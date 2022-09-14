Когда поддержка бесценна...
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В 125-м туре «Нужных денег» пришлось сделать сложный выбор
Нам вновь не хватило собранных средств на полное удовлетворение двух заявок. Комиссии пришлось принимать нелегкое решение при распределении денег.
Страшно, но надо
43-летняя Динара КАЛАКОВА из поселка Александровка Костанайского района впервые просила помощи для себя. У матери троих детей серопозитивный ревматоидный артрит в поздней клинической стадии. Эта болезнь причиняет немало страданий тем, кто ею поражен: суставы не только сильно болят, но и быстро теряют прежнюю подвижность, что неизбежно ведет к инвалидности. У Динары процесс зашел так далеко, что без операций не обойтись. Поэтому при распределении средств комиссия решила, что на операцию по замене коленного сустава, назначенную на 20 сентября, нужно отдать всю требуемую сумму.
20 сентября Динару прооперируют / Фото из личного архива
Для Динары Калаковой на карту Kaspi-gold поступило 34 адресных взноса на общую сумму 73 400 тенге. Из безадресных взносов мы добавили 526 600 тенге и передали Динаре полную сумму - 600 000 тенге.
- Страшно идти на операцию, но деваться некуда, - призналась Динара. - Если не поменять суставы, потом совсем не смогу двигаться. А мне трудиться надо ради детей. Спасибо огромное всем, кто помог, всем хочу пожелать здоровья и удачи! Поверьте, здоровье очень много значит.
Динара сейчас проходит курс лечения. Как только он закончится, поедет в Алматы на операцию. А в следующем году отправится в Курган - менять уже другие суставы. И как бы ни было страшно, она полна решимости бороться с болезнью.
Справиться с бедой
Второму участнику этого тура - 4-летнему Таймасу ЖУМАТОВУ из Костаная - на полное удовлетворение заявки не хватило средств. У мальчика ДЦП, атаксический церебральный паралич тяжелой степени. Таймасу предстоит пройти много курсов реабилитации. Так уж обстоят дела с ДЦП, что можно потерять уже достигнутое, если пропустить курс реабилитации. Поэтому родители Таймаса стараются как можно больше успеть в этом плане, тем более что мальчик показывает положительную динамику.
Реабилитационный курс для Таймаса придется урезать / Фото из архива Гульжан ЖУМАТОВОЙ
На курс реабилитации в челябинской клинике «Сакура» Таймасу не хватало 450 000 тенге. Но нам не удалось собрать полную сумму. Для мальчика поступило 17 адресных взносов на общую сумму 44 800 тенге. Мы добавили к ним все, что осталось от безадресных взносов постоянных спонсоров, «хвостика» от прошлого тура и переводов на Kaspi-gold. И всего набралось 375 700 тенге.
- Я безумно рада любой помощи, никогда не смею даже немного расстроиться! - поблагодарила мама мальчика Гульжан ЖУМАТОВА. - Тем более такие страшные события произошли, все эти пожары... Там помощь остро нужна. Тем более ценно, что и для нас нашли средства. Когда-то «Наша Газета» пришла в наш дом и протянула руку помощи и поддержки. Я никогда не устану благодарить Всевышнего и вас, и многих добрых людей, которые не проходят мимо, которые дают надежду на жизнь. Нам дарована жизнь очень нелегкая, мы боремся каждый день за нее. Непросто словами выразить ту степень благодарности, которую испытываю я душой и сердцем. Понимание, что ты не один на один с проблемой, ощущение, что с бедой можно справиться, что есть люди, готовые разделить тяжесть момента - бесценно. Ведь каждый не просто вложил денежку, а именно пожелал скорейшего выздоровления. Я верю, будет именно так!
Курс реабилитации у Таймаса начнется в октябре. Если для него поступят адресные взносы, это поможет ребенку получить больше процедур.
О тех, кому помогли
Для участницы 124-го тура 5-летней Виктории ШИШКИНОЙ из Костаная поступили 3 запоздалых взноса: 3 000 от Владислава и по 2 000 тенге от Ансара и Виктора. Итого - 7 000 тенге, которые мы перевели по адресу. Заодно поинтересовались, как прошла реабилитация в столичном Центре материнства и детства.
- Клиника отличная, очень хорошие специалисты, - рассказала мама Вики Ирина ШИШКИНА. - Единственное огорчило, что там было очень холодно. Из-за этого дети не ходили в бассейн. Вика даже заболела, теперь лечим горло. А в общем реабилитацией довольны. Если бы у нас в Костанае были такие специалисты, не пришлось бы ехать в столицу, ведь с больным ребенком это тяжело. Все родители мечтают о хорошем реабилитационном центре в Костанае. Насколько бы легче стала жизнь таких семей, как наша.
Мы знаем, что в Костанае есть планы открытия реацентра, подобного столичному, обещают, что он будет во всяком случае не хуже, а то и лучше. Ну что же, возможно, мечта родителей особенных детей скоро осуществится.
Условия проекта
«Наша Газета» объявляет 126-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.
Заявкой считается письмо, в котором указано:
- кому и на какие цели нужны средства;
- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;
- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;
- Адрес и контактные телефоны кандидата.
Как поддержать участников
Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.
Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-gold. Номер карты 4400 4301 2746 9697.
Фонд проекта «Нужные деньги», 125-й тур
|
Сумма (тенге)
|
От кого
|
Кому предназначены
|
100 000
|
генеральный спонсор такси «Народное»
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
50 000
|
Евгений
|
на усмотрение комиссии (Динаре Калаковой)
|
25 000
|
Дмитрий
|
на усмотрение комиссии (Динаре Калаковой)
|
25 000
|
Талгат
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
10 000
|
Баба Маша
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
450 000
|
неизвестный читатель
|
на усмотрение комиссии (Динаре Калаковой)
|
32 960
|
остаток с прошлого тура
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
Поступления на Kaspi-gold:
|
282 740
|
1 000
|
Сергей
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
10 000
|
Вячеслав
|
5 000 – для Динары Калаковой,
5 000 - для Таймаса Жуматова
|
31 500
|
Эльмира
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
1 000
|
Айгерим
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
22 000
|
Данияр
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
1 000
|
Вера
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
4 000
|
Данияр
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
2 000
|
Гульнара
|
для Динары Калаковой
|
8 000
|
фирма «Чистодом»
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
1 000
|
Татьяна
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
5 000
|
Валентин
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
1 000
|
Оксана
|
для Динары Калаковой
|
1 000
|
Оксана
|
для Таймаса Жуматова
|
1 000
|
Александр
|
для Таймаса Жуматова
|
1 000
|
Зарина
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
2 000
|
Бахытгуль
|
для Таймаса Жуматова
|
5 000
|
Светлана
|
для Таймаса Жуматова
|
1 500
|
Айгул
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
500
|
Бахтияр
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
100
|
Тимур
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
500
|
Гульназ
|
для Таймаса Жуматова
|
300
|
Диас
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
2 000
|
Ренат
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
2 000
|
Айнагуль
|
для Таймаса Жуматова
|
5 000
|
Ренат
|
для Динары Калаковой
|
1 000
|
Анеля
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
1 500
|
Танзиля
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
1 260
|
Руслан
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
2 000
|
Марина
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
100
|
Диана
|
на усмотрение комиссии (Динаре Калаковой)
|
500
|
Гаухар
|
на усмотрение комиссии (Динаре Калаковой)
|
200
|
Асель
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
2 800
|
Елена
|
для Таймаса Жуматова
|
3 000
|
Лязат
|
для Динары Калаковой
|
500
|
Юлия
|
для Таймаса Жуматова
|
1 500
|
Айнур
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
2 000
|
Кымбат
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
1 000
|
Жанара
|
для Динары Калаковой
|
1 000
|
Ансар
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
2 000
|
Венера
|
для Таймаса Жуматова
|
500
|
Ирина
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
1 000
|
Алия
|
для Таймаса Жуматова
|
500
|
Жарас
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
500
|
Дана
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
3 000
|
Гульжанат
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
1 000
|
Шарипа
|
для Динары Калаковой
|
1 000
|
Есболат
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
300
|
Мырзагельды
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
1 000
|
Тамаша
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
2 000
|
Ерик
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
1 000
|
Сакен
|
для Динары Калаковой
|
150
|
Арай
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
1 000
|
Вера
|
для Динары Калаковой
|
500
|
Юлия
|
для Динары Калаковой
|
1 000
|
Тимур
|
для Динары Калаковой
|
2 000
|
Айнур
|
для Таймаса Жуматова
|
1 000
|
Махаббат
|
для Таймаса Жуматова
|
200
|
Эсем
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
1 000
|
Айгуль
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
500
|
Нурлан
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
10 000
|
Виктор
|
для Динары Калаковой
|
1 000
|
Танзиля
|
для Динары Калаковой
|
3 000
|
Сергей
|
для Динары Калаковой
|
500
|
Наталья
|
для Динары Калаковой
|
500
|
Данагул
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
1 000
|
Айгуль
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
2 000
|
Ольга
|
для Динары Калаковой
|
200
|
Анар
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
1 000
|
Ерлан
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
500
|
Дастан
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
1 000
|
Султанбек
|
для Динары Калаковой
|
2 000
|
Неизвестный читатель
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
1 000
|
Гульнар
|
для Динары Калаковой
|
500
|
Улпат
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
1 000
|
Салтанат
|
для Динары Калаковой
|
1 000
|
Айдарбек
|
для Динары Калаковой
|
1 000
|
Анжела
|
на усмотрение комиссии (Динаре Калаковой)
|
1 000
|
Айнара
|
для Динары Калаковой
|
1 000
|
Гульмира
|
для Динары Калаковой
|
900
|
Надежда
|
для Динары Калаковой
|
1 000
|
Оксана
|
для Динары Калаковой
|
1 000
|
Наталья
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
300
|
Жасулан
|
для Динары Калаковой
|
1 000
|
Дарья
|
для Динары Калаковой
|
500
|
Бактыгул
|
для Динары Калаковой
|
1 000
|
Алтынгуль
|
для Динары Калаковой
|
3 000
|
Ольга
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
500
|
Орынкул
|
для Динары Калаковой
|
700
|
Сабина
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
8 000
|
Азамат
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
500
|
Александр
|
для Таймаса Жуматова
|
500
|
Расул
|
для Таймаса Жуматова
|
10 000
|
Байназар
|
для Таймаса Жуматова
|
2 000
|
Саламат
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
2 000
|
Гульнара
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
100
|
Елена
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
100
|
Ренат
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
14 000
|
Ирина
|
7 000 – для Динары Калаковой,
7 000 - для Таймаса Жуматова
|
100
|
Елена
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
5 000
|
Данияр
|
для Динары Калаковой
|
10 000
|
Азамат
|
для Динары Калаковой
|
630
|
Дмитрий
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
1 000
|
Айша
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
1 000
|
Азамат
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
100
|
Булат
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
200
|
Жазира
|
для Динары Калаковой
|
3 000
|
Руслан
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
2 000
|
Ксения
|
для Динары Калаковой
|
10 000
|
читатель Владимир
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
1 000
|
Сергей
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
10 000
|
Володя
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
1 000
|
Гульсым
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
1 000
|
Айгерим
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
7 000
|
Екатерина
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
1 500
|
Дмитрий
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
2 000
|
Сергей
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
1 000
|
Ринат
|
на усмотрение комиссии (Таймасу Жуматову)
|
ИТОГО: 975 700 тенге
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