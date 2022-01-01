В прошлом году «НГ» писала статью об этом тополе, расположен он возле моего дома на ул. Лермонтова, 2-й проезд, д. 1. В отделе ЖКХ его прошлой осенью обещали спилить, либо кронировать, но так ничего и не сделали. Хотел бы узнать поточнее, когда тополь спилят, потому что я боюсь, ведь он расположен возле газовой трубы.

Николай МАСЛОВ, Костанай

Комментарий

На вопрос отвечает руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Данияр CАБИТОВ:

- Обращение по кронированию по вышеуказанному адресу в 2022 году не поступало. Сотрудник, который принимал его в прошлом году, находится в отпуске. Газовая труба на балансе АО «КазТрансГаз Аймак», соответственно, зеленые насаждения вблизи газовой трубы - в охранной зоне. Рекомендуем обратиться в АО «КазТрансГаз Аймак». Вырубка зеленого насаждения (спил деревьев) является государственной услугой. Заявки на данную услугу поступают через портал электронного правительства egov.kz. Поступившие обращения отрабатываются в установленные законом сроки.

Напомним, 12 июля 2021 года в отделе ЖКХ сообщили, что будут разбираться, в чьей именно это компетенции и несет ли госорган ответственность за этот участок или нет. 14 июля добавили: дерево осмотрели, приняли решение, что оно не аварийное. Тем не менее, пообещали спилить, но только осенью. С тех пор прошел год...