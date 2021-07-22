85-летний костанаец Николай МАСЛОВ живет в доме № 1 во втором проезде ул. Лермонтова. Рядом с домом - старый тополь, который частично засыхает. Пенсионер не смог сам обратиться в «НГ», поэтому это сделал его знакомый, который прислал фотографии, иллюстрирующие проблему.

2-й проезд ул. Лермонтова, 1. Засохшие ветки тополя находятся над газовой трубой

- Тополь растет над газовой трубой, которая очень тоненькая, и в случае падения может ее повредить, - жалуется Маслов. - Два года я просил, чтобы его спилили либо обрезали, но никто ничего сделать не может. Приезжают, смотрят, и на этом все. Частники, правда, приезжали, предлагали за 25 000 тенге спилить. У меня нет таких денег. В службе 109 посоветовали обратиться к электрикам и написать заявление. Но мне 85 лет, я не могу к ним идти. Что делать в этой ситуации?

3 июля в ситуационном центре iKomek нам ответил 18-й оператор. Он сообщил, что дерево должны спилить или кронировать газовщики и электрики, так как рядом проходит не только газовая труба, но и электролиния. И пояснил: Николай Маслов может попросить, чтобы родственники или соседи пришли к коммунальщикам и оформили заявку. Либо позвонить в эти службы, оставить заявку на их сайтах.

В тот же день в газовой службе (104) «НГ» посоветовали обратиться в ТОО «Тазалык-2012». Где были очень удивлены, сказали, что они не занимаются спилом деревьев, а только вывозят мусор и отправили... либо к газовикам, либо к электрикам.

В ТОО «Костанайский Энергоцентр» ответили, что такие работы действительно входят в компетенцию ТОО, но добавили: в таких случаях сотрудники iKomek должны составить заявку и сами направить ее энергетикам. Затем сотрудники КЭЦ выезжают на место, а далее есть два варианта: если этот двор попадает под компетенцию ТОО, они этим занимаются, а если не попадает - пилить не будут. И отметили: так как это частный сектор, то, скорее всего, это дерево не входит в компетенцию КЭЦ.

В тот же день, 3 июля, руководство службы iKomek признало: оператор должен сам принять заявку. Но не сделал этого, потому что о проблеме пенсионера спрашивал журналист, а не сам заявитель. В итоге заявку отправили в отдел ЖКХ акимата Костаная.

12 июля в отделе ЖКХ сообщили, что они будут разбираться, в чьей именно это компетенции и несет ли госорган ответственность за этот участок или нет. Также сотрудница ответила: скорее всего, так как территория частная, то и заниматься этим должны частники. Но позже сотрудник отдела ЖКХ сообщил «НГ», что 13 июля сотрудники выедут на место и, если дерево будет признано аварийным, его спилят.

14 июля в отделе ЖКХ сообщили: дерево осмотрели, приняли решение, что оно не аварийное. Тем не менее пообещали спилить, но только осенью.

Делаем вывод: дерево в частном секторе, которое при сильном ветре может сломаться и упасть на газовую трубу, не беспокоит никого, кроме 85-летнего пенсионера. А служба iKomek, которая, по идее, должна работать единым диспетчером для таких обращений костанайцев, ограничивается советами о том, куда дальше нужно обратиться.

Фото читателя «НГ»