Недавно смотрел видеоролик на смартфоне: наш Костанай, снятый из машины. Какие красивые улицы, особенно в центре, чистые, ухоженные, на перекрестках - цветы. Да и здания как на подбор. Лучше не придумаешь. Я сначала думал, что это мне приснилось. Дай, думаю, пройдусь пешком с палочкой, спешить некуда. И пошел напрямик через дворы по улице Чехова от улицы Гоголя до проспекта Аль-Фараби.

И глазам не поверил: какая во дворах грязь, особенно вид портят свалки почти везде. Неужели ПКСК или ОСИ не могут организовать уборку, ведь есть дворники, в крайнем случае, жители, это ведь их двор.

А самое страшное в городе - это трубы теплоснабжения (смотрите их фотографии в каждом выпуске газеты).

Так судьба распорядилась, что я проработал сантехником 42 года: от сварщика до начальника участка. Если бы до перестройки я предложил вытащить трубы из земли, где они находились в лотках, изоляции, тепловой подушке, сухие, как предусмотрено проектами, меня посчитали бы вредителем. Этот бардак начался с 1995 года.

С 1956-го по 1987 год в Кустанае много объектов было построено, но, когда начинали строить дома, в городе была только одна ТЭЦ, которая давала пар промышленным объектам, жилья не было государственного. И поэтому строили небольшие котельные на 4-6 домов, они до сих пор «живые», служат домам уже почти 50-60 лет. Пример - котельная «Березка», Дом печати, ДК «Строитель», Гашека, строительный техникум, где служат трубы в земле. И в каждой автобазе, а их было в то время 6 штук, были свои универсалы.

И вот итог: позорные трубы, в лохмотьях, даже те, что спрятаны под жесть, пропускают тепло, греют не только жилье, но и воздух. Возле труб в первую очередь снег тает, давление на котлах падает, приходится держать температуру при помощи затраты газа. А это все, что наделали с трубами, стоит денег. Говорят: успокойся, это же деньги бюджета. Да не только, это деньги наши, жильцов, которые платят за тепло. А то, что испарения от таяния, от выхлопных газов, от свалок - это причина наших заболеваний.

Леонид ДЯЧКОВ, Костанай