Реформу ПКСК откладывать власти не хотят. Как готовы дома в Костанае к самостоятельной жизни?

Реформа ПКСК выходит на финишную прямую. Уже через месяц полномочия кооперативов должны быть прекращены, а новые объединения собственников имущества и простые товарищества станут полностью ответственными за содержание многоквартирных домов. За последние пару недель во дворах активно проходили собрания жильцов, в отделе жилищных отношений акимата Костаная готовили ПКСК к ликвидации, а новоиспеченные ОСИ продолжали разбираться в своих возможностях и обязанностях, параллельно выступая в газетах и на телевидении с рассказами, как им жить хорошо. Предварительные итоги этой работы - в материале «НГ».

На встрече жители дома № 12 по ул. Дзержинского не смогли договориться, кто станет председателем ОСИ

«Люди начинают осознавать...»

20 мая в городском акимате состоялось совещание. Общая повестка, сформулированная чиновниками: как правильно ликвидировать ПКСК. На тот день в Костанае из примерно 700 домов только 84 многоэтажки создали свои ОСИ, еще 17 остановили выбор на простых товариществах. Последние могут создать только те дома, в которых меньше 30 квартир.

- Положение меняется ежедневно, люди начинают осознавать сложившуюся ситуацию, - рассказал «НГ» руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Ержан СУЛЕЙМЕН. - Сейчас есть даже государственные службы, которые говорят о том, что после 1 июля просто перестанут предоставлять услуги, те же электричество, газ, если в доме не будет ОСИ или управляющей компании.

Председатели кооперативов на совещании обсуждали с представителями налоговой и трудовой инспекций, как правильно закрыть ПКСК и расстаться со своими сотрудниками. Они подчеркивали, что, несмотря на фактическое прекращение работы кооперативов, многие ПКСК продолжают существовать, чтобы как минимум собрать многомиллионные долги за уже проделанную работу. То есть кооператив услуги оказывать не будет, а долги собирать продолжит. И оплату КПН пока никто не отменял.

Председателей ПКСК собирали в акимате, чтобы объяснить, как правильно ликвидировать кооперативы

Вопросы чиновникам задавали не только представители ПКСК. О грядущих проблемах говорили и представители коммунальных компаний, отвечающих за подачу в дома электричества и воды.

- С последней нашей встречи у меня почти не поменялось количество договоров, заключенных с ОСИ и ПТ, - сообщил заместитель начальника Костанайской горэлектросети Арман АЛЬМУХАМБЕТОВ. - Хотел бы уточнить, что у ПКСК осталась большая дебиторская задолженность. У кооперативов ответ один: нет сборов. Мы сейчас вручаем предупреждения, работаем в этом направлении. Будем составлять акты сверки. Когда ПКСК ликвидируются, мы эти долги сможем в судебном порядке взыскать с них? Другой вопрос, образуются сервисные компании, которые заключают с нами договоры на электроснабжение. Если они будут оформлены как юридическое лицо, то и тариф к ним будет применяться как к юрлицу. Раньше ПКСК и садовые общества платили по тарифу 18,89 тенге за киловатт как бытовые потребители. У юрлиц тариф в 2 раза больше. Я слышал, что в Алматы появится пилотный проект, который упростит разницу в тарифах между физлицами и юрлицами. Возможно, этот проект распространится и на Костанайскую область.

После небольших дебатов пришли к выводу, что для разрешения противоречий по тарифу, необходимы изменения и дополнения в законодательство. Успеют ли сделать такие поправки к 1 июля, большой вопрос.

- Хорошо, есть ПКСК, какие-то дома не перешли на новую форму. У вас же точка учета - договоры с ПКСК. Вы также продолжите им начислять долги? Или что будете делать? - спросил Ержан Сулеймен.

- Если ПКСК ликвидируются, то с 1 июля нужно будет либо смену владельца сделать, либо расторгнуть старый договор. Одно из двух. Просим не тянуть до 1 июля, делать это заранее. Я и в прошлый раз говорил, если вы дома передаете в ОСИ, то составляйте акты приема-передачи. Возникает очень много проблем. ПКСК отказывается от этих киловатт, пока ОСИ оформится, показания на счетчиках меняются. Разницу непонятно кто и как будет оплачивать.

В акимате планируют, что всем домам, которые до 1 июля не создадут свое ОСИ, принудительно назначат управляющую компанию сроком на 6 месяцев. Вероятнее всего, именно ей придется заняться оплатой общедомовой электроэнергии и не только.

Выступал на встрече заместитель директора КТЭК Валерий СОЛОДОВ. Председатели ПКСК в разговоре с ним сказали, что «в этом году промыть трубы мы не успеем однозначно». Мотивировали это тем, что будет ажиотаж на эту услугу, а также тем, что денег может не хватить.

- Этот вопрос мы еще не рассматривали, но из опыта своего могу кое-что посоветовать, - сказал Солодов. - Я могу формально подойти. Не успел промыть трубы, пиши гарантийное письмо, что зимой претензий к нам не будет. Но это неправильно! До июля есть время - месяц. Горячая вода будет, и промывать можно. Когда вы будете передавать дом, вы же знаете, как это делать. Ответьте мне на вопрос: как они это будут делать?

- Это их проблемы! - отвечали хором председатели ПКСК.

Солодов предложил помочь председателям ОСИ в проведении опрессовки труб. Но отклика не нашел. Заместитель директора КТЭК сказал, что будет проводить беседы с председателями ОСИ о том, как правильно подготовиться к зимнему сезону.

- Лично сам буду участвовать, в промывке в том числе, сомневаетесь, что ли? - резюмировал Сулеймен, а после встречи добавил: - Такие вопросы у нас еще будут возникать, мы будем на них отвечать. Будут еженедельные разъяснения. Есть время, мы прорабатываем эти моменты.

Поле работы аварийное

Для многих горожан эта реформа остается загадочной в главном - ради чего затеяна. Ведь любой среднестатистический жилец многоэтажки во все времена хочет простых вещей: чтобы крыша не текла, батареи грели, а внутридомовые аварии устранялись быстро и качественно. И чтобы стоило это все недорого.

Спросите себя, к этому ли ведет реформа. Спорим, что затруднитесь с ответом даже притом, что после работы уполномоченных чиновников уже понимаете значение аббревиатур ОСИ и ПТ.

Мы решили основной вопрос прояснить в том числе и у тех, кого завтра не станет, все-таки ПКСК обеспечивали функционирование жилого фонда много лет, опыт имеют большой. Производственный кооператив собственников квартир «Орталык» - это 28 домов, преимущественно в центре Костаная. Многоэтажки разновозрастные, но молодых среди них нет, так что в заботе нуждаются неусыпной. Председателем кооператива много лет является Алмат АЙДОСОВ, который в свое время работал в акимате Костаная, был депутатом городского маслихата, а потому обладает умением оценивать проблему с разных сторон. По его мнению, сейчас в реализации реформы многовато горячки, поспешности.

Алмат Айдосов: «Возможно, надо было на законодательном уровне добавить прозрачности в деятельности кооперативов»

- Чем не угодили ПКСК, спрашиваете. Я сам себе задаю этот вопрос. Нам говорят, что много критики со стороны жильцов в адрес кооперативов. Но ведь вся сфера ЖКХ такая. Это, в принципе, поле работы аварийное. Люди же в ПКСК только с проблемами обращаются: потекло, обвалилось, надо вентиль заменить и так далее, - рассуждает он. - При этом я не вижу проблем в сфере содержания жилого фонда, с которыми не могли бы справиться ПКСК в своем нынешнем статусе. Возможно, надо было на законодательном уровне добавить прозрачности в деятельности кооперативов, более жесткие механизмы контроля прописать, то есть совершенствовать их. Смотрите, вот сейчас создают ОСИ (объединения собственников имущества), и для них уже просчитали средний тариф - 52 тенге. Он не обязательный, это рекомендация, но все-таки есть. А большинство кооперативов работает по тарифам существенно ниже - 30, 40, 42 тенге.

Сегодня об алгоритме взаимодействия ОСИ, сервисных и управляющих компаний вроде все известно. Объединения в интересах своих жильцов будут приобретать услуги у сервисных компаний. Вопрос цен на эти услуги сейчас как-то особо не обсуждается, хотя есть предпосылки к тому, что они будут высокими. По крайней мере, пока рынок услуг толком не сформируется.

- Но самый главный вопрос на сегодня - это создание ОСИ. А точнее - поиск людей, грамотных, инициативных, желающих взвалить на себя эту ношу, - говорит Айдосов, - честное слово, наш ПКСК никоим образом не противостоит формированию объединений, но на сегодня только в одном из наших домов ОСИ на стадии формирования. Нашелся человек, сейчас пробует зарегистрировать, что тоже требует усилий, ведь нужно иметь дело с юстицией, налоговой, департаментом статистики, с банком, нужно же счет открыть.

Сотрудники отдела жилищных отношений, ведя разъяснительную работу, убеждают, что те, кто на начальном этапе не создаст ОСИ, смогут пользоваться услугами управляющих компаний, но ведь пока зарегистрировали таких только 12 в Костанае. А объединения или ПТ должны быть созданы в каждом доме.

- Мы обращали внимание на этот момент, - говорит Айдосов, - почему не два, рядом стоящих, или даже четыре, если они образуют замкнутый двор и это объединяет владельцев жилья. Но закон здесь безоговорочен. Вот по всем этим причинам считаю, что реформа продвигается поспешно. Стоило бы отложить окончательный срок. А когда нам пеняют, что было же дано два года на внедрение новых механизмов, могу напомнить, что полтора из них были временем пандемии, когда людей собирать, что-то объяснять, выслушивать вопросы было невозможно.

«Никто не хочет»

В ПКСК «Уют-К» 25 домов. Его председатель Бахитжан ОРИМБАЕВ объясняет, пока никто из его многоэтажек не захотел перейти на новую форму управления.

Бахитжан Оримбаев: «Я прошу вас написать, что наши жильцы против перехода в ОСИ»

- У нас раньше была касса взаимопомощи, то есть деньги из одного дома могли тратиться на дом соседний при необходимости, при этом проблем со сбором средств не было совсем, в какие-то годы этот показатель доходил до 100%, - говорит Оримбаев. - Я прошу вас написать, что наши жильцы против перехода в ОСИ. Мы делали опросный лист, по всем домам ходили. Ни один не захотел создать свое объединение. Потому что обслуживание у нас нормальное. Все ставили галочку в графе «переход в «Уют-К» с дебиторской задолженностью».

В отделе жилищных отношений акимата Костаная считают, что опросные листы «Уюта» ничего не значат и лишь «вводят жителей в заблуждение». Неделю назад Оримбаев все-таки зарегистрировал ТОО. Сейчас он готовится к тому, чтобы стать сервисной компанией, как и ПКСК «Орталык», хоть и надеется, что реформу отложат.

- Мы обращались к депутату Екатерине Смышляевой, просили дать выбор людям - создать ОСИ или остаться в ПКСК, - говорит он. - Я вам сразу могу сказать, сейчас у меня сантехник получает 110 000 тенге до вычета налогов. Если я ликвидирую ПКСК, то мне нужно будет повышать ему зарплату. Это значит, что вырастет тариф. Пока мы работаем по-старому, без каких-либо изменений. Ведь у меня есть обязательства: надо промывку труб, швы на некоторых домах сделать. Это не зависит от того, заживут дома в июле самостоятельно или нет.

Работают, как прежде

Более оптимистичный взгляд на реформу в ТОО «КСК-Строитель-2», где сейчас регистрируют свою управляющую компанию. Директор ТОО Татьяна ИВЧЕНКО объясняет, что пока из 25 домов свое объединение собственников имущества создали только две многоэтажки. Но они не ушли в свободное плавание, а почти сразу передали дом управляющей компании.

Ивченко пока занята не только оформлением документов, но и обходом всех домов. Она, по сути, помогает отделу жилищных отношений: встречается с жильцами, объясняет суть реформы, отвечает на вопросы по ОСИ. С жильцами дома № 12 по ул. Дзержинского предварительную встречу она провела 26 мая. Тогда удалось определиться с составом совета дома, а вот председателя будущего ОСИ выбрать пока не смогли.

- Со сборами в домах действительно есть проблемы, - говорит бухгалтер ТОО «КСК-Строитель-2» Евгения СТАНЧЕВА. - Работа с ОСИ для нас практически никак не отличается от той, как мы с ними работали в составе ПКСК. Разница лишь в том, что деньги теперь собираются на счете в банке, председатель ОСИ передает их нам, а мы уже занимаемся управлением домом и заключаем договоры с сервисными компаниями.

- Управление и сервис должны быть отдельно, но в отделе жилищных отношений еще сами не знают, как это будет выглядеть, - говорит Татьяна Ивченко. - Пока мы работаем, как прежде, в качестве управляющей компании. Мы не можем через голову прыгнуть. Есть проблемы с банками, которые не хотят работать по второму накопительному счету и с простыми товариществами. Со своими домами мы проводим собрания, заключаем договоры. Дальше - как будет, мы будем смотреть на рекомендации акимата.

Ивченко говорит, что их ТОО готово к тому, чтобы принять под свое крыло и те дома, которым после 1 июля акимат будет принудительно назначать управляющую компанию. Сколько в итоге будет у них многоэтажек, пока неизвестно.

«Как написано в законе»

Председатели ОСИ, по крайней мере те, с которыми нам удалось поговорить, в большинстве случаев даже если жалуются на трудности, то самой реформой довольны. Они через журналистов призывают присоединяться к ней и даже обещают помочь.

- Есть вопросы, которые пугают население в процессе создания ОСИ, - объясняла 24 мая на брифинге представитель ассоциации «Камкор-Костанай» Айнура КАРЫМСАКОВА. - У нас есть группа в мессенджере WhatsApp, куда мы включаем всех председателей ОСИ. Нас курирует акимат. Мы зарегистрировали нашу ассоциацию, которая также мониторит проблемы объединений. На сегодня основная проблема, на наш взгляд: у государства нет программы, которая бы помогла привести в порядок жилой фонд. По поводу тарифов мы хотели бы указать населению, что в их формировании участвуют сами собственники. Пугаться ничего не стоит. Когда говорят о том, что нет председателя на доме, это значит, что люди не владеют всей информацией, чтобы быть готовым взять на себя ответственность. Наша ассоциация будет помогать, в том числе в ведении бухгалтерского учета. У нас в составе есть сервисные организации. Мы готовы помогать проводить собрания и формировать новые ОСИ. Обратиться за помощью можно через отдел жилищных отношений.

1 июня журналистов пригласили в дом № 14 по ул. Гагарина (бывшая Гвардейская - «НГ»). Здесь чиновники из отдела жилищных отношений решили продемонстрировать, как хорошо живется при ОСИ, которое создали еще в октябре 2021 года.

Наталья Медведева рассказывает, что на деньги ОСИ сумела поменять канализацию

- Я планирую создать свою управляющую компанию, чтобы объединить управление домами нашего двора, - рассказывает председатель ОСИ «Гагарина, 14» Наталья МЕДВЕДЕВА. - Жильцы у меня молодцы, собираемость платежей около 98%. С момента ухода от ПКСК мы успели починить канализацию и ливневку, полностью заменили во всем доме освещение. Сейчас холодный розлив заменили на новый. Это все за счет текущих сборов со 144 квартир. Очень много мелких работ я даже не называю. Скоро мы поменяем освещение в подвале. Мы с тарифом 47 тенге ушли из ПКСК, с таким же тарифом и остаемся. В кооператив мы теперь не вернемся однозначно. Просто бывшие председатели не доводят правильно информацию до жильцов, в этом вся проблема!

Ругаются на председателей ПКСК и в отделе жилищных отношений акимата Костаная. Там тоже обвиняют их в саботаже реформы. И предупреждают: уйти от новшеств не получится.

Сайлау Асылбаев: «Наш отдел имеет право ликвидировать ПКСК в принудительном порядке»

- В последнее время по городу ползли слухи, что ликвидацию ПКСК отложат на 2024 год. Хочу ответственно заявить, что эта информация недостоверна! - сообщил специалист отдела жилотношений Сайлау АСЫЛБАЕВ. - Нынешняя работа ПКСК в новом законодательстве считается незаконной. Кооперативы должны быть ликвидированы до 1 июля. Если это не произойдет, то наш отдел имеет право ликвидировать ПКСК в принудительном порядке. Мы всем председателям раздали предписания, чтобы они проводили в своих домах собрания о переводе домов в ОСИ или ПТ. Наш отдел все держит на контроле. Мы обязаны работать строго по закону. Это и должны понять люди.

Фото Георгия ГОВОРОВА