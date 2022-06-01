Как жили кустанайцы сто лет назад. В каждом из них - история нашего города. «Старые фотографии»

Свидетельства разных лет истории Костанайской области, причем не только официальной, - в нашей рубрике «Хранить вечно». В этой подборке - фотографии, посвященные жителям Кустаная 20-х годов 20-го века. По сведениям Кустанайского окружного статистического бюро, население по городской переписи 1923 года составляло 20 785 человек. Социальное положение: крестьяне - 9 303, рабочие - 3 886, служащие - 5 807, красноармейцы - 48, нетрудовой элемент - 1 292, прочие - 449. Национальный состав: 16 411 - русские, 2 608 - татары, 1 019 - украинцы, 356 - казахи, 150 - немцы, 241 - прочие. Звание Героя Труда было присвоено вторым губернским съездом профсоюзов 2 сентября 1921 года.

Герои Труда, г. Кустанай, 28 сентября 1921 год

Удостоверение заведующего жестяной мастерской Кустанайского отдела Оренбургского губсовнархоза Егоршина Петра Зиновича. 1921 год. ГАКО

Удостоверение Храмовой Анастасии - жены члена Кустанайского союза пимокатов Храмова Павла. 1921 год.

Воспитатели и воспитанники первых детских яслей г. Костаная. 1924 год

Делегаты l Кустанайской городской конференции РКП (б), г. Кустанай, 1923 год

Пожарная дружина, г. Кустанай, 1928 год

Делегаты городской конференции обществ потребкооперации. Конец 1920-х гг.

Справка о службе продавцом в фирме «Торговый дом братьев Яушевых» Сафиуллина Гарифуллы. 9 мая 1929 год

Фото предоставлены областным государственным архивом и областным историко-краеведческим музеем