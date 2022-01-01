По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 72 пары. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 66 лет, невесте - столько же;

- зарегистрированы 10 разводов, 3 из них - по решению суда;

- зарегистрированы 83 новорожденных: 43 девочки и 40 мальчиков. Самые популярные имена малышей: Ясмин, Алинур, Медина, Алихан. Самые редкие имена: Камелия, Аделаида, Эмин, Санимай, Анзор. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 20. Самому зрелому папе - 51 год, маме - 47 лет;

- умерли 67 человек: 35 мужчин (в том числе 1 ребенок) и 32 женщины.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 177 человек, из них поместили 169: 148 мужчин и 21 женщину.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершено 15 выездов, на случаи горения - 72 выезда.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрировано 184 уголовных правонарушения, из них 76 краж и 44 факта мошенничества; - зарегистрировано 3 ДТП, 4 человека получили травмы;

- сотрудники полиции разыскали 10 без вести пропавших лиц;

- раскрыто 51 преступление;

- зарегистрировано 7 наркоправонарушений: 2 наркопроступка, 4 факта сбыта, 1 факт контрабанды;

- только за выходные дни сотрудники полиции задержали 22 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.