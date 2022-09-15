Важно только найти правильный рецепт

У меня на даче есть грушевое дерево. Огромное. Красивое. Но груши не очень - терпковатые, с плотной кожурой, быстро осыпаются и портятся. Правда, когда поспевают, то несколько дней вполне приятные, кисло-сладкие. Вот в эти-то дни их собрала Ксения и сумела использовать для пирога.

Заливной пирог с грушами - то, что надо обязательно испечь

- Собирала в основном на компот, но вспомнила, что был у меня рецепт пирога, для которого требовались именно плотные груши, - рассказывает она, - решила попробовать эти. Убрала хвостики, вырезала серединки, порезала на дольки. Шкурку не снимала. Груш взяла граммов 700, но думаю, что на мою просторную форму можно было и больше.

Груши требовалось карамелизовать. На сковороде растопить сливочное масло, сахар и мед. В эту смесь опустить грушевые дольки. Если груши реально плотные, Ксения советует проварить их в карамели минут 7-10 на среднем огне, а уже потом огня добавить и упарить все так, чтобы грушевого сока в карамели не осталось, она бы загустела и обволокла дольки полностью.

Сделать тесто. У него есть особенность - никаких разрыхлителей и соды. Яйца взбить с молоком, добавить сахара (Ксения взяла на 10 г меньше, чем по рецепту) и муки. Перемешать, чтобы не было комков.

В силиконовую форму выложить карамелизованные грушевые дольки, залить тестом. По рецепту полагается печь 20 минут при 220 градусах. Но если форма большая, как у Ксении, а заливной пирог получается тонким, то лучше печь при 190 градусах минут 15. Остывший пирог посыпать сахарной пудрой.

Меня пирогом угостили - очень приятный получился. Никакой терпкости в грушах не осталось. Они мягкие, но в то же время дольки форму сохранили.

Ингредиенты

На 600-700 г груш - 50 г сл. масла, 100 г меда, 50 г сахара, 3 яйца, 1 ст. молока, 50 г сахара, 120 г муки

Фото Ксении РЕБИК