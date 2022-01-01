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Куда пойти с 5 по 11 мая

 Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20

тел.: 90-10-29, 90-11-39

8 мая,

12.00, 14.00

 

«Ястребок», Ирина и Яна Златопольские, сказка

14 мая,

12.00

«Ястребок», Ирина и Яна Златопольские, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

6 мая,

12.00, 14.00

«Ер Төстік», (халық ертегісі) реж. Б. Шамбетов

7 мая,

17.00

«Біртүп алма ағашы», Ә. Оразбеков, драма

9 мая,

17.00

«Күс жолы», Ш. Айтматов, драма

11 мая,

10.00, 14.00

«Мақта қыз», А. Мауданов, ертегі

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

8 мая,

12.00

«Три поросенка. Новая история», Б. Вайнер, сказка

8 мая,

17.00

«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама

12 мая,

18.00

«Новые Бременские», по мотивам пьесы Ю. Энтина и В. Ливанова, музыкальная сказка

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Юбилейная выставка Олега Кускова «Под знаком Водолея». 1-й этаж

В течение месяца

Выставка работ учащихся художественной школы им. А. И. Никифорова «Дети рисуют мир». 2-й этаж

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

5 мая,

15.00

Открытие выставки работ члена Союза художников РК Николая Торшина

Спортафишка

Что

Где

Когда

Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - Аксу»

Костанай, «Тобыл Арена»

7 мая, 20.00

Баскетбол. Чемпионат РК. Матчи за 3-е место. «Тобол» - «Актобе»

Костанай. СРК «Костанай»

10 мая, 17.00.

11 мая, 18.30

 