшая цену в одном месте, бизнес вынужден будет поднять ее на что-то другое в школьном питании. На буфетное питание, допустим. Что и произошло. Какой тогда смысл в скидке вообще?

Конечно, с учетом роста цен на продукты питания - вспомним хотя бы бешенство цен на сахар - школьное питание и так бы подорожало. Но момент со скидкой ситуацию только усугубляет.

Фото из архива «НГ»