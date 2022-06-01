Сотрудники ТОО «Тазалык-2012» показали корреспонденту «НГ» мусорную проблему Костаная с другой стороны

Газета часто реагирует на жалобы костанайцев про то, что где-то копится мусор, а специализированная организация его почему-то не вывозит. И вроде ревнители чистоты всегда правы. Но мы решили оценить ситуацию с точки зрения уборщиков и провели часть рабочего дня с сотрудниками «Тазалыка», узнали, как они работают и с какими проблемами сталкиваются ежедневно.

Пока Владимир управляет «стрелой», Борис убирает мусорную площадку

Рабочий день 61-летнего водителя мусоровоза ТОО «Тазалык-2012» Владимира БАБКИНА начинается с 6 утра. В марте этого года исполнилось уже 40 лет, как он работает на своей должности. В 1982 году молодым парнем пришел на Кустанайскую спецавтобазу.

Владимир Бабкин уже 40 лет работает водителем мусоровоза

- Тогда лучше было - мусорили меньше, - говорит он с улыбкой. - Конечно, автомобильное движение было не такое интенсивное, да и платили, мне кажется, больше - получал примерно 170-180 рублей, на жизнь хватало. Когда молодой был, еще думал работу менять, но так получилось, что остался. Потом перешел в «Тазалык» работать, увольняться не хочу, уже привык здесь, да и до пенсии два года всего осталось. Людей у нас не хватает, молодежь сюда идти не хочет, остались одни старики. Работаем мы каждый день, кроме воскресенья, начинаем убирать мусор обычно с центра города, так как здесь в это время меньше движение, легче проехать.

Коллега Владимира - грузчик-возчик Борис САБУРОВ. У него в этом году тоже дата: в ТОО «Тазалык-2012» он работает уже 15 лет.

- У каждого водителя в «Тазалыке» есть свой определенный маршрут, в субботу у нас сокращенный рабочий день, - вводит он журналиста в курс дела, - если обычно делаем в день по 3 рейса, то в субботу только 2.

Стартовал наш экипаж с мусорной площадки за кафе «Городок», потом убирали баки возле железнодорожного вокзала, затем - в районе областного казахского драмтеатра. В целом охватили 12 мусорных площадок.

Владимир ведет машину, а также управляет так называемой «стрелой» - специальным механизмом мусоровоза, который позволяет поднимать вверх контейнеры и опорожнять их в кузов. Управление с помощью рычагов похоже на принцип работы строительного крана. В это время Борис подметает мусорную площадку и закидывает в контейнеры хлам и пакеты, которые люди кидают вокруг них.

В марте сотрудники «Тазалыка» сделали капитальный ремонт мусоровоза

- В марте мы сделали капитальный ремонт машины: поставили новую кабину, покрасили подъемник, установили новый двигатель. Конечно, работать так проще, машина почти новая, но все равно забот у нас хватает, - поделился Бабкин. - В конце апреля - начале мая у нас самый проблемный сезон, в это время в городе больше всего мусора возле контейнеров. Обычно это связано с тем, что в это время снег тает и обнажается весь мусор, который скопился под ним за зиму. А еще это связано с субботниками, ведь жильцы домов и ПКСК обычно все возле контейнеров складывают.

Часто костанайцы оставляют мусор прямо возле площадок, из-за чего к ним сложно проехать

Бабкин сетует, что порой около контейнерных площадок мусора наваливают столько, что не подъедешь.

В день, когда корреспондент «НГ» составлял компанию уборщикам, тоже можно было видеть, в каком плачевном состоянии находятся некоторые мусорные площадки. Одно нагромождение крупногабаритного мусора, который «Тазалык» не вывозит, чего стоит.

Вторая серьезная проблема: часто возле контейнеров люди ставят свои машины и загораживают подъезд.

Машины возле мусорных контейнеров мешают подъехать к ним

- В таких случаях мы просто приезжаем попозже, если за это время водитель не убирает машину, приходится вызывать полицию, они уже выясняют, чей это автомобиль, и просят человека отъехать, - рассказал Бабкин. - Когда был завал в апреле, костанайцы часто жаловались. Люди на телефон фотографировали, что не вывозим мусор, диспетчерам нашим отправляли. И при этом часто мы из-за таких машин подъехать не могли.

Словно в подтверждение слов Владимира на нашем маршруте нарисовалась такая иллюстрация: в одном из дворов, в районе ЖД вокзала, водители поставили свои автомобили возле мусорки. И нашей большой машине, точнее водителю, пришлось очень потрудиться, чтобы подобраться к контейнерам, не задев легковые машины.

Пока едем, беседуем. В том числе и «за жизнь», про то, к чему есть обывательский интерес. Вспоминаю легенды, что в мусоре люди прямо клады находят, украшения, редкие вещи.

- Что самое необычное находили? - спрашиваю у Владимира.

- Да ничего особенного, - пожимает плечами Бабкин, - бывает, находим телефоны, человек выронил на мусорной площадке случайно. Люди обычно звонят, и мы возвращаем его владельцу. Бывает, человек пошел выносить мусор и случайно выкинул в контейнер не тот пакет, чаще всего бегут через короткое время, когда мы еще не уехали, отдаем.

Свалка Костаная похожа на декорации к постапокалиптическому фильму

За разговорами и работой загрузили полный кузов мусором, проехав по всему маршруту, и отправились на свалку. По дороге к ней наблюдал целое поле из целлофановых пакетов, которые цеплялись за траву возле полигона ТБО. Бедная природа! Потом мы их видели уже на заборе по периметру свалки. Картина самого полигона вообще напоминала кадры из фильма про постапокалипсис: кучи мусора, над которыми летает огромное количество чаек, старые и ржавые тракторы, толпы людей, которые роются в мусоре, будто ищут в отбросах и хламе свое счастье.

Среди мусора на полигоне ТБО можно заметить старые тракторы

Машина заезжает на весовую, работники полигона осматривают содержимое кузова, ведь согласно Экологическому кодексу РК, принимать полигон имеет право не всякий мусор. К нам претензий не было, выгружаемся. К машине прибежали человек десять радостных бомжей (по виду), которые вроде как только нас и ждали. В мусоре стали копаться с видимым энтузиазмом.

- Здесь есть специальный комплекс по переработке мусора, но, к сожалению, он не работает, - отметил Владимир, когда мы уезжали обратно. - Вот так и живем!

Мусор, который привез наш экипаж, обрадовал местных обитателей

Я задумался, что из того, что уже выброшено одними, будет возвращено в оборот другими людьми. Где ценности с мусорки потом всплывут? Прямо тема следующего репортажа наметилась.

Фото Андрея СКИБЫ