О свалке рядом с мусорными контейнерами напротив дома № 36 по пр. Абая сообщила «НГ» жительница Костаная Татьяна КОРШУНОВА.

Пр. Абая, 36. Рядом с контейнерами скопилась куча коробок и ящиков

- Нам не повезло - контейнеры предназначены для того, чтобы мусор выносили жители, но ими пользуются предприниматели, - отмечает она. - Контейнеры расположены рядом с торговым домом «Емшан», в котором куча отделов. Вот продавцы и вываливают свои коробки. Как будто нам своего мусора не хватает!

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели пустые контейнеры, рядом с которыми возвышается гора картонных коробок и деревянных ящиков. Большинство ящиков явно из-под фруктов и овощей. Очевидно, что жильцы в таком количестве эту продукцию не покупают.

Ул. Гашека, 1 «В». Свалка через две недели стала еще больше

Свалку рядом с домом № 1 «В» по ул. Гашека спустя две недели так и не убрали. К куче мусора добавился разбитый унитаз.

В небольшом логу все так же остаются ветки и копится разный мусор

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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