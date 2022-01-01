В этом году «НГ» впервые решила продолжить «одевать» открытые участки труб после окончания отопительного сезона. Такое пожелание высказали наши читатели и продолжали сообщать об открытых участках теплотрасс весь май. Однако спустя стандартные две недели сотрудники КТЭК не изолировали «голые» трубы, как это было во время отопительного сезона.

- Сейчас у нас период замены и ремонта теплотрасс, - объяснил «НГ» начальник ПТО ГКП «КТЭК» Нурлан КОШЕКОВ. - В связи с окончанием отопительного сезона все силы сотрудников брошены на это. Бригад для того, чтобы еще и изолировать трубы, у нас не хватает. Во время отопительного сезона мы не можем заниматься заменой и ремонтом теплотрасс, а менять изоляцию можем, поэтому просим вести вашу рубрику, как и раньше. Мы внимательно читаем вашу газету, все трубы изолируем после сообщений в газете, но реально этим заниматься только во время отопительного сезона.

В связи с этим «НГ» решила вернуться к традиционному ведению рубрики «Оденем «голые» трубы» и продолжить ее с началом отопительного сезона. Все сообщения наших читателей об открытых участках труб, которые опубликовали в мае, повторим в октябре. Спасибо за понимание!