По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 185 человек, из них поместили 176: 144 мужчины и 32 женщины.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

По области на пожары совершено 230 выездов, на случаи горения - 64. На аварийно-спасательные работы - 5 выездов. Погиб 1 человек.

По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 11 пар. 1 - с иностранными гражданами. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 20. Самому зрелому жениху - 52 года, невесте - 50;

- зарегистрированы 7 разводов, в том числе 2 - по решению суда;

- зарегистрированы 75 новорожденных: 36 девочек и 39 мальчиков. Самые популярные имена малышей - Элим, Айерке, Майя, Тея, Расул, Мирон. Самому молодому папе - 19 лет, маме - 19 лет. Самому зрелому папе - 43 года, маме - 40 лет.

- умерли 50 человек: 33 мужчины (в том числе 2 детей) и 17 женщин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступило 1 888 вызовов. Из них 640 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 196, из них 49 - к детям. Поступили 26 вызовов на ДТП. В авариях пострадали 28 человек, из них 4 ребенка.

- всего скорая помощь доставила в больницы 520 человек.