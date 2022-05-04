Костанайцы организовали выставку моделей современной и советской военной техники

На нескольких полочках в фойе Русского театра драмы разместились десятки танков, самолетов, артиллерии и вертолетов. Среди них есть модели, которые повторяют технику времен Великой Отечественной войны. Здесь же диорамы с реконструкцией событий этого периода.

На выставку собрали десятки моделей современного и советского вооружения

Расположили выставку перед входом в главный зал. Посмотреть на нее смогут костанайцы, которые придут на спектакль. Ко Дню Победы в театре премьера - спектакль «Звезда моего деда - 2», посвященный 100-летию со дня рождения Героев Советского Союза Николая Леонидовича Макерова и Сейтхана Нурмуханбетовича Темирбаева.

Один из авторов выставки - актер театра Денис ГАЙНУТДИНОВ. Он из неформального сообщества моделистов Костаная. Денис выставил три модели танков и мотоцикл модели М-72 в масштабе 1 к 35.

Слева направо: Денис Гайнутдинов, Дмитрий Панкратов, Иван Троянский и Андрей Архипов

- Моделированием увлекался еще в детстве, тогда еще Интернета не было, - вспоминает он. - А лет 6 назад вернулся к детскому хобби. Мы давно хотели организовать выставку, но помешала пандемия. А потом обратился к директору театра, он пошел нам навстречу. Модели сделаны из пластика. Во-первых, нужно было аккуратно отделить детали от литника. Зачистить швы. Там есть масса мелких деталей, с которыми приходится работать с помощью пинцета. Можно посмотреть на мотоцикл, здесь пришлось повозиться с маленькими двигателем, подножкой, выхлопными трубами и сиденьями. Даже колеса - одно клеишь, а второе начинает отваливаться. Внутри модели пустые. Но я знаю моделистов, которые распечатывают на бумаге внутренний интерьер машины.

Финансист Иван ТРОЯНСКИЙ на выставку предоставил модели броневиков и самолетов, а также танка ИС-3.

Танк ИС-3 сделан так, чтобы был похож на реальную машину, а не на игрушку

- Мне было важно сделать танк таким образом, чтобы он был похож на реальную машину, а не на игрушку, - говорит Иван. - Неподготовленный человек сначала не отличит, в чем разница, а профессионал сразу обратит внимание на покраску. Очень чистая модель и без следов эксплуатации - это скорее игрушка. Когда ты добавляешь где-то грязь, где-то сколы краски или следы ржавчины, тогда танк уже больше похож на настоящую модель. Даже краску можно наносить не ровным слоем, а с оттенками, как будто краска выцвела. Сложнее всего было собрать БТ-7. Эта модель очень старая. Притом что вроде бы неплохая детализация, сами детали не состыковывались. Приходилось кропотливо работать с каждой деталью.

По словам Ивана, родственники смирились с его хобби, хотя раньше не понимали, зачем взрослому дяденьке детское увлечение. Оценили, когда увидели конечный результат.

Андрей АРХИПОВ собирает в основном современные модели вооружения. Среди них - вертолеты Ми-28, машины повышенной защищенности семейства «Тайфун» и «Панцирь С».

У модели «Тайфуна» не хватает только маленького двигателя

- Думаю, собираю современную технику, потому что я и сам молод, - считает Андрей. - Мне нравится именно техника. Не пистолет стреляет в людей, а человек нажимает на курок. Поэтому я не считаю, что модели современной техники милитаризуют детей. Мне нравится в модели «Тайфуна-Урал» рабочая подвеска - пружина, амортизаторы и рычаги. Почти уменьшенная копия настоящей машины, только двигателя внутри не хватает. Эта модель, кстати, самая современная, я ее купил в декабре, пришлось потратить примерно 30 000 тенге. Это за саму модель, но некоторые детали, например колеса, пришлось докупать отдельно. Собирал я его целый месяц, почти каждый вечер. Еще сложнее было создать модель ЗРК «Панцирь-С». Если у обычной модели нужно собрать 25-30 деталей, то у него их более тысячи. Мне такие тяжелые проекты больше нравятся.

В отдельном стеллаже выставлены 6 диорам. Их автор - дефектоскопист Дмитрий ПАНКРАТОВ.

Дмитрий Панкратов собирал диораму по фотографии мая 1943 года

- Материал здесь очень разный: от пластика до земли, от гипсокартона до растений, - отмечает Дмитрий. - Здесь еще больше самых разных мелких деталей. Это все делается из подручных материалов. Некоторые сюжеты для диорам черпал из кино. Например, «Последний бой» - это реконструкция финальной сцены из российского фильма «Т-34», очень точная копия моста, которую я делал по фотографиям.

Диорама «Последний бой» копирует мост и сцену из фильма «Т-34»

Диорама с длинным названием «Северо-Кавказский фронт. Весна 43-го» сделана на основе фотографии времен Второй мировой. На ней американский броневик буксирует советскую 122-миллиметровую гаубицу М-30 одной из артиллерийских частей Северо-Кавказского фронта.

- Немножечко своего прибавил: если посмотреть в окошко домика, там внутри парнишка стоит, - говорит Дмитрий. - Остальное - это реконструкция по фотографии. Настоящие здесь трава и деревья. Деревце сделано из склеенных веток. А вот ель - из ствола и шпажек с насаженным кокосовым волокном. Автомобиль и гаубицу я искал отдельно под заказ в других городах. Диорама «Пленные» - одна из первых моих работ. Для нее я купил модель с четырьмя фигурками солдат. Трое здесь, на диораме, одного посадил на модель мотоцикла. А в диораму отдельно докупил фигурки пленных немецких солдат. Собрал, склеил, покрасил, выставил композицию.

В диорамах Дмитрий закладывается сюжетную линию. Например, в диораме «Оккупанты» раскрашены только модели гитлеровских солдат, а фигурки женщины и маленького мальчика остались серыми. Так автор хотел подчеркнуть, что это не живые люди, а их души, которые смотрят на своих убийц.

Часть моделей для выставки предоставил частный коллекционер. Их легко отличить, потому что они без авторской таблички, рассказывающей о том, какой именно танк или самолет воспроизвел моделист.

Планируется, что основными зрителями выставки станут дети. Сначала они будут видеть сами модели, а потом во время спектакля погрузятся в атмосферу той войны.

Выставку можно посмотреть до середины мая.

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