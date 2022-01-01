Даниил Киселев о подготовке молодых спортсменов

Он родился в Костанае, долгое время играл за челябинский «Трактор» и один сезон провел в московском «Динамо». После ДЮСШ продолжил карьеру не в МХЛ, а в качестве игрока в канадском Квебеке. Из-за проблем с визой пришлось вернуться. Сейчас Даниил играет за карагандинский ХК «Сарыарка». В прошлом году клуб стал чемпионом Казахстана. В мае он приехал в отпуск в родной город, чтобы встретиться с родственниками и первыми учителями.

Даниил Киселев: «В Рудном есть команда, почему бы в Костанае не сделать им конкуренцию»

- Вы начали свою карьеру в Костанае. Как это было?

- Начал заниматься в 2003 году, мне тогда было 4 года. Через пару лет начались проблемы с командой, она начала распадаться. Мы ездили на товарищеский матч в Челябинск, где проиграли 0:32, там меня и заметили. Тогда матч в Челябинске казался космосом, потому что соперники были сильнее и старше нас. У нас команда была «солянка».

В Костанай я стараюсь приезжать почти каждое лето в отпуск. Это у меня как место такого духовного спокойствия. Из Костаная у меня очень много воспоминаний. Хоккей я впервые увидел по телевизору. Спрашивал у отца, что это за спорт. Я захотел попробовать себя в нем. Отец купил мне форму. Я помню первую тренировку: ребята настаются, уже что-то умеют. Папа мне скакалку засунул под мышки, возил меня так вдоль борта три дня, пока я сам не поехал.

В Челябинск переехали, когда костанайская команда распалась. Жили поначалу в спартанских условиях. Пришел в новую команду, поначалу даже дрались с другими детьми. Меня в первую пятерку поставили, и не все ребята к этому спокойно отнеслись. Влился я быстро в команду, позже подружился с ребятами.

- Чем-то подготовка хоккеистов в Костанае отличается от того, что вы видели в том же Челябинске?

- Как сказать... Школа «Трактора» была на тот момент сильнейшей. Квалификация тренеров опять же другая. Как такового-то хоккея в Костанае уже почти не осталось. Хотелось бы, может быть, к акиму области обратиться, чтобы он поддержал наш хоккей. А то у нас один футбол. Хоккей тоже нужно развивать. У нас в Рудном есть команда. Почему бы в Костанае не сделать им конкуренцию, чтобы сюда тоже люди приезжали и развивали спорт.

Когда я поехал в Канаду, тоже было тяжело перестроиться. У нас площадки на тот момент были больше, стиль игры у нас другой. Сейчас уже ситуация понемногу выравнивается, потому что все повторяют за канадцами. Я когда приехал, у меня глаза на лоб вылезали от условий. Мне говорили, что это как будто мини-НХЛ. Ты приезжаешь, тебе сразу делают клюшки по спецзаказу, форму готовят для тебя. Ты, как спортсмен, должен только играть!

- Вы по приезде в Костанай встретились со своими старыми тренерами и посмотрели на новый Ледовый дворец в Костанае. Как впечатления?

- Да, я встретился с Николаем Петровичем Кушнеровым. А он сюрприз устроил и собрал всех, кто меня тренировал. Мы разговаривали о хоккее, как мы играли и как сейчас обстоят дела. Потом, на следующий день, играли на новой ледовой арене. Я там сыграл с любителями. Это, действительно, копия арены, которую построили в Актобе. Впечатления, конечно, крутые, хотя есть ощущение, что вокруг арены еще не закончили благоустройство. Качество льда зато там хорошее. Мы долго душевно говорили о том, что в Костанае мало шансов выбиться в большой спорт. Спасибо, отец меня увез, додавил эту тему. Но было бы круто, если спортсмены развивались и здесь.

В хоккее есть такая традиция - вешать майки своих воспитанников под сводами арен, где они когда-то начинали свою карьеру и после добивались успеха. Надеюсь, моя майка тоже когда-нибудь появится в Костанае.

Фото Георгия ГОВОРОВА