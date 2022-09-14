Руководитель управления образования ответила на вопросы читателей «Нашей Газеты»

Неделя прошла с начала учебного года. В соцсетях родители перестали обсуждать ценники на школьном базаре, теперь новая тема - изменения в учебной программе. Министерство просвещения РК разработало ряд поправок, по которым, в частности, школы перешли на пятидневку, а вместо «Самопознания» появился предмет «Глобальные компетенции». Ответить на вопросы читателей «НГ» мы попросили руководителя управления образования Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВУ.

О реформах и их критике

- Зауре Ануарбековна, предложения управления образования Костанайской области были учтены при разработке изменений в новом учебном году?

Зауре Байменова: «Когда обсуждали вопрос перехода на пятидневку, мы выступали за»

- Министерство просвещения открыто для предложений. Помимо совещаний с нами, чиновниками от образования, проводились совещания отдельно с директорами и учителями, нет разрыва между информацией школ и министерства. Сам министр проводил встречи напрямую с педагогами без нас. И на основе этих встреч вносили изменения. К примеру, в августе министр анонсировал изменения в оплате труда директоров школ. Сейчас по всей республике есть дефицит директоров. В нашей области 64 вакансии. Я считаю, это много. Как бы мы ни воспитывали своих директоров из резерва педагогов, все равно есть вакансии. Приняты также наши предложения по возможности поступать в организации дополнительного образования на протяжении всего года, а не в ограниченный срок, как это было раньше.

- А были ли какие-то предложения из нашей области, которые не были учтены авторами реформ?

- В целом все наши предложения приняты в работу. Пока менять эту систему на следующий год никто не планирует. Если министерство выступит с инициативой, мы ее будем обсуждать.

- Больше всего критики в соцсетях родители высказывали по поводу внедрения пятидневной недели в школах. Нам говорили учителя, что теперь не могут проводить кружки и дополнительные занятия по субботам. Что вы им посоветуете?

- Когда обсуждали вопрос перехода на пятидневку, мы выступали за. Потому что уже в прошлом году у нас за исключением 9 школ все были на пятидневке. Шесть дней в неделю в основном учились инновационные школы: гимназии и лицеи. Действительно, в первые дни возникли вопросы по посещению кружков. Учебный процесс начался 2 сентября, были звонки от родителей. Мы оперативно довели до школ, что кружки, которые не являются частью учебного процесса, могут работать в субботу. Благодаря звонкам педагогов и родителей мы узнали, что некоторые директора неправильно поняли информацию. Повторно разъяснили - у детей должно быть время для дополнительного образования, в том числе в субботу, если это необходимо.

- В соцсетях много постов о том, что у второй смены заканчиваются уроки в 20 часов и позднее.

- В две смены у нас работают в основном городские школы. Аналогичные вопросы были и в прошлом году, но тогда это было связано со скользящим графиком из-за пандемии коронавируса. Тогда мы старались, чтобы дети приходили на первый урок в разное время. Были жалобы, проблемы с расписанием в первые дни учебного года, мы их отработали, за неделю расписание установилось. В этом учебном году уроки заканчиваются не позднее 19.20. Я сама много лет работала в школе, и тогда тоже у нас заканчивались уроки в это время.

- В этом году первоклассников на уроке по цифровой грамотности не будут делить на две группы. В классе 30 учеников, в кабинете 15 компьютеров. Сажать по двое за один компьютер учеников нельзя по санитарным требованиям. Что делать учителям?

- В связи с тем, что первоклассникам даются только основы цифровой грамотности, изучается понятийный аппарат, техника безопасности, школьники изучают простейшие действия и программы, учебный процесс организуется без деления класса. В то же время учитель может организовать учебный процесс во время урока таким образом, что часть школьников будет работать на компьютере, а часть - выполнять теоретические задания.

О новых учебных предметах

- В этом году есть изменения в учебной программе. Вместо предмета «Самопознание» поставили «Глобальные компетенции». Причем этот урок, хоть и является факультативным, но обязателен к посещению. Что это за предмет?

- 21 учитель из нашей области трудился над созданием программы этого предмета. Здесь будет несколько направлений, в том числе ряд тем, ранее изучавшихся по предмету «Самопознание». Есть модули экологической и финансовой грамотности, медиаграмотности, добропорядочность и этика, гражданственность и патриотизм, критическое мышление.

- Можете ли вы гарантировать, что эти уроки не превратятся в обсуждение посланий президента или нравоучений по тому, каким газетам стоит верить, а каким нет?

- Я считаю, что человек должен уметь отличить фейковую новость от правдивой. Педагоги будут работать по определенной программе. У нас есть цели и задачи, какой объем знаний у них должен быть по итогам года. Та же медиаграмотность в 5-м классе и в 9-м - это совершенно разный уровень подготовки школьников. По итогам года мы посмотрим через обратную связь от учителей, как этот предмет повлиял на детей и как, возможно, стоит подкорректировать программу.

- Министр просвещения также высказывался о внедрении уроков ПДД и летних школ. Есть ли какие-то подвижки в этой инициативе?

- Так как до 1 июня у нас будет учебный год, вопрос по летним школам будет решаться. Польза от них есть. И пусть в этом году нам не нужно догонять упущения онлайн-обучения, но это хорошая возможность для восполнения пробелов знаний по «западающим» темам. Ближе к концу учебного года мы поймем, нужны нам летние школы или нет. Что касается уроков ПДД, то у нас проводятся классные часы, встречи с инспекторами дорожного движения. Это важные для школьников знания, но будет ли ПДД отдельной дисциплиной при сегодняшней нагрузке школьников - покажет время.

О бесплатном и льготном

- Многие родители спрашивают о получении бесплатных рабочих тетрадей.





- Рабочие тетради считаются дополнительным учебным материалом. Мы неоднократно говорили, что учителя не имеют права требовать рабочие тетради. Есть обычные тетради, они могут работать в них. Со своей стороны для первых классов покупаем рабочие тетради. В этом году купили все необходимые для первых и все, за исключением тетрадей по математике, для вторых классов. На закупку рабочих тетрадей ушло около 170 млн тенге.

- При этом в некоторых учебных заведениях от родителей требуют закупить канцелярию. К примеру, в редакцию написали родители яслей-сада №3, которые прислали целый список для закупа.

- Конечно, ясли-сад должен сам обеспечивать канцелярские принадлежности. Зачем требовать от каждого ребенка нести белую бумагу? Детский сад должен обеспечивать, а родители могут и имеют полное право обратиться в отдел образования своего города или района.

- В пяти регионах Казахстана, включая столицу, внедрили бесплатное питание для учеников начальных классов. Почему наша область не в числе этих регионов-счастливчиков?

- Мы делали расчеты и хотели внедрить бесплатное питание. Наша область - субвенционная, часть бюджета области обеспечена дотациями из республиканского бюджета. По расчетам на всю область для начальных классов нам потребовалось бы 3 млрд тенге для 45 тысяч детей. Пока у нас такой возможности в бюджете нет. Хотелось бы, чтобы в этом вопросе было единообразие. То есть если в одной области Казахстана есть бесплатное питание, то и в другой оно должно быть. Мы предлагаем, чтобы нам помогли трансфертами из республиканского бюджета. Направили письмо в министерство, пока ответ не пришел. Тем не менее у нас 13 000 детей получают бесплатное питание через фонд Всеобуча. По возможности постараемся охватить всех.

Так и по детским садам: плата за питание не должна приводить к тому, что ребенок не охвачен дошкольным воспитанием. Напомню, что в дошкольных организациях бесплатное питание для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей с особыми образовательными потребностями.

Льготным питанием с компенсацией 50% расходов обеспечиваются дети из многодетных семей, из семей-получателей АСП и тех, где среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Родителям надо написать заявление администрации детского сада и предоставить подтверждающие документы. Сейчас мы на 14% поднимаем стоимость питания в детсадах, на днях ждем постановление. Много было обращений от детских садов, что из-за роста цен сложно кормить детей.

- Уже неделю идет учебный процесс. На ваш взгляд, есть ли еще какие-то нерешенные сложности?

- Всегда первые две недели - это вхождение в учебный ритм. Считаю, мы уже вошли в колею. Хотелось бы, чтобы родители понимали: педагог старается действовать в интересах детей. Если есть какое-то непонимание, вы всегда можете решить вопросы мирным путем за столом переговоров, как мы говорим - в рабочем порядке. Спасибо редакции за возможность обсудить волнующие многих родителей и педагогов вопросы.

Фото Георгия ГОВОРОВА