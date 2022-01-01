1 сентября 1954 г. облисполком утвердил решение горисполкома Кустаная об открытии начальной школы № 6 с четырьмя классами в районе Военного городка с 1 сентября.

4 сентября 1957 г. решением Кустанайского горисполкома при конторе домоуправления введены в штат единицы смотрителя зданий и дворника.

5 сентября 1937 г. для упорядочения проектно-сметных работ Кустанайский облисполком организовал проектно-сметное бюро при Облкомхозе. Всем государственным и кооперативным организациям запрещалась сдача документов на составление проектов и смет частным лицам..

6 сентября 1956 г. Постановлением Кустанайского обкома учреждена книга Почета передовиков освоения целинных и залежных земель, высокой продуктивности полеводства и животноводства колхозов и совхозов Кустанайской области. Организациям, хозяйствам и лицам выдавали соответствующие удостоверения.

15 сентября 1988 г. упразднено Кустанайское областное управление по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Образовано Кустанайское областное производственное объединение «Полиграфия» с обособленным аппаратом управления, в состав которого вошли все типографии области и издательство «Газета».

17 сентября 1937 г. в связи с тем, что в Кустанайском районе не имелось ни одного клуба Кустанайский облисполком разрешил как исключение райисполкому израсходовать 10 тыс. рублей на переоборудование здания бывшей церкви в п. Александровском в колхозный клуб.

17 сентября 1941 г. в Кустанае объединены гостиница и Дом колхозника в одну дирекцию с названием «Управление гостиницы и Дома колхозника». Директором назначен Шашков.

17 сентября 1941 г. ввиду необходимости размещения эвакуированных предприятий произведено перемещение учреждений и организаций в Кустанае: горвоенкомат переведен из помещения по ул. Октябрьской (Дулатова) в дом по ул. Тарана, 28 (Тауелсиздик); педучилище размещено в Доме учителя и в здании рядом с ним по ул. Тарана, 64.

20 сентября 1950 г. в Кустанае открыт колхозный рынок в Наримановке с наименованием «Наримановский рынок».

20 сентября 1961 г. принято в эксплуатацию здание общежития торгово-кооперативного техникума по ул. 1 Мая.

21 сентября 1942 г. в целях максимальной экономии горючего и обеспечения электроэнергией завода 507 школ, больниц и других промышленных предприятий, выполняющих оборонные заказы, Кустанайским облисполкомом установлен обязательный минимум экономии электроэнергии: по Дому Советов, НКВД и другим учреждениям города - 40 %, частным абонентам - 50%.

24 сентября 1952 г. горисполком Кустаная утвердил план по озеленению города. Сплошному озеленению подлежали: ул. Ленина (пр. Аль-Фараби) от ул. Привокзальной до ул. Набережной; ул. им. Калинина (Алтынсарина) от ул. Казахской до ул. Пл. Революции (Победы); улицы им. Павлова и Казахская - на всем протяжении; закладка бульваров по ул. Советской (Байтурсынова) от ул. Ленина до ул. Тарана; по ул. Повстанческой (Касымканова) от ул. Ленина до ул. Тарана.

28 сентября 1944 г. в Кустанайской области установлены нормы добычи и сдачи шкурок ондатры на одного охотника-ловца в сезон 1944/1945 гг. - 400 штук и зимних видов пушнины на сумму 1 000 руб. Общий план добычи - 10 000 шт. Запасы ондатры имелись в водоемах Тургайского района, Семиозерного и Амангельдинского районов. Наиболее устойчивыми водоемами, обеспечивающими кормовую базу для развития ондатры, считались озера Кушмурун, Аксуат, Тениз и река Убаган.

29 сентября 1938 г. Президиум Кустанайского горсовета установил ставки на хранение продуктов и услуг на советском базаре. За суточное хранение 1 кг сельхозпродукции, зерновых, муки, овощей, картофеля - 1,0 коп.; мяса и растительного масла - 10 копеек; молочной продукции - 8 коп.

29 сентября 1942 г. на основании Постановления бюро ЦК КПб Казахстана «Об итогах подготовки школ к новому учебному году» Кустанайский облисполком постановил «….подчинить всю учебную и воспитательную работу в школах укреплению обороноспособности страны, задачам усиления помощи фронту, широко привлекая детей к общественно-полезному труду (сбор металлолома, работа в колхозах, совхозах, помощь семьям красноармейцев, сбор теплых вещей и подарков для воинов Красной Армии».

30 сентября 1942 г. Кустанайский облисполком постановил призвать на военную службу всех граждан мужского пола, родившихся в 1925 году, за исключением лиц, работающих на предприятиях отраслей промышленности наркоматов боеприпасов вооружения, минометного вооружения, танковой, черной металлургии и электростанций, также учащихся ремесленных училищ и школ ФЗО этих же отраслей промышленности.

30 сентября 1942 г. чтобы обеспечить вывоз дров в город для снабжения семей красноармейцев, инвалидов ВОВ и жен начсостава, при Гортопе создан гужевой транспорт из 50-ти подвод. Кустанайский облисполком выделил средства на приобретение подвод и оборудования транспорта 255 тыс. рублей.

30 сентября 1944 г. Кустанайский облисполком принял решение об усилении заготовок тряпья и мануфактуры, бумажной мануфактуры предприятиями и организациями. За уничтожение или сжигание утильсырья - привлекать к ответственности. Сборщикам утиля у населения оплачивали 50% из суммы за собранный и сданный утиль.

30 сентября 1961 г. Кустанайский областной Дом народного творчества размещен в фойе кинотеатра «Родина» (сейчас там цветник, прилегающий к зданию областного отдела культуры по пр. Аль-Фараби).