Благотворительный проект

Когда поддержка бесценна...

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

В 125-м туре «Нужных денег» пришлось сделать сложный выбор

Нам вновь не хватило собранных средств на полное удовлетворение двух заявок. Комиссии пришлось принимать нелегкое решение при распределении денег.

 Страшно, но надо

43-летняя Динара КАЛАКОВА из поселка Александровка Костанайского района впервые просила помощи для себя. У матери троих детей  серопозитивный ревматоидный артрит в поздней клинической стадии. Эта болезнь причиняет немало страданий тем, кто ею поражен: суставы не только сильно болят, но и быстро теряют прежнюю подвижность, что неизбежно ведет к инвалидности. У Динары процесс зашел так далеко, что без операций не обойтись. Поэтому при распределении средств комиссия решила, что на операцию по замене коленного сустава, назначенную на 20 сентября, нужно отдать всю требуемую сумму.

20 сентября Динару прооперируют / Фото из личного архива

Для Динары Калаковой на карту Kaspi-gold поступило 34 адресных взноса на общую сумму 73 400 тенге. Из безадресных взносов мы добавили 526 600 тенге и передали Динаре полную сумму - 600 000 тенге.

- Страшно идти на операцию, но деваться некуда, - призналась Динара. - Если не поменять суставы, потом совсем не смогу двигаться. А мне трудиться надо ради детей. Спасибо огромное всем, кто помог, всем хочу пожелать здоровья и удачи! Поверьте, здоровье очень много значит.

Динара сейчас проходит курс лечения. Как только он закончится, поедет в Алматы на операцию. А в следующем году отправится в Курган - менять уже другие суставы. И как бы ни было страшно, она полна решимости бороться с болезнью.

 Справиться с бедой

Второму участнику этого тура - 4-летнему Таймасу  ЖУМАТОВУ из Костаная - на полное удовлетворение заявки не хватило средств. У мальчика ДЦП, атаксический церебральный паралич тяжелой степени. Таймасу предстоит пройти много курсов реабилитации. Так уж обстоят дела с ДЦП, что можно потерять уже достигнутое, если пропустить курс реабилитации. Поэтому родители Таймаса стараются как можно больше успеть в этом плане, тем более что мальчик показывает положительную динамику.

Реабилитационный курс для Таймаса придется урезать / Фото из архива Гульжан ЖУМАТОВОЙ

На курс реабилитации в челябинской клинике «Сакура» Таймасу не хватало 450 000 тенге. Но нам не удалось собрать полную сумму. Для мальчика поступило 17 адресных взносов на общую сумму 44 800 тенге. Мы добавили к ним все, что осталось от безадресных взносов постоянных спонсоров, «хвостика» от прошлого тура и переводов на Kaspi-gold. И всего набралось 375 700 тенге.

- Я безумно рада любой помощи, никогда не смею даже немного расстроиться! - поблагодарила мама мальчика Гульжан ЖУМАТОВА. - Тем более такие страшные события произошли, все эти пожары... Там помощь  остро нужна. Тем более ценно, что и для нас нашли средства. Когда-то «Наша Газета» пришла в наш дом и протянула руку помощи и поддержки. Я никогда не устану благодарить Всевышнего и вас, и многих добрых людей, которые не проходят мимо, которые дают надежду на жизнь. Нам дарована жизнь очень нелегкая, мы боремся каждый день за нее. Непросто словами выразить ту степень благодарности, которую испытываю я душой и сердцем. Понимание, что ты не один на один с проблемой, ощущение, что с бедой можно справиться, что есть люди, готовые разделить тяжесть момента - бесценно. Ведь каждый не просто вложил денежку, а именно пожелал скорейшего выздоровления. Я верю, будет именно так!

Курс реабилитации у Таймаса начнется в октябре. Если для него поступят адресные взносы, это поможет ребенку получить больше процедур.

 О тех, кому помогли

Для участницы 124-го тура 5-летней Виктории ШИШКИНОЙ из Костаная поступили 3 запоздалых взноса: 3 000 от Владислава и по 2 000 тенге от Ансара и Виктора. Итого - 7 000 тенге, которые мы перевели по адресу. Заодно поинтересовались, как прошла реабилитация в столичном Центре материнства и детства.

- Клиника отличная, очень хорошие специалисты, - рассказала мама Вики Ирина ШИШКИНА. - Единственное огорчило, что там было очень холодно. Из-за этого дети не ходили в бассейн. Вика даже заболела, теперь лечим горло. А в общем реабилитацией довольны. Если бы у нас в Костанае были такие специалисты, не пришлось бы ехать в столицу, ведь с больным ребенком это тяжело. Все родители мечтают о хорошем реабилитационном центре в Костанае. Насколько бы легче стала жизнь таких семей, как наша.

Мы знаем, что в Костанае есть планы открытия реацентра, подобного столичному,  обещают, что он будет во всяком случае не хуже, а то и лучше. Ну что же, возможно, мечта родителей особенных детей скоро осуществится.

 

 Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 126-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- Адрес и контактные телефоны кандидата.

 

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.

Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-gold. Номер карты 4400 4301 2746 9697.

 


Фонд проекта «Нужные деньги», 125-й тур

Сумма (тенге)

От кого

Кому предназначены

100 000

генеральный спонсор такси «Народное»

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

50 000

Евгений

на усмотрение комиссии (Динаре Калаковой)

25 000

Дмитрий

на усмотрение комиссии (Динаре Калаковой)

25 000

Талгат

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

10 000

Баба Маша

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

450 000

неизвестный читатель

на усмотрение комиссии (Динаре Калаковой)

32 960

остаток с прошлого тура

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

Поступления на Kaspi-gold:

282 740

 1 000

Сергей

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 10 000

Вячеслав

5 000 – для Динары Калаковой, 

5 000 - для Таймаса Жуматова

 31 500

Эльмира

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 1 000

Айгерим

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

22 000

Данияр

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 1 000

Вера

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 4 000

Данияр

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 2 000

Гульнара        

для Динары Калаковой

 8 000

фирма «Чистодом»

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 1 000

Татьяна

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 5 000

Валентин

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 1 000

Оксана

для Динары Калаковой

 1 000

Оксана

для Таймаса Жуматова

 1 000

Александр

для Таймаса Жуматова

 1 000

Зарина

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 2 000

Бахытгуль

для Таймаса Жуматова

 5 000

Светлана

для Таймаса Жуматова

 1 500

Айгул

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 500

Бахтияр

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 100

Тимур

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 500

Гульназ

для Таймаса Жуматова

 300

Диас

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 2 000

Ренат 

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 2 000

Айнагуль

для Таймаса Жуматова

 5 000

Ренат

для Динары Калаковой

 1 000

Анеля

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 1 500

Танзиля

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 1 260

Руслан

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 2 000

Марина

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 100

Диана

на усмотрение комиссии (Динаре Калаковой)

 500

Гаухар

на усмотрение комиссии (Динаре Калаковой)

 200

Асель

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 2 800

Елена

для Таймаса Жуматова

 3 000

Лязат

для Динары Калаковой

 500

Юлия

для Таймаса Жуматова

 1 500

Айнур

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 2 000

Кымбат

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 1 000

Жанара

для Динары Калаковой

 1 000

Ансар

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 2 000

Венера

для Таймаса Жуматова

 500

Ирина

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 1 000

Алия

для Таймаса Жуматова

 500

Жарас

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 500

Дана

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 3 000

Гульжанат

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 1 000

Шарипа

для Динары Калаковой

 1 000

Есболат

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 300

Мырзагельды

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 1 000

Тамаша

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 2 000

Ерик

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 1 000

Сакен

для Динары Калаковой

 150

Арай

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 1 000

Вера

для Динары Калаковой

 500

Юлия

для Динары Калаковой

 1 000

Тимур

для Динары Калаковой

 2 000

Айнур

для Таймаса Жуматова

 1 000

Махаббат

для Таймаса Жуматова

 200

Эсем

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 1 000

Айгуль

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 500

Нурлан

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 10 000

Виктор

для Динары Калаковой

 1 000

Танзиля

для Динары Калаковой

 3 000

Сергей

для Динары Калаковой

 500

Наталья

для Динары Калаковой

 500

Данагул

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 1 000

Айгуль

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 2 000

Ольга

для Динары Калаковой

 200

Анар

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 1 000

Ерлан

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 500

Дастан

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 1 000

Султанбек

для Динары Калаковой

 2 000

Неизвестный читатель

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 1 000

Гульнар

для Динары Калаковой

 500

Улпат

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 1 000

Салтанат

для Динары Калаковой

 1 000

Айдарбек

для Динары Калаковой

 1 000

Анжела

на усмотрение комиссии (Динаре Калаковой)

 1 000

Айнара

для Динары Калаковой

 1 000

Гульмира

для Динары Калаковой

 900

Надежда

для Динары Калаковой

 1 000

Оксана

для Динары Калаковой

 1 000

Наталья

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 300

Жасулан

для Динары Калаковой

 1 000

Дарья

для Динары Калаковой

 500

Бактыгул

для Динары Калаковой

 1 000

Алтынгуль

для Динары Калаковой

 3 000

Ольга

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 500

Орынкул

для Динары Калаковой

 700

Сабина

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 8 000

Азамат

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 500

Александр

для Таймаса Жуматова

 500

Расул

для Таймаса Жуматова

 10 000

Байназар

для Таймаса Жуматова

 2 000

Саламат

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 2 000

Гульнара

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 100

Елена

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 100

Ренат

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 14 000

Ирина

7 000 – для Динары Калаковой,   

7 000 - для Таймаса Жуматова

 100

Елена

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 5 000

Данияр

для Динары Калаковой

 10 000

Азамат

для Динары Калаковой

 630

Дмитрий

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 1 000

Айша

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 1 000

Азамат

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 100

Булат

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 200

Жазира

для Динары Калаковой

 3 000

Руслан

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 2 000

Ксения

для Динары Калаковой

 10 000

читатель Владимир

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 1 000

Сергей

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 10 000

Володя

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 1 000

Гульсым

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 1 000

Айгерим

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 7 000

Екатерина

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 1 500

Дмитрий

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 2 000

Сергей

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

 1 000

Ринат

на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)

ИТОГО:  975 700  тенге