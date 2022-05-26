Прочитал в «Нашей Газете» интервью под названием «Люди наговорили друг другу столько...» (№ 21, 26.05.2022 г.). Впечатления оно не произвело: мы узнали мнение одного типичного оракула западной пропаганды.

Из своего опыта знаю, что пытаться дискутировать с такими лицами бесполезно: стоит только упомянуть, что ты получил какую-то информацию из российской печати или телевидения, как у собеседника глаза делаются стеклянными и все твои доводы отвергаются под предлогом, что это российская пропаганда, сразу становится не о чем говорить. Вот вам и свобода слова и плюрализм мнений.

После начала боевых действий на Украине из России убежала часть интеллигенции, кто по политическим мотивам, кто по экономическим или финансовым, а кто-то просто дезертировал, опасаясь возможной мобилизации на фронт.

В не столь отдаленное время такую же интеллигенцию называли по-разному: в Гражданскую войну - вшивой, позже - гнилой, а сейчас - прозападной либеральной оппозицией.

Теперь разбежавшиеся из России вышеуказанные категории интеллигенции осели в соседних странах, в том числе и в Казахстане. Ощущение такое, что они нас, жителей Казахстана, считают темными, затюканными российской пропагандой, а потому решили раскрыть нам глаза на происходящие события, указав на опасность и вредность ее.

Респондент даже свою бабушку, проживающую в Актюбинске, приструнил за то, что она смотрит российское телевидение, да еще и верит ему.

Вполне возможно, что нас принимают за баранов, а потому господа либералы вешают нам на рога лапшу под названием «свободная, независимая пресса». Хотелось бы их спросить: где и в какой стране они это видели?

Респондент по недомыслию или по подсказке со стороны намекает на идею закрыть (отжать) российские телеканалы в Казахстане под предлогом нехорошего их влияния на народ. Его инициатива, а также тех, кто за ним стоит, может дать результат. Еще помнится, как «отжималось» в Казахстане празднование Дня Победы.

Также нелицеприятно отозвался о некоторых российских тележурналистах, но ни слова не сказал, что они находятся в санкционных западных списках, что их собирались убить, но они не сломались, никуда не сбежали, а продолжают работать. В. Половинко до недавнего времени работал в российском оппозиционном издании «Новая газета», главный редактор которой получил Нобелевскую премию. Правда, он и сам толком не смог объяснить, за что. Есть присказка: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты».

Пройдет время. С фронта вернутся российские солдаты, опаленные войной, которые вправе спросить у независимых либералов: «Чем вы тут занимались?»

Сегей МЫЗИН, Костанай