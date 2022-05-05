Разбираем жилищную реформу на примере дома в Костанае из почти 400 квартир

Дом № 26 по проспекту Абая имел все шансы, чтобы стать самым успешным примером, показательной витриной жилищной реформы. В трех блоках этой многоэтажки живут почти 400 семей. Свое объединение здесь создали в конце января 2022 года и уже начали собирать средства на счет ОСИ. В редакцию «НГ» обратилась председатель объединения Татьяна ВИТТЕНБЕРГ. Она и сообщила, что пока ее дом только и делает, что борется за свое существование: судится с ТОО (бывшим ПКСК), просит помощи у властей, а финальной точкой стала услуга ЦОНа, за которую ОСИ предложили заплатить 1,5 млн тенге.

В трех блоках дома № 26 по пр. Абая живут 396 семей

Предъявите документы!

31 января Татьяна Виттенберг предупредила руководство ТОО «СДС Костанай» о том, что с 1 февраля дом отказывается от услуг этой фирмы. Председатель ОСИ попыталась получить финансовую и техническую документацию, но сделать ей это не удалось.

- По закону ТОО должно было предоставить отчет о том, куда тратились наши деньги последние три года, - объясняет Виттенберг. - Мы запросили отчет, но нам его не дали. Раза 4 мы ходили в это ТОО, судились с ними.

В суде ОСИ потребовало от ТОО подписать дефектный акт, а также передать по акту документацию на дом. По обоим требованиям специализированный межрайонный экономический суд 31 марта отказал. Согласно решению, по первому требованию не была установлена законодательная норма, а вот по второму требованию суд согласился с доводами ТОО «СДС Костанай» о том, что фирма не имеет права передавать документы ОСИ без участия жилищного кооператива № 19. Это решение Татьяне Виттенберг показалось странным уже потому, что, согласно ответу заместителя руководителя департамента юстиции Костанайской области Динары САРСЕНБЕКОВОЙ, все жилищные кооперативы должны были прекратить свою деятельность с конца марта 2021 года.

- На основании изложенного сообщаем, что в настоящее время деятельность жилищных кооперативов не может быть осуществлена, - поясняла Сарсенбекова в ответе на обращение председателя ОСИ.

Татьяна Виттенберг: «Сами без зарплаты сидим и не знаем, как сантехникам заплатить»

- Когда же мы обратились за документами в «СДС Костанай», нам сказали, что они заключали договоры с ЖК-19, им документы и передадут, - рассказала Виттенберг. - По закону председатель, который заключал договор, имел полномочия всего на год. Договоры заключены 5 лет назад. Перевыборов не было. Но ЖК-19 приостановил свою деятельность и каким-то чудом дожил до наших дней. Теперь они вроде как восстановили свою работу. Но, как это произошло, я не понимаю. В суде мы видели председателя ЖК, но он здесь уже не живет. Но ни ему, ни нам документы не передали. Теперь мы все начинаем с нуля: заново собираем картотеку и другие документы. Куда наши деньги тратило ТОО, мы совершенно не знаем! Отчеты якобы отправляли в ЖК-19. Мы запросили отчет за 3 года по тратам, но нам его не предоставили.

Где деньги, ТОО?

Виттенберг доказывает, что ЖК-19 никак домом не занимался и функцию управления не выполнял. В качестве доказательства - выписка из налоговой, согласно которой с 2017 года ЖК не отправил в бюджет ни одного тенге.

Юрист ТОО «СДС Костанай» Людмила НОХРИНА прокомментировала «НГ», что эта фирма не против передать документы в ОСИ, но по закону не может исключить из цепочки ЖК-19.

Людмила Нохрина уверена, что ОСИ получит документы, но только после ликвидации ЖК-19

- Мы заключили договор с ЖК-19 и индивидуальные договоры с собственниками квартир, в котором прописали, что обслуживаем дом по заявкам жителей, - объясняет Нохрина. - Оговорили перечень обязательных услуг. Есть решение собственников квартир, где прописано, что к нам перешли на сервисное обслуживание. Не в управление, а на обслуживание! На основании этого ЖК-19 передал нам свою документацию на хранение. Жильцам нужно было ликвидировать кооператив. Даже технический паспорт выдан не на дом, он выдан на ЖК-19. У них сегодня два собственника дома. В состав правления ЖК входят те же жильцы этого же дома. То есть, по сути, передадим мы документы ОСИ или ЖК, что от этого изменится? Пусть ЖК-19 передаст эти документы председателю ОСИ. Мы же не можем сами распоряжаться имуществом и документами дома, передавать их тому, с кем у нас нет договора.

По словам Нохриной, она четыре раза пыталась организовать переговоры с председателем ОСИ и ЖК-19. Но прийти к общему решению не смогли.

- Мы предлагали ОСИ составить трехсторонний акт приема-передачи, чтобы соблюсти интересы всех сторон, - говорит юрист. - Но настрой у председателя ОСИ изначально был воинствующий. Человек хотел с нами спорить. 31 января нам принесли уведомление о создании ОСИ, 2 февраля мы принесли Виттенберг ключи от подвалов, а 4 февраля на нас подают в суд. В суде нас просят подписать дефектные акты, которые составили без нашего участия.

Ответила юрист ТОО и на претензии по тратам денег за три года. Средства, которые сдавали законопослушные жильцы, тратились на косметический ремонт подъездов, оплату налогов и зарплат сотрудников ТОО, а также на коммунальные услуги дома, ремонт козырьков некоторых подъездов.

- Можно взять 2021 год: мы красили малые формы, сделали ремонт многих межпанельных швов, ремонтировали крышу на некоторых участках, - перечисляет Нохрина. - Это тот объем работ, который нельзя не заметить. Виттенберг как жилец сама может запросить у нас отчет за 3 года. Обидно слышать от нее о нашем бездействии при условии, что она теперь знает, каково это - работать с целым домом.

Решать свой спор ОСИ и ТОО теперь будут в областном суде. Дату апелляционного заседания не назначили. Нохрина подчеркивает, что от услуг этого ТОО отказались еще два дома, с ними таких проблем пока не возникло.

Требуется ремонт

Татьяна Виттенберг описывает состояние своего дома как крайне плачевное. Каждый день какие-то ЧП, все подвалы в аварийном состоянии, крышам тоже нужен капитальный ремонт.

- Я полтора месяца только заключала договоры со всеми организациями, - говорит Виттенберг. - У нас 40 тенге за квадратный метр собирают, но много должников - около 50%. А любая авария обходится в 20-30 тысяч тенге. Приходили энергетики, проверяли наши счетчики общедомовые. Оказалось, что их поверка закончилась в 2019 году. Почему-то с этого периода у них к ТОО вопросов не было, а к нам появились. Сейчас от ОСИ требуют очистить лифтовые комнаты, которые не чистили годами. За первый месяц мы всего 100 000 тенге собрали со всех трех блоков дома. Сами без зарплаты сидим и не знаем, как сантехникам заплатить.

Председатель ОСИ просила акимат помочь с капитальным ремонтом подвала и крыши. Ей посоветовали обратиться в ТОО «ЖКХремонт».

- Нашему дому 40 лет, таких домов в Костанае много, - констатирует Татьяна. - Капитальных ремонтов у нас не было. Сейчас будем приглашать подрядчиков, составлять смету на целевые взносы для подвала.

- Очень много препон со стороны госорганов, - добавляет бухгалтер ОСИ Айнура КАРЫМСАКОВА. - Во-первых, капремонт можно делать с помощью ТОО «ЖКХремонт». Там выдают деньги на возвратной основе. Но программа, которую придумало государство, не работает. Деньги мы получить не можем, а, по нашим данным, это ТОО судится с другими домами. Якобы теперь этим может заняться СПК «Тобол», но это не факт. И так по многим вопросам. Государство ставило счетчики, их поверка закончилась, теперь нам нужно их самим покупать. Акимат должен был контролировать эти моменты, раз затеяли власти такую большую реформу, а по факту они бездействуют. Нет от них ни контроля, ни помощи. Все, что раньше делал ПКСК, упало на нас. Да, от ОСИ есть польза: мы сами контролируем деньги. Но сама реформа явно буксует.

Услуга от ЦОНа на 1,5 млн тенге

После решения суда председатель ОСИ заказала техпаспорт на дом в ЦОНе. Документ необходим уже сейчас, чтобы хотя бы определить, кто и сколько должен платить, и начать работу с должниками.

- Заплатила госпошлину в 2 500 тенге, - вспоминает Виттенберг. - Мне никто не сказал, что услуга стоит 1,5 млн тенге. Естественно, я бы на такую услугу никогда бы не согласилась, зная ее цену. Нет у нас таких денег. Никаких прайс-листов мне не показывали. Я узнала сумму уже постфактум. Уже потом мне сказали, что нужно было либо просить дубликат техпаспорта, либо делать предварительные расчеты. Откуда я должна была это узнать?

Виттенберг пересказывает слух, что якобы местные исполнительные органы возьмут на себя оплату таких услуг ЦОНа. Но подтверждения этим данным пока нет. «НГ» обратилась в пресс-службу НАО «Правительство для граждан» с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ обещали предоставить в ближайшие дни.

Конечно, на все вышеперечисленное можно возразить: это частные проблемы конкретного ОСИ. Но, во-первых, это одно из самых крупных, если не самое крупное, ОСИ в городе. Да и прошло-то всего три месяца, то ли еще будет при углублении в лес проблем. Во-вторых, судебные тяжбы ОСИ с бывшими ПКСК уже перестали быть редкостью для Костаная. И самое главное: две недели назад в городе было зарегистрировано только 88 объединений собственников имущества и простых товариществ. А к концу июня их должно быть чуть больше 700. Есть сомнения, что, посмотрев на эту вакханалию в большом доме, жильцы других многоэтажек захотят взять все в свои руки.

Фото автора