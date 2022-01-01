Куда пойти с 5 по 11 мая
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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8 мая,
12.00, 14.00
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«Ястребок», Ирина и Яна Златопольские, сказка
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14 мая,
12.00
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«Ястребок», Ирина и Яна Златопольские, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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6 мая,
12.00, 14.00
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«Ер Төстік», (халық ертегісі) реж. Б. Шамбетов
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7 мая,
17.00
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«Біртүп алма ағашы», Ә. Оразбеков, драма
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9 мая,
17.00
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«Күс жолы», Ш. Айтматов, драма
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11 мая,
10.00, 14.00
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«Мақта қыз», А. Мауданов, ертегі
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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8 мая,
12.00
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«Три поросенка. Новая история», Б. Вайнер, сказка
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8 мая,
17.00
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«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама
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12 мая,
18.00
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«Новые Бременские», по мотивам пьесы Ю. Энтина и В. Ливанова, музыкальная сказка
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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Юбилейная выставка Олега Кускова «Под знаком Водолея». 1-й этаж
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В течение месяца
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Выставка работ учащихся художественной школы им. А. И. Никифорова «Дети рисуют мир». 2-й этаж
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,тел.: 50-03-54, 50-06-71
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5 мая,
15.00
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Открытие выставки работ члена Союза художников РК Николая Торшина
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - Аксу»
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Костанай, «Тобыл Арена»
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7 мая, 20.00
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Баскетбол. Чемпионат РК. Матчи за 3-е место. «Тобол» - «Актобе»
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Костанай. СРК «Костанай»
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10 мая, 17.00.
11 мая, 18.30
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