О мусорных завалах в п. Амангельды (Красный Партизан) по ул. Речной «НГ» сообщила Елена КУШНЕРОВА. По ее словам, она уже звонила в службу iKomek, в которой ответили, что работу по уборке мусора выполнили.

Гора веток по ул. Речной лежит с начала мая

- Улица Речная находится в черте города, но выглядит, как помойка, - рассказала «НГ» Кушнерова 12 мая. - В iKomek мне ответили, что мусор убрали, но на самом деле стало еще хуже. Все здесь моют машины, жарят шашлыки, это ужас. Весь город убрали, одни мы живем на помойке.

В логу, в районе кирпичного здания, куча бумаг и полиэтиленовых пакетов

Женщина прислал видео, на котором - куча бумаг и веток вдоль улицы Речной, в районе красного кирпичного здания. Корреспонденты «НГ» побывали по указанному адресу 31 мая. Столько бумаг вдоль трассы уже не было, но часть из них лежала в логу. Вдоль дороги мы увидели кучи срезанных веток.

О такой же горе веток, неубранных, рядом с контейнерами во дворе дома № 170 по ул. Баймагамбетова, «НГ» сообщила жительница Костаная Татьяна ПОНОМАРЕВА.

- Никак не можем полностью избавиться от завалов рядом с контейнерами, - рассказала она. - Бытовой и строительный мусор вроде стали вывозить быстрее, а с ветками прямо беда. Обрежут их, потом лежат, а после таких дождей, как сейчас, еще и очень быстро гниют.

Во дворе дома № 170 по ул. Баймагамбетова гниют срезанные ветки

Во дворе дома по ул. Баймагаметова, 170 корреспонденты «НГ» увидели кучу веток за мусорными контейнерами.

Свалку во дворе домов по ул. О. Шипина, 170, 172, 174, о которой мы писали два номера назад, так и не убрали

Свалку во дворе домов по ул. О. Шипина, 170, 172, 174 спустя две недели так и не вывезли

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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