Об открытом колодце в районе КСК Костаная сообщил «НГ» пользователь нашего сайта Максим.

Открытый колодец находится за зданием по пр. Кобланды батыра, 2 «Б»

- Колодец расположен на пересечении пр. Кобланды батыра и ул. Урожайной, - пояснил он. - Напротив сейчас строится новый торговый центр. Колодец довольно глубокий. Открыт уже несколько дней.

Как выяснилось на месте, колодец открыт за зданием по пр. Кобланды батыра, 2 «Б», которое занимает ресторан Grand Voyage. Это заведение активно зазывает посетителей с помощью рекламы праздничных обедов и банкетов, но с другой стороны здания вид явно не банкетный.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



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Если вы увидели колодец без крышки, сообщите об этом в редакцию «НГ» по тел.: 53-69-95, 53-51-51, на WhatsApp 8-747-907-57-92, по адресу ng@ng.kz, на сайте www.ng.kz. Также можно позвонить в ГКП «КТЭК» по тел.: 57-68-63, 51-37-35, в ГКП «Костанай-Су» по тел.: 22-25-00, в РДТ АО «Казахтелеком» по тел.: 57-31-25, 57-31-26, 57-31-45 или в службу оперативного реагирования отдела ЖКХ акимата Костаная по тел. 109.

Мы опубликуем фотографию опасного места и выясним, какой коммунальной службе принадлежит колодец. Вместе мы сделаем город безопаснее!