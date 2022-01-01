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Куда пойти с 2 по 8 июня

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

4 июня,

12.00

«Маленькая фея», В. Рабодан, сказка.

Закрытие театрального сезона

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

4, 5 июня,

12.00

«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Персональная выставка «Щедрая кисть мастера» члена Союза художников РК Николая Васильевича Торшина, посвященная 85-летию со дня его рождения