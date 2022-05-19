Стало грустно после чтения статьи «Пришел, увидел, поручил…» (№ 20 (151) от 19.05.2022 г.). Сколько места в статье уделено финансовой и прочим сторонам «развлекаловки» в Сити-центре. И автор имеет на это право. Грустно стало не от этого.

А отчего же? От того, на что тратит свои силы и чем занимается наше городское руководство. Я, как и сотни костанайцев, прекрасно знаю, как любят дети батуты. Недаром еще в совсем недавние годы развлечения такого рода можно было встретить и вблизи нашего университета. Какие детские восторги! Сколько движения, так необходимого детям! Да и дартс возле ТРЦ МART был популярен.

Убежден, что вопрос о батутах либо иных развлечениях может быть только о безопасности того или иного конкретного объекта. Все прочее - от лукавого.

Наверное, у сотрудников акимата нет здесь своих детей и внуков, иначе такими играми в ограничения они бы не занимались.

Что же касается государственных интересов и интересов города, траты средств и прочая, то, помилуйте, если вы так радеете о порядке, как же допускаете из года в год не просто рубку деревьев, а бесконечные обрезания, которые сплошь и рядом можно приравнять к умышленному, причем дорогостоящему вредительству. Попробуйте посчитать, сколько стоит обрезать, нередко неоднократно жизнеспособное дерево, потом выкорчевать, а при случае попытаться заменить его другим деревом. Об эстетике и воспитательной стороне дела уже молчу. Загляните хотя бы в детский сад на ул. Толстого. Масштабный ремонт. Но в центре детской площадки убийственно изуродованное дерево с издевательски прибитым на нем скворечником. И такое - по всему городу. Вот и воспитывайте после этого у детей любовь к природе и бережное отношение к ней.

А Центральный сквер? Сколько раз за последние десятилетия меняли его облик! И все в копеечку. Зато мусора здесь бывает столько, что перед гостями города стыдно. До этого как-то руки не доходят. И сколько еще есть серьезных дел у городских властей. Так зачем же, поигрывая мускулами малой власти, бить по досугу детей, да еще летом?

Юрий БОНДАРЕНКО, Костанай