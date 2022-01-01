Недавно начальство напомнило, что со следующего года мы - все бюджетники - будем обязаны сдавать налоговые декларации. И меня это уже сейчас тревожит. Нас же очень много, захлебнется наша налоговая система. Вы не можете узнать, как все будет организовано? Ведь уже в январе надо сдавать за этот год. Правильно я понимаю?

Алия САНЖАР, Костанай

Комментарий

- Да, система всеобщего декларирования внедряется с 2021 года, поэтапно, - рассказала «НГ» руководитель отдела разъяснительной работы управления госдоходов по Костанаю Зарина БЕКМУХАМЕДОВА. - В прошлом году в систему вошли все государственные служащие и их супруги, приравненные к госслужащим и их супруги, депутаты, руководители квазигосударственных структур. Следующий этап - с 2023 года - будут сдавать все бюджетники. И действительно, их обязательства по декларированию наступают уже в январе. 2024 год - это третий этап. Коснется всех юридических лиц - учредителей, руководителей и их супругов, всех ИП. И в 2025 году в систему войдут все оставшиеся категории граждан. С 18 лет и даже несовершеннолетние, у кого есть имущество. Сейчас же регистрируют на детей, вот им тоже нужно будет декларировать его. Конечно, можно сдавать декларации и на бумажных носителях, но ваш читатель прав - тех же бюджетников очень много. Гораздо удобнее скачать мобильное приложение E-salyk Azamat, которое реализовано как раз в интересах физических лиц. В приложении есть сервис «Сдать декларацию». Загружены бланки деклараций именно для физических лиц - форм 250.00, 270.00, которые вошли в систему всеобщего декларирования. А также 240.00 и 700.00.

250.00 - декларация об активах и обязательствах, когда человек входит в систему всеобщего декларирования. Дальше он будет сдавать 270.00.

240.00 - это для тех лиц, которые продают имущество, в течение года получая доход в виде прироста стоимости. Они сдают эту форму и платят 10% с суммы дохода. Она же для нерезидентов. Уехал в РФ, а потом прибыл в Казахстан продать квартиру, приобретенную ранее. Должен заплатить 15% с дохода, причем срока давности нет.

700.00 - представляется для исчисления налога на транспортные средства, земельного налога и налога на имущество. Представляют юрлица, ИП, физлица - по объектам обложения, используемым в предпринимательской деятельности.

Безусловно, приложение рассчитано не только на сдачу деклараций, у него большой и удобный функционал. Можно платить налоги, проверять налоговую задолженность, зачесть излишне заплаченные суммы налогов, просмотреть свои объекты налогообложения и направить заявку на корректировку, если на вас числится уже проданное. Можно проверить и рассчитать суммы налогов на имущество, землю, транспорт. Еще одна функция - проверить начисление работодателями зарплаты, удержания подоходного налога и социальных платежей. Это вам поможет при заполнении деклараций, кстати. Не надо бегать, данные собирать. Открываешь по периодам, плюсуешь и показываешь свои доходы.

Объем приложения E-salyk Azamat небольшой, для него не требуется ЭЦП, работает через SMS-пароль.