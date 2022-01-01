С нею будет вкусная начинка для блинов

Пока первая огородная зелень войдет в кондиции, не дайте пропасть сорнякам. В частности, крапиве. Она сейчас молоденькая, в салате имеет легкий огуречный вкус. Но класть ее можно не только в холодные блюда, хотя пхали с крапивой и другой зеленью, которую у нас почитают исключительно бросовой, а в Грузии умеют вовремя собрать и приготовить, - это вещь...

Блины с начинкой можно еще запанировать на манер крокетов / Фото alimero.ru

Тем не менее сейчас - речь о блинчиках с начинкой, которые лучше есть горячими. Для нее понадобятся грибы-шампиньоны, репчатый лук и крапива. Ее нужно собирать молоденькую, чтоб была не выше 10 см «ростом». Ошпарить кипятком в дуршлаге, пусть вода хорошо стечет. На сливочном масле довести до прозрачности лук, добавить пластинки грибов, жарить до мягкости, потом посолить, добавить крапиву, перемешать и сверху положить 1-2 столовых ложки любого плавленого или сливочного сыра (кстати, полутвердый тоже пойдет, лишь бы плавился), прогреть еще минуту.

Когда немного остынет, нафаршировать блины, свернуть конвертом. Будет уже вкусно. Но можно еще эти блинные конверты поджарить особым способом. Окунуть во взбитое с водой яйцо, а потом обвалять в панировочных сухарях (можно в тех, что со специями для курятины) и быстренько обжарить на любом масле. Ах как они хрустят сверху и какая сочная начинка внутри!

Ингредиенты

На 200 г грибов - 1 крупная луковица, 100 г крапивы, 2 ст. л. тертого или плавленого сыра.