Начинаем готовиться к жарким летним дням

Даже самым преданным любителям окрошки хочется в знойную пору разнообразить суповое меню. Тем более что вариантов множество. Только томатных супов несколько наименований, от ставшего у нас довольно популярным гаспачо до сальморехо, в котором к помидорам кладут довольно много хлеба. Но меня не так давно угостили куда менее экзотичным холодным борщом.

Яркий, как настоящий, борщ этот летом можно подавать даже с кусочками льда / Фото vilki.net

Второе название свекольник. Сама я его как-то обходила стороной. Есть вариант свекольника, в который кладут еще и молодую ботву этого корнеплода. Мне этот суп не понравился. Но вот другой оказался вполне приятным. Расспросила повара, узнала маленький секрет.

Основа этого супа - свекольный отвар. Обычно свеклу отваривают, заправляют отвар лимонным соком и сахаром, а саму свеклу трут на крупной терке и возвращают в «бульон». Моя хозяйка умеет основу супа делать очень насыщенной. Говорит, свеклы надо много. Часть помельче моет, кладет в фольгу и запекает до мягкости. А покрупнее режет или крупно натирает и в таком виде отваривает. Гораздо быстрее получается «бульон», а свекольная соломка изрядно вываривается. Пока заправленный отвар и печеная свеколка остывают, повариха режет остальные ингредиенты для супа: на мелкие кубики свежие огурцы, крутые яйца, зелень укропа, перья лука, вареную колбасу либо отварное мясо. Все перемешать, слегка присолить, поперчить. Отдельно нарубить или натереть печеную свеклу. Дальше все, как с окрошкой. Кладешь в тарелку подготовленное крошево, на него добрую ложку сметаны, перемешиваешь, заливаешь свекольным отваром и добавляешь рубленой свеклы.

Если вы делаете заготовку на пару дней, то лук в крошево не кладите и не солите его. Все это добавите потом. А вот отвар можно держать вместе с опущенной в него свеклой. Конечно, все должно стоять в холодильнике.

Ингредиенты

2 больших свежих огурца, 2 яйца, 200 г вареной колбасы или мяса, 2 крупных (для отвара) и 2 небольших свеклы, пучок укропа, 5-6 перьев зеленого лука, 4 ст. л. сметаны, по ст. л. лимонного сока и сахара для свекольного отвара (ориентироваться на свой вкус), около 1,5 л воды.