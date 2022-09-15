Костанайцы жалуются на последствия ремонтов коммунальщиков. Можно ли на них повлиять?

В начале сентября корреспондент «НГ» совместно с жителем Костаная Максимом КАЗАНЦЕВЫМ объехали областной центр, чтобы увидеть, в каком состоянии находятся тротуары, дороги и газоны после ремонтных работ на водопроводе. Максим работает в такси и сталкивается с этой проблемой каждый день.

От КЖБИ до КСК

Начали с ул. Воинов-Интернационалистов на участке от ул. Арыстанбекова до дорожного кольца возле КРУ им. Байтурсынова (бывший СХИ).

Участок по ул. Воинов-Интернационалистов возле перекрестка с ул. Арыстанбекова / Фото Андрея СКИБЫ

- Тут был ремонт в прошлом году. Асфальт сделали, но как сделали - видно каждому водителю. Просто отвратительно! Наляпали то, что у них было, - возмущается Максим. - Если сравнить две полосы по ул. Воинов-Интернационалистов в сторону ул. Карбышева и в сторону кольца - это небо и земля! Вот так вот сделали работники «Костанай-Су».

Две полосы движения в латках - новый асфальт перемешался со старым, причем новый гораздо хуже по качеству. Такое ощущение, что коммунальщики просто срезали один слой асфальтового покрытия.

Во дворе дома № 13 в 9 микрорайоне на ямы после работ коммунальщиков жалуется гражданский активист, житель Костаная Евгений ПОЛУЯНОВ. Возле детского клуба развлечений «Забава» увидели несколько ям, одна из них возле колодца - видимо, тут делали ремонт коллектора.

Двор дома № 13 в 9 микрорайоне усыпан ямами. Две из них - возле детского клуба «Забава» / Фото Андрея СКИБЫ

- В последние 2-3 года каждое лето на слуху новости о том, что в городе десятками ремонтируются дворы, - отмечает Полуянов. - Да, какие-то получают и новый асфальт, и новые бордюры. Но только не дворы 9 микрорайона. Я специально обошел все, их около 15. И не обнаружил ни одного, в котором производился ремонт. Это при том, что в будущем году первым домам моего микрорайона исполнится 40 лет. В то время, как дворы более молодых 7, 8 и 5 микрорайонов уже практически полностью обновлены. Поэтому и у меня, и у председателей некоторых городских ПКСК возник справедливый вопрос. Кто и по каким параметрам выбирает дворы для ремонта?

Такие ямы повсеместно можно увидеть в 9 микрорайоне / Фото Евгения ПОЛУЯНОВА

Из экскурсии по дворам можно сделать вывод, что советский асфальт, если его не трогать, может служить десятилетиями. Но деятельность коммунальных предприятий рубцами и шрамами отпечаталась буквально в каждом дворе. Замена труб, прокладка новых, устранение аварий - все это читается невооруженным глазом. Провалы вокруг люков, незаделанные ямы, наросты наспех уложенного асфальта, исчезнувшие или полуразрушенные бордюры - это ловушки, которые поджидают в каждом дворе и водителей и пешеходов.

Проехали на ул. Садовую на отрезок от ул. Воинов-Интернационалистов до ул. Баумана.

Максим Казанцев - таксист, так что о дорогах в Костанае знает все / Фото Андрея СКИБЫ

- Сколько здесь езжу и вижу, что тут постоянно что-то копают. Ямы не закапывают, хотя дорогу открыли еще в июле или в августе, - комментирует Казанцев. - Коммунальщики ремонтировали, но весь асфальт разбили!

Вся проезжая часть на этом участке в ямах. Чтобы в них не угодить колесом, водители выезжают на встречную полосу узкой улочки. Аналогичная ситуация - на ул. Баумана от ул. Садовой до ул. Центральной - водителям приходится практически прижиматься друг к другу.

Из-за ям проезжая часть ул. Баумана, возле пересечения с ул. Центральной, стала еще меньше / Фото Андрея СКИБЫ

На ул. Рудненской от ул. Баумана до ул. Комарова, судя по трубам водопровода рядом с ними, работает ГКП «Костанай Су».

На некоторых участках ул. Рудненской ремонт коммуникаций идет на газонах и тротуарах... / Фото Андрея СКИБЫ

- А здесь нормальный асфальт положили после ремонта аварийного участка, молодцы!, - комментирует Максим участок недалеко от перекрестка улиц Рудненской и Челябинской. - Был бедлам, но сейчас хороший проезд. Начали делать Рудненскую методом ресайклирования.

Ул. Рудненскую восстанавливают после ремонтных работ. Новый асфальт на пересечении с Челябинской / Фото Андрея СКИБЫ

Благоустройством коммунальщики занимались на участке ул. Рудненской от ул. Гагарина до ул. Чернышевского. В основном коммуникации прокладывали по газонам, но проезжая часть тоже пострадала.

… а также на проезжей части / Фото Андрея СКИБЫ

- Дальше, от ул. Чернышевского в прошлом году был ремонт коммуникаций. Потихоньку закатывают асфальт, но возле перекрестка с Садовым переулком, наверное, год асфальта не было! - вспоминает таксист. - Всю зиму так было, недавно только начали чинить.

По ул. Садовой асфальт коммунальщики не восстановили / Фото Андрея СКИБЫ

Выехали на ул. Комарова и на пересечении с Соколовской увидели газон посреди перекрестка, на котором стоят знаки, информирующие о проведении здесь ремонтных работ. Дороги кругом разбиты.

ГКП «Костанай-Су» проводит работы на островке посреди перекрестка улиц Комарова и Соколовской / Фото Андрея СКИБЫ

Проехали по ул. Баймагамбетова от ул. Л. Беды до ул. Фролова. Много колодцев, на которых машина то и дело подпрыгивает.

- Не могут наши коммунальщики нормальные колодцы делать. Такое ощущение, что там катакомбы снизу! - говорит Казанцев. - Вообще такая ситуация на участке этой улицы от ул. Хакимжановой и вплоть до пр. Назарбаева. Вот так весь день покатаешься и домой приезжаешь убитый, как желе!

Ул. Баймагамбетова усеяна колодцами, на которых качаются машины / Фото Андрея СКИБЫ

Минуя Наримановку, выехали к печально известной ул. Сьянова - подрядчик начал тут ремонт, но из-за судебных тяжб не закончил. Колодцы тут выделяют автомобильными покрышками. Похожую ситуацию можно увидеть и на ул. Мухамеджанова, в районе ТРЦ «Kostanay Plaza».

Ул. Сьянова практически полностью не асфальтирована, колодцы тут отмечены покрышками... / Фото Андрея СКИБЫ

- У местных тут отопления нет, это уже 3 года так продолжается, - комментирует Максим. - И так от перекрестка с ул. Гоголя и до ул. Шипина. А вообще она целиком убитая!

...таким же способом маркируют колодцы по ул. Мухамеджанова в микрорайоне Береке / Фото Андрея СКИБЫ

Улица Сьянова сейчас практически полностью без асфальта, хорошую дорогу мы увидели только поднявшись на ул. Рабочую. На пересечении ул. Рабочей с ул. 1 Мая увидели рабочих и экскаватор. Рядом лежат водопроводные трубы.

Ул. Рабочая на пересечении с ул. 1 Мая. Ремонт водопровода делают уже 3 года.... / Фото Андрея СКИБЫ

Ремонт коммуникаций идет и на ул. Шипина, на участке от ул. Алтынсарина до ул. Чехова. В некоторых местах ремонт уже завершен, куски асфальта вырезаны, а новый еще не положили.

… как и по соседней ул. Шипина / Фото Андрея СКИБЫ

- По ул. Шипина еще от ул. Бородина, мимо наркодиспансера до дома № 159, эта улица вообще убитая! От ул. Чехова до ул. Бородина они сделали первый слой, но колодцы все равно торчат, - рассказал Казанцев. - Вот так ночью нарвешься и все - хана! На ул. Лермонтова ремонт делали, но давно, а дорогу сделали отвратительно, кругом колодцы и провалы.

Ул. Шипина возле дома № 159 / Фото Максима КАЗАНЦЕВА

Бермудский треугольник на Кривом

Юрист группы компаний «Автодом» Павел СУХАРНИКОВ о проблеме благоустройства после коммунальных ремонтов говорит на конкретном примере.

- Более 15 лет назад компания «Мицубиши Центр Костанай» стала благоустраивать территорию, прилегающую к многоквартирному жилому дому по ул. Дощанова № 113 «А», - рассказал он «НГ». - В 2019 году ГКП «КТЭК» проложила теплотрассу, но за собой они убрали. Но потом начинается рытье от ГКП «Костанай-Су»: перекопали, перемесили, перепортили! 12 ноября 2021 года я в первый раз отправил обращение в отдел ЖКХ Костаная по поводу ремонта на Кривом магазине на перекрестке ул. Мауленова-Дощанова. До этого разговаривали в «Костанай-Су» устно, мне обещали, но результата не было. В ноябре мне так и не ответили. Зимой, конечно, ремонта не было, я и не стал обращаться. Отправил обращение уже в апреле, ссылался на нормативные документы, говорил, что есть правила защиты зеленых насаждений. Получил короткий ответ: специалисты ЖКХ выедут на место, определят объем работ, после чего будет направлено письмо в адрес подрядной организации о понуждении к устранению выявленных нарушений.

Сейчас на этом перекрестке металлическое ограждение демонтировано, тротуарная плитка снята, можжевельник с газоном и ряд деревьев уничтожен.

- В июле я обращался уже на имя акима, - продолжает историю взаимоотношений с властью Сухарников. - Обращение направили в отдел ЖКХ, там сообщили, что подрядная организация, которая занималась ремонтом, обязуется восстановить посадку саженцев. В августе отправил письмо, чтобы узнать, когда они будут сажать деревья, но мне ничего не ответили. Вообще заказчик работ там отдел ЖКХ, но сейчас передали на баланс «Костанай-Су».

По поводу знакомой нам ул. Рудненской Павел Сухарников тоже обращался в отдел ЖКХ.

- Там делали водопровод, я спрашивал, когда закончат работы и сделают там благоустройство. Ответили, что как только закончат работы по ул. Волынова, подрядчики перейдут на Рудненскую. Перекресток Чернышевского и Рудненской - там же ужас, ямы! - возмущается юрист. - А это ведь наши деньги, налогоплательщиков. Это же будут принимать, а потом окажется, что работы выполнены некачественно, и будут вкачивать туда деньги из бюджета.

Что отвечают коммунальщики

7 сентября, во время пресс-тура, я попросил заместителя директора ГКП «Костанай-Су» Игоря КИСЕЛЁВА прокомментировать ситуацию.

- Все работы по коммуникациям выполняются не в рамках инвестпрограммы, реконструкция водоводов идет за счет бюджетных средств, - пояснил Киселёв. - В этом году планируем завершить работы по водоводу на участке от наших очистных сооружений (КНС), и конечная точка там на перекрестке Дощанова-Майлина. Работы там ведутся уже 3 года, протяженность около 7 км, осталось доделать лишь небольшие отрезки. Сумма работ - 800 млн тенге. В этом году также планируем закончить работы, которые тоже идут уже три года - это коллектор по ул. Шипина от ул. Рабочей до ул. Каирбекова, там наша КНС в районе пивзавода. Раскопки идут на пересечениях с улицами Алтынсарина, 1 Мая, пр. Абая. Также в этом году будет закончена работа по коллектору, который идет в район дизельного завода, в промзону. То, что сейчас вы видите, это в основном небольшие работы по устранению аварий. По ул. Рудненской и Комарова - это часть водовода от КНС до Майлина, про который мы говорили, сейчас происходит опрессовка, после этого дороги откроют. Это будет в ближайшее время.

Он добавил, что работы по благоустройству участков по ул. Рудненской проведут чуть позже.

- Если подрядчики не смогут сами, там поможет город, он уже частично зашел по Рудненской, но большая вероятность, что благоустройство перенесут уже на следующий год, - ответил Киселёв. - Еженедельно делаем ямочный ремонт, подсыпаем инертным материалом, он отслеживается.

На ул. Воинов-Интернационалистов в 2021 году перекладывали канализационный коллектор. Асфальт начали ремонтировать только в августе 2022-го, на участке от ул. Маяковского до ул. Гашека. Работы уже завершены, но осталось сделать ремонт на территории в районе бывшего КСХИ.

- По ул. Садовой - это тот же водовод, по этой улице проходит коллектор. Там осталось сделать благоустройство. Асфальт будет восстановлен в полном объеме после сдачи объекта, - ответил на мой вопрос Игорь Киселёв. - Без асфальтобетонного покрытия и благоустройства объект в эксплуатацию вводиться не будет.

Он добавил, что у ГКП «Костанай-Су» есть график работ по улицам и по колодцам.

- Есть тенденция - если колодец или люк гремит, то сразу обращаются в «Костанай-Су», - говорит Киселёв. - Просьба к населению - помимо наших, еще есть колодцы ГКП «КТЭК», АО «Казахтелеком», частников и ТОО «ЭПК-forfait». Наших по городу, конечно, больше всех - более 21 000, объем большой, и мощностей у нас немного не хватает, не хватает людей, даже нехватка 100 человек отражается на нашей работе. У нас есть механизм: человеку, обнаружившему, например, что колодец гремит, нужно обратиться в диспетчерскую службу, затем на место незамедлительно выезжает дежурная бригада и устанавливает принадлежность колодца. Даже если не наш, мы выставляем на нем свой знак и звоним в ту службу, которой он принадлежит и забираем свои знаки. Потом включаем колодец в план работ. Если это срочно, колодец на проезжей части, где интенсивность движения, выставляем знаки или оставляем свою автомашину с светоотражающим освещением. И на следующий день выполняем работу.

Он пояснил, что работы по ул. Сьянова не в компетенции ГКП «Костанай-Су».

В ГКП «КТЭК» сообщили, что в указанных «НГ» районах в 2022 году тепловые сети не ремонтировали, только восстанавливали теплоизоляцию.

13 сентября «НГ» направила запрос в отдел ЖКХ акимата Костаная. Ответ обещали в ближайшее время, но пока не предоставили. В телефонном разговоре вкратце пояснили, что благоустройство участков после ремонта коммунальные службы должны проводить обязательно согласно ПСД. Этот пункт прописан в госзакупках в отдельном слоте. Контролировать должен отдел ЖКХ.

14 сентября Максим Казанцев сообщил, что на участке ул. Рудненской от ул. Чернышевского до ул. Гагарина закатали асфальт и нанесли дорожную разметку. Качество - нормальное.