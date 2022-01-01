Еще один чудный рецепт освежающей еды

Это рецепт известного кулинарного блогера Виктории Попин. Очень мне понравился, был опробован прошлым летом. Суп оказался вкусным, даже несмотря на то, что я не выращиваю на даче горох и воспользовалась замороженным зеленым. Конечно, свежий молоденький слаще. Завидую тем, кто будет класть в суп такой.

Попробуйте этот суп, освежающий и сытный из-за горошка / Фото picantecooking.com

Еще для супа потребуются огурцы, лучше всего подходят крупные салатные, у которых тонкая кожица и узкие семенные камеры с нежными зернышками. Также требуется зелень. Причем, кроме привычного нам укропа, Виктория очень советует использовать молодую мяту. Действительно, несколько ее листочков придают этому супу очень свежий вкус.

Что еще в рецепте интересного: одновременное использование густого йогурта (или нежирной сметаны), сливок и сливочного сыра. Можно класть фету, будет тоже вкусно.

Горошек для этого супа надо подготовить. Бланшировать 2 минуты в воде с добавлением соли и сахара, замороженный - столько же. Обдать холодной водой. Блогер советует горошек протереть сквозь сито, чтобы удалить фрагменты кожурок. Меня они не раздражают. Опустить горошек в блендер, добавить все остальное: очищенные огурцы, зелень, молочные продукты и кипяченую воду, щепотку соли. Перебить все до полной однородности. Подавать с ложечкой оливкового масла в тарелке.

Ингредиенты

3 больших грунтовых огурца, 100 мл сливок 10-20%, 300 мл воды, 150 г сливочного сыра, 150 г густого натурального йогурта (можно заменить нежирной сметаной), 5 листиков мяты, 30 мл оливкового масла, соль по вкусу, 200 г молодого горошка, (1 ст. л. сахара, 1/2 ч. л. соли на 2 л воды для отваривания).

