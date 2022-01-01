Зелененький он был
Дора ГОЛОДНАЯ
Еще один чудный рецепт освежающей еды
Это рецепт известного кулинарного блогера Виктории Попин. Очень мне понравился, был опробован прошлым летом. Суп оказался вкусным, даже несмотря на то, что я не выращиваю на даче горох и воспользовалась замороженным зеленым. Конечно, свежий молоденький слаще. Завидую тем, кто будет класть в суп такой.
Попробуйте этот суп, освежающий и сытный из-за горошка / Фото picantecooking.com
Еще для супа потребуются огурцы, лучше всего подходят крупные салатные, у которых тонкая кожица и узкие семенные камеры с нежными зернышками. Также требуется зелень. Причем, кроме привычного нам укропа, Виктория очень советует использовать молодую мяту. Действительно, несколько ее листочков придают этому супу очень свежий вкус.
Что еще в рецепте интересного: одновременное использование густого йогурта (или нежирной сметаны), сливок и сливочного сыра. Можно класть фету, будет тоже вкусно.
Горошек для этого супа надо подготовить. Бланшировать 2 минуты в воде с добавлением соли и сахара, замороженный - столько же. Обдать холодной водой. Блогер советует горошек протереть сквозь сито, чтобы удалить фрагменты кожурок. Меня они не раздражают. Опустить горошек в блендер, добавить все остальное: очищенные огурцы, зелень, молочные продукты и кипяченую воду, щепотку соли. Перебить все до полной однородности. Подавать с ложечкой оливкового масла в тарелке.
Ингредиенты
3 больших грунтовых огурца, 100 мл сливок 10-20%, 300 мл воды, 150 г сливочного сыра, 150 г густого натурального йогурта (можно заменить нежирной сметаной), 5 листиков мяты, 30 мл оливкового масла, соль по вкусу, 200 г молодого горошка, (1 ст. л. сахара, 1/2 ч. л. соли на 2 л воды для отваривания).
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