Прошлым летом жители Тобыла, в том числе наша семья, сидели все лето без воды. Ее отключали, потом давали на несколько часов, но это не спасало, так как она была либо грязная, либо напора совсем не было. И помыться, постирать и т. д. просто было невозможно, выходили из строя стиральные машины и бойлеры.

Отключения, как нам поясняли, были связаны с тем, что постороили новые микрорайоны и подключили их к водопроводу Тобыла, бывшего Затобольска, а мощностей не хватало. Водопровод старый, не рассчитан на такие объемы потребления. Обещали, что, когда закончат ремонтировать Корейский мост, микрорайон Северный переподключат к другой ветке, проблем уже к лету 2022 года не будет. Нам бы очень хотелось знать, что-то сделали или нет, так как уже в апреле напор воды начал заметно слабеть. Впереди - лето, хотелось бы знать, к чему готовиться.

Алена ИЛЬИНА, жительница г.Тобыл

Комментарий

- За последние два года из-за интенсивного строительства мкр-н Восточный г. Тобыла, мкр-н Северный и многоэтажной застройки в Заречном значительно увеличилось количество потребителей питьевой воды. Из-за чего обострилась проблема обеспечения питьевой водой в целом Тобыла и Заречного, - прислал ответ на запрос «НГ» заместитель акима Костанайского района Назарбек КОНКАБАЕВ. - С 2017-го по 2019 год по программе «Нурлы жер» введены в эксплуатацию 11 многоэтажных домов (319 квартир), 230 индивидуальных жилых домов в мкр-н Северный. За вышеуказанный период количество абонентов увеличилось более чем на 1 000. В результате подключения большого количества частных домов резко возросло потребление воды в летнее время, так как вода, предназначенная для хозяйственно-бытовых целей, расходуется на полив приусадебных участков. Так, зимний суточный расход воды составляет 3 100 куб. м в сутки, в летний период расход увеличивается до 5 600-5 800 куб. м в сутки. При маскимальной мощности существующего водозабора 3 900 куб. м в сутки. Поэтому с 2019 года Затобольской ТЭК пришлось вводить ограничения по подаче воды в распределительные сети. Для решения проблемы в 2021 году между отделом ЖКХ акимата Костанайского района и ТОО «Life Stroy Invest» был заключен договор от 10 августа 2021 года на строительно-монтажные работы по объекту «Строительство соединительного водовода от г. Костаная до с. Заречное, с реконструкцией КНС, с подключением с. Октябрьское на сумму 1 160 197,3 тенге». Общая протяженность - 36,5 км...» На данный объект из областного бюджета в 2021 году было выделено 316 680,1 тыс. тенге. Было уложено 2,8 км опасного участка через реку Тобол, установлено 13 колодцев. Для продолжения строительства в 2022 году выделено 263 971,1 тыс. тенге. Срок завершения строительства части водовода до села Заречное - в текущем году, а до с. Октябрьское - в 2023 году. Сдача полностью объекта в эксплуатацию запланирована на 2023 год.