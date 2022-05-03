На прошлой неделе «НГ» завершила акцию «Оденем «голые» трубы» - одновременно с окончанием отопительного сезона, как мы делали на протяжении многих лет. Но, по многочисленным просьбам наших читателей, которые звучат не первый год, на этот раз мы решили ее продолжить. Как справедливо заметили читатели, именно в весенне-летний период теплокомпания разворачивает большие ремонтные работы, и как раз сейчас горожане могут подсказать руководству КТЭК адреса, где нужно утеплить трубы.

Ул. Дзержинского, 60. Трубы в торце дома с очень ветхой изоляцией / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Об участке теплотрассы рядом с домом № 60 по ул. Дзержинского, в торце магазина «Орбита», сообщила «НГ» жительница Костаная Татьяна КОКШИНА.

- Железное покрытие давно повредилось, вывалились болты, теперь эти железки могут повредить нашу обувь. - отмечает она. - Изоляция очень ветхая, а местами ее совсем нет.

В торце дома № 60 по ул. Дзержинского корреспонденты «НГ» увидели две трубы среднего диаметра с очень ветхой изоляцией, а местами ее вообще нет.

Присоединяйтесь!

Замечайте, фотографируйте участки теплотрасс без изоляции на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-51-51, присылайте по адресу ng@ng.kz, размещайте на сайте www.ng.kz. Поможем тепловикам сберечь наши общие деньги!