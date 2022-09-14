В 125-м туре «Нужных денег» пришлось сделать сложный выбор

Нам вновь не хватило собранных средств на полное удовлетворение двух заявок. Комиссии пришлось принимать нелегкое решение при распределении денег.

Страшно, но надо

43-летняя Динара КАЛАКОВА из поселка Александровка Костанайского района впервые просила помощи для себя. У матери троих детей серопозитивный ревматоидный артрит в поздней клинической стадии. Эта болезнь причиняет немало страданий тем, кто ею поражен: суставы не только сильно болят, но и быстро теряют прежнюю подвижность, что неизбежно ведет к инвалидности. У Динары процесс зашел так далеко, что без операций не обойтись. Поэтому при распределении средств комиссия решила, что на операцию по замене коленного сустава, назначенную на 20 сентября, нужно отдать всю требуемую сумму.

20 сентября Динару прооперируют / Фото из личного архива

Для Динары Калаковой на карту Kaspi-gold поступило 34 адресных взноса на общую сумму 73 400 тенге. Из безадресных взносов мы добавили 526 600 тенге и передали Динаре полную сумму - 600 000 тенге.

- Страшно идти на операцию, но деваться некуда, - призналась Динара. - Если не поменять суставы, потом совсем не смогу двигаться. А мне трудиться надо ради детей. Спасибо огромное всем, кто помог, всем хочу пожелать здоровья и удачи! Поверьте, здоровье очень много значит.

Динара сейчас проходит курс лечения. Как только он закончится, поедет в Алматы на операцию. А в следующем году отправится в Курган - менять уже другие суставы. И как бы ни было страшно, она полна решимости бороться с болезнью.

Справиться с бедой

Второму участнику этого тура - 4-летнему Таймасу ЖУМАТОВУ из Костаная - на полное удовлетворение заявки не хватило средств. У мальчика ДЦП, атаксический церебральный паралич тяжелой степени. Таймасу предстоит пройти много курсов реабилитации. Так уж обстоят дела с ДЦП, что можно потерять уже достигнутое, если пропустить курс реабилитации. Поэтому родители Таймаса стараются как можно больше успеть в этом плане, тем более что мальчик показывает положительную динамику.

Реабилитационный курс для Таймаса придется урезать / Фото из архива Гульжан ЖУМАТОВОЙ

На курс реабилитации в челябинской клинике «Сакура» Таймасу не хватало 450 000 тенге. Но нам не удалось собрать полную сумму. Для мальчика поступило 17 адресных взносов на общую сумму 44 800 тенге. Мы добавили к ним все, что осталось от безадресных взносов постоянных спонсоров, «хвостика» от прошлого тура и переводов на Kaspi-gold. И всего набралось 375 700 тенге.

- Я безумно рада любой помощи, никогда не смею даже немного расстроиться! - поблагодарила мама мальчика Гульжан ЖУМАТОВА. - Тем более такие страшные события произошли, все эти пожары... Там помощь остро нужна. Тем более ценно, что и для нас нашли средства. Когда-то «Наша Газета» пришла в наш дом и протянула руку помощи и поддержки. Я никогда не устану благодарить Всевышнего и вас, и многих добрых людей, которые не проходят мимо, которые дают надежду на жизнь. Нам дарована жизнь очень нелегкая, мы боремся каждый день за нее. Непросто словами выразить ту степень благодарности, которую испытываю я душой и сердцем. Понимание, что ты не один на один с проблемой, ощущение, что с бедой можно справиться, что есть люди, готовые разделить тяжесть момента - бесценно. Ведь каждый не просто вложил денежку, а именно пожелал скорейшего выздоровления. Я верю, будет именно так!

Курс реабилитации у Таймаса начнется в октябре. Если для него поступят адресные взносы, это поможет ребенку получить больше процедур.

О тех, кому помогли

Для участницы 124-го тура 5-летней Виктории ШИШКИНОЙ из Костаная поступили 3 запоздалых взноса: 3 000 от Владислава и по 2 000 тенге от Ансара и Виктора. Итого - 7 000 тенге, которые мы перевели по адресу. Заодно поинтересовались, как прошла реабилитация в столичном Центре материнства и детства.

- Клиника отличная, очень хорошие специалисты, - рассказала мама Вики Ирина ШИШКИНА. - Единственное огорчило, что там было очень холодно. Из-за этого дети не ходили в бассейн. Вика даже заболела, теперь лечим горло. А в общем реабилитацией довольны. Если бы у нас в Костанае были такие специалисты, не пришлось бы ехать в столицу, ведь с больным ребенком это тяжело. Все родители мечтают о хорошем реабилитационном центре в Костанае. Насколько бы легче стала жизнь таких семей, как наша.

Мы знаем, что в Костанае есть планы открытия реацентра, подобного столичному, обещают, что он будет во всяком случае не хуже, а то и лучше. Ну что же, возможно, мечта родителей особенных детей скоро осуществится.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 126-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- Адрес и контактные телефоны кандидата.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.

Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-gold. Номер карты 4400 4301 2746 9697.



Фонд проекта «Нужные деньги», 125-й тур