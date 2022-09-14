Какие правила необходимо соблюдать при осенней посадке тюльпанов

Знаете ли вы, что одним из символов Костанайской области, изображенным на ее гербе, является тюльпан Шренка? Да и наверняка многие видели снимки и ролики степных просторов, раскрашенных разноцветными бутонами. С виду хрупкое растение обладает удивительной неприхотливостью и живучестью в суровых условиях степи с бесконечными ветрами, холодными стужами и изнуряющим зноем. К сожалению, эта культура на грани уничтожения и занесена в Красную книгу, поэтому рвать и выкапывать для размножения запрещено. Но вырастить его родственника, причем всевозможных окрасок и форм, достаточно несложно. Как выбрать посадочный материал и когда его высаживать, чтобы весной получить яркую клумбу и не расстроиться из-за потраченных времени и денег?

Простые, махровые, бахромчатые - выбор на любой вкус!

Ассортимент тюльпанов огромен, и каждый сможет выбрать по душе. Сейчас в мире выведено более 50 000 сортов. Среди них есть и карликовые сорта (до 10 см), и высокорослые (до 75 см), с окраской от белоснежной до почти черной, двухцветные с размытым колером и интригующими четкими полосками, с бахромчатыми и волнистыми краями лепестков, с махровыми и простыми бутонами.

Выбирая посадочный материал, ориентируйтесь не только на окраску, но и на высоту, а также на место, где вы разместите тюльпаны. Для альпийской горки, бордюра или выращивания в горшке подойдут низкорослые сорта. Сорта с крупными яркими цветами на длинных цветоносах лучше смотрятся на дальних планах, а сорта средней высоты идеальны для групповых посадок на газоне или вблизи дорожек.

Купленная луковица тюльпана, если она здоровая, вызревшая и достаточно крупная, будет гарантированно цвести весной. Для этих цветов характерно правило «чем больше - тем лучше». Луковицы небольшого размера могут не зацвести в первый год и потребуют доращивания, это вполне приемлемо. Поэтому чем однородней будет посадочный материал, тем ровнее и эффектней получится цветущая посадка.

Дезинфекция луковиц - обязательная процедура перед посадкой

Луковицы должны быть целыми, без порезов, плотными на ощупь, не вялыми, без признаков гниения - плесени, мягких мест, гнилостного запаха, насекомых. Осмотрите донце луковиц - оно должно быть сухое, плотное, без корней. У тюльпанов допускается отсутствие покрывающей чешуи.

До высадки в грунт луковицы стоит хранить в сухом прохладном месте. Нижние ящики для овощей в холодильнике также подойдут. Тронувшиеся в рост или подвявшие луковицы можно некоторое время хранить во влажном торфе и не затягивать с посадкой.

Чем однородней по размеру будет посадочный материал, тем ровнее будет результат

Чтобы избежать возможных заболеваний, поскольку луковицы могут быть заражены спорами грибков, перед посадкой необходимо обработать их фунгицидным раствором препарата Максим или розовым раствором марганцовки в течение 20-30 минут. Если при хранении вы все же заметили зеленоватые или серые пятна на луковице, надо срезать их острым ножом до здоровой ткани, а место среза присыпать толченым углем, прижечь раствором зеленки и подсушить в течение 2-3 дней.

Тюльпаны лучше растут на солнечных, хорошо освещенных участках, но и в легкой полутени чувствуют себя прекрасно. Выбирайте участки без близких грунтовых вод и длительного застоя талых и дождевых вод. Главное, чтобы почва была легкая, рыхлая, но достаточно питательная с нейтральной или слабощелочной реакцией. Кислую почву раскисляют внесением 1 стакана на 1 кв. м доломитовой муки или извести пушонки.

Участок под посадку лучше готовить заранее, за 3-4 недели. После перекопки на глубину до 45 см вносят органические и минеральные удобрения: хорошо перепревший перегной или компост (1 ведро на 1 кв.м), комплексное сухое удобрение с содержанием азота, фосфора и калия (азофоска - 50-60 г на 1 кв.м), древесная зола (1 ст. на 1 кв.м). Свежий навоз категорически нельзя! Тяжелую почву можно разрыхлить внесением песка, вермикулита или перлита.

При высадке в грунт обязательно приготовьте линейку

Высаживают луковицы тюльпанов с таким расчетом, чтобы они успели укорениться до морозов, но не прорасти. Это занимает примерно 3 недели при температуре +8-10 градусов. В нашем регионе подходящее время с 20 сентября по 10 октября. Крайний срок посадки - 2 недели до устойчивых морозов, при условии укрытия.

Глубина посадки зависит от размера луковиц. Тут стоит воспользоваться линейкой и правилом «трех луковиц». Измерив высоту луковицы от донца до верхушки, необходимо умножить число на три. Это и будет глубина посадки. К примеру, высота луковицы тюльпанов 3-4 см, а глубина, на которой будет находиться донце, будет 9-12 см. Если на участке почва достаточно тяжелая, глинистая, то глубину необходимо уменьшить.

Аллея в Центральном сквере Костаная когда-то напоминала цветущие поля Голландии. Май 2016 г.

Сажают луковицы в зависимости от их размера на расстоянии 10-20 см друг от друга в бороздки или лунки, на дно которых желательно насыпать чистый песок слоем в 1 см. Почва должна быть слегка влажная. В сухую погоду клумбу стоит полить после посадки.

Укрывать клумбу с луковичными цветами желательно, но необязательно. Замечено, что лучше зимуют посадки 2-3-летней давности. Поэтому тюльпаны можно не выкапывать после цветения в течение 3-4 лет. Но если посадки свежие или из-за ранней высадки и теплой осени на поверхности земли появились ростки, то с наступлением морозов необходимо укрыть клумбу. Для этого подойдет все, что угодно: опавшая листва, опилки, скошенная трава, ветки кустарников и хвойных деревьев, торф, укрывной материал. Это позволит сохранить рыхлость и влажность верхнего слоя почвы, стабилизирует ее температуру на глубине размещения луковиц, способствуя их укоренению. Главное - укрытие должно быть сухим, хорошо проветриваться и служить снегозадержанием, а весной его необходимо вовремя убрать.

Соблюдение всего комплекса агротехнических мероприятий - подходящее место, правильно подготовленная почва, качественный посадочный материал - практически гарантирует великолепное цветение будущей весной.

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