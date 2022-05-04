Первые агрегаты уже вышли в поля

Начало массовой посевной уже совсем близко. На что в разных климатических зонах области в этом году рассчитывают аграрии, каковы погодные условия? Это был первый из вопросов, который «НГ» задала предпринимателям накануне важнейшей полевой кампании. У нее есть еще одно важное обстоятельство - в последние месяцы круто полезли вверх цены на зерновые и масличные. По геополитическим причинам. Будут ли наши в связи с этим спешно расширять обрабатываемые площади и менять структуру посевов в сторону самых маржинальных культур?

Закрытие влаги - важный агроприем для целинных полей / Фото ainews.kz

Оказалось, что резких перемен костанайские предприниматели не планируют. Сегодняшними ценами на пшеницу, лен, конечно, довольны. Считают их по условиям тяжелого прошлого года абсолютно справедливыми. Пшеница нынче стоит 150-160 тыс. тенге, лен - от 320 до 380 тыс. тенге.

- Буквально на днях за рубеж - в Бельгию и Голландию - отправил около 500 т льна, - сообщил «НГ» последние новости директор алтынсаринского ТОО «Зуевка» Александр БОРОДИН. - Цена отличная. Безусловно, будем сеять лен в этом году, а также чечевицу. Еще одна прекрасная, очень маржинальная культура. Сейчас цена доходит до 400 тысяч тенге за тонну. И, насколько я знаю, уже немало моих коллег в Костанайской области ее оценили.

Бородин входит в Комитет по аграрным вопросам региональной палаты предпринимателей Костанайской области и считает своей общественной обязанностью держать руку на пульсе - общается с предпринимателями всех районов. Говорит, что уже обзвонил и крайний юг, и север области. Интересовался прогнозами на посевную.

- Все, конечно, суеверно прибедняются, особенно житикаринцы, денисовцы. У нас так принято. Но в основном влагозарядка почвы в этом году у многих неплохая, - отмечает он, - а в Камыстинском районе недавно хороший такой дождь прошел, до 18 мм осадков кое-где выпало. Я, например, в ТОО «Алтынсарино» звонил, директор доволен.

Безусловно, хозяйство на хозяйство не похоже. Условия погодные действительно даже в пределах угодий одного ТОО могут значительно разниться. И рецепт только один - максимально закрывать влагу.

В Зуевке эту работу сделали, график посевных работ готов. С 10 по 15 мая - сев чечевицы, с 15 по 20-е - льна, с 20 мая - среднепоздние сорта пшеницы, 26-28-го - раннеспелые, а в самом начале июня - ячмень.

- Планируем, что работа будет двухсменной, - говорит Бородин, - то есть и днем, и ночью, но люди будут иметь возможность нормально отдохнуть.

Менять структуру посевов в хозяйстве не планируют.

Никаких резких движений по этой части не намерены делать и в денисовском ТОО «Сарыагаш». Хозяйство занимается не только производством товарного зерна, но и молочным животноводством, поэтому возделывание кормовых культур там в фаворе. Директор ТОО Утеген МУРТАЗИН сейчас все-таки пребывает в ожидании очередной засухи, говорит, что сухо, влагозарядка почвы неважная. Но ради кормопроизводства здесь еще с 2012 года занялись орошаемым земледелием. Тогда в хозяйстве появились первые 420 га поливных полей, на которых сеяли кукурузу, люцерну, теперь на поливе - около 1 000.

- У нас в этом году душа радуется, - признался директор федоровского ТОО «Турар» Кайрат ОСПАНОВ. - Влагозарядка очень хорошая. 3-4 см сверху сухой почвы, а дальше почти на метр влаги. Зима в этом году была теплая, земля сильно не промерзала, а снега сыпануло немало. И вот он весь постепенно впитался. То, что надо. А ведь осенью было страшно смотреть. 20 см влагозарядки было всего.

При этом в хозяйстве, как и ежегодно, уже провели закрытие влаги на 10 000 га.

«Турар» имеет хорошую молочную ферму, породистый скот, который обязан обеспечить сбалансированными кормами. В структуре посевных площадей пшеница занимает только процентов 30, остальное - посевы зерносмесей на сенаж, кукурузы, а также выгодные лен, чечевица, соя.

Выгодные не только по цене. Директор с удовольствием рассказывает, какой, например, прекрасный предшественник чечевица, сколько легкоусвояемого другими растениями азота оставляет она после себя в почве, посевы после нее - лучше, чем после пара. А солома какая - телята очень одобряют. Вот 2 000 га кукурузы в этом году будут посеяны как раз после чечевицы.

- А вообще, посевную мы начинаем рано. Наверно, раньше всех в наших краях, - предполагает Оспанов. - 27 апреля посеяли первые 2 000 га зерносмеси - ячмень плюс овес - по доннику второго года.

Сеяли классными австрийскими сеялками PETINGER - дисковые, ширина захвата 6 м, междурядья 12,5 см. Универсальные. Сеют все, кроме кукурузы. Оспанов успел до глобального логистического кризиса взять две, чем счастлив.

Австрийская PETINGER может сеять все, кроме кукурузы / Скриншот из видео

Про кукурузу, кстати, ему тоже есть, что сказать новенького. В этом году приобрели препарат для обработки ее семян. Считают, что это экономичнее, чем обрабатывать культуру уже в посеве.

График посевной здесь отработан годами. С 10 мая начинают сеять сою, потом горох, чечевицу, после 25 мая уходят на лен... Все, как по писаному, агрегатов хватает, никакой горячки не предвидится.

Мы спросили, не будут ли в хозяйстве увеличивать площадь под посевами пшеницы, ведь цена на нее сейчас такая привлекательная.

- Так ведь и самая нестабильная, - ответил директор ТОО, - больше всего цены скачут именно на товарную пшеницу.

В «Тураре» предпочитают делать ставку на масличные и чечевицу. Спрос на них высок. Цены стабильные.

По среднесрочному прогнозу, погода в мае - и по температуре, и по осадкам - в пределах среднемноголетних параметров. А при такой естественной влагозарядке почвы, которая отмечена на землях ТОО «Турар» даже при дефиците летних дождей, здешнее полеводство точно будет рентабельным.