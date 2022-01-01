Сухой остаток. С 5 по 11 сентября
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 72 пары. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 66 лет, невесте - столько же;
- зарегистрированы 10 разводов, 3 из них - по решению суда;
- зарегистрированы 83 новорожденных: 43 девочки и 40 мальчиков. Самые популярные имена малышей: Ясмин, Алинур, Медина, Алихан. Самые редкие имена: Камелия, Аделаида, Эмин, Санимай, Анзор. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 20. Самому зрелому папе - 51 год, маме - 47 лет;
- умерли 67 человек: 35 мужчин (в том числе 1 ребенок) и 32 женщины.
По данным костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 177 человек, из них поместили 169: 148 мужчин и 21 женщину.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- по области на пожары совершено 15 выездов, на случаи горения - 72 выезда.
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- зарегистрировано 184 уголовных правонарушения, из них 76 краж и 44 факта мошенничества; - зарегистрировано 3 ДТП, 4 человека получили травмы;
- сотрудники полиции разыскали 10 без вести пропавших лиц;
- раскрыто 51 преступление;
- зарегистрировано 7 наркоправонарушений: 2 наркопроступка, 4 факта сбыта, 1 факт контрабанды;
- только за выходные дни сотрудники полиции задержали 22 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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