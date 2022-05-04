Таким был ответ на самые «бородатые» вопросы из жизни костанайских предпринимателей

Рекомендация исходила из уст уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана Рустама ЖУРСУНОВА, который приезжал на днях в область. Прибыл, посетив до этого два северных региона и послушав там, чем дышит бизнес. Провел в региональной палате предпринимателей Костанайской области личный прием, а потом палата организовала с ним встречу за круглым столом. Журсунов предложил участникам доклады отменить, а заняться вопросами.

Дело в 5 граммах

Вопросы были из самых разных отраслей. Но все как один - застарелые. Их и адресовали именно омбудсмену, потому что он наделен большими полномочиями в сфере защиты интересов бизнеса, у него самый короткий путь обращений в госорганы, а если на их уровне дело решить нельзя, то и к президенту РК.

На этой встрече предприниматели и бизнес-омбудсмен доклады сразу же отменили

Работу построили так: вопросы, предложения по решению, резюме Журсунова. Начали с цен. Генеральный директор ТОО «Жас-Канат 2006» Кайрат МАИШЕВ заговорил о том, что в перечень продуктов, цены на которые имеет право регулировать государство, от яичной отрасли почему-то вошел премиум-продукт, яйца категории С1. Производственники не первый год предлагают заменить его на продукт категории С2, нормальный, качественный, но чуть дешевле. Разница - только в весе яиц, всего в 5 граммов. Однако предпринимателей не слышат. На сегодня проблемы в отрасли обострились: в связи с засухами последних лет подорожали корма, стоимость которых в структуре ценообразования составляет 70%, из-за геополитических осложнений пошатнулись партнерские связи с РФ, пострадал экспорт.

- У нас стабильно границы на замке. С осени и до весны. Вот последние семь месяцев была закрыта граница. Не могли провезти племенной материал, некоторые виды продукции, которые не производят в РК. Это ставит под угрозу само наше существование, - сказал Маишев. - Но самая главная проблема связана с тем, что мы не можем продавать товар, как хотим, находясь при этом в рыночных отношениях. С одной стороны, мы вроде уже современная буржуазия, с другой - продашь дороже и будешь наказан... Но бизнес должен зарабатывать. Мы же не для того создавались, чтобы быть убыточными и постоянно просить помощи у государства: дайте, поддержите. Так не должно быть. И если сегодня бизнес не зарабатывает по очевидным причинам, то это значит - их надо устранять.

Предельные - всегда не актуальны

Торговля - один из главнейших участников ценовой цепочки - тоже недовольна госрегулированием.

Наталья Лапшина: «Предельные цены всегда не актуальны»

- Предельные цены на продукты формируются без учета рентабельности бизнеса. Нарушаются сбытовые цепочки. Торговля работает в ущерб себе, вследствие этого пустеют полки, - высказала позицию генеральный директор ТОО «Квард LTD» Наталья ЛАПШИНА.

По ее мнению, правила установления пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары и размеры этих значений, утвержденные еще в 2015 году, на сегодня явно устарели. Ущербна и сама методика - в основу положены среднестатистические данные о стоимости товаров за аналогичный период, но год назад, а о себестоимости производства и реализации продукции текущего периода не сказано ни слова.

- Так что предельная цена на социальный товар будет всегда не актуальна. Хотелось бы, чтобы вы нас услышали, - обратилась к омбудсмену Лапшина. - И рассмотрели возможность внесения изменений в методику расчета предельных цен. С учетом реального времени. А вообще, считаем, что лучшее решение вопроса - обеспечение уязвимых категорий населения адресной социальной помощью. Из расчета среднемесячного потребления. Механизм уже существует. Пример его - жилищные пособия. Можно его доработать.

Требуется планирование

В критике методики Лапшину поддержал глава крупного овощеводческого КХ «Тэрра» Владимр СЕМЕЙКИН.

- 90% того, что мы производим, - это социально значимые товары, - отметил он. - Я член комиссии по предельно допустимым ценам. И не всегда мне комфортно заседать в этой комиссии, спорить, отстаивая интересы производственников. Считаю, что в методике расчета подвязывание этих цен к статистике в корне неверное. Объясню на примере пресловутой капусты. 2020 год - капусты в Казахстане избыток, мы продаем по 60 тенге, вполовину себестоимости, себе в убыток. Розница торгует по 90 тенге. Статистика это фиксирует. Через год по принятым правилам мы можем торговать СЗПТ по цене, к которой добавлено не более 15%. Устанавливается предельная цена - 104 тенге. Но фермеры в 2019-20 году получили колоссальные убытки, площади под этот овощ уменьшили. Капусты мало. На рынке цена в итоге 250 тенге и выше, а мы в этот момент голосуем за 104. Итог - капуста с прилавков исчезает. Кто повезет продавать по предельной цене, когда себестоимость 150 тенге? Что в результате мы имеем на производстве? Площади сокращаются и по картофелю, и по овощам. Инвестиционная привлекательность отрасли низкая. Плюс усиленное ценовое регулирование. Комиссиями мы цены не удержим, зато задавим производителя.

Должен работать рынок. Плясать надо не от статистики, а от себестоимости. Если цена становится неподъемной для части населения, то нужна адресная помощь. Не в виде дешевых продуктов, а виде средств на покупку продуктов.

Семейкин также добавил, что Минсельхоз и его управления на местах должны быть не стабилизацией цен озабочены, а ситуацией на производстве - площадями посевов, надоями, привесами, ростом производительности труда. И регулированием, но никак не цен.

- Регулировать надо производство, - сказал он. - Это, кстати, есть в западных странах. У нас все стихийно. В этом году фермеры посадили капусты с избытком, цены упадут, у крестьян будут убытки. Все они в следующем году ринутся на картошку. Вот здесь надо помогать - планировать грамотно производство.

Пальцем в небо - это не рынок

- Моя позиция: регулирование цен - пустая трата времени, - резюмировал бизнес-омбудсмен Рустам Журсунов. - Единственное, чего добьемся, - появления дефицита. В 90-х мы это уже проходили. Структурирую ваши вопросы, и первое, что следует: внесение изменений в методику расчета предельных цен. Действительно, когда цена закупа больше 300 тенге, а заставляют продавать по 280, это противоречит здравому смыслу. Да, я тоже больше склоняюсь к адресной социальной помощи. Но в целом вопрос не быстрый. Нам нужно садиться и начинать считать, как это отразится на инфляции, на поступлении налогов, каков у людей должен быть среднедушевой доход.... Очень серьезный вопрос. Надо воспользоваться международным опытом. Везде же есть такая проблема. В США есть так называемые социальные купоны, есть отдельные полки, магазины специальные... Я и акимат могу понять. Есть требования закона, они обязаны выполнять. Но экономическая логика должна преобладать. Давайте мы с правительством начнем этот разговор.

В целом, по мнению Журсунова, нужно вспоминать Госплан, анализировать балансы производства-потребления, импорта-экспорта в стране, делать межотраслевые балансы.

- Насколько я в курсе, агентство по стратегическому планированию эту работу начало, - сказал омбудсмен, - тыкать пальцем в небо - это не рынок. А в ценовой проблематике с прямой адресной поддержки можно начать, там, по крайней мере, горизонт виден.

Будет новый кодекс

Целый пакет вопросов и предложений на круглом столе прозвучал от Ассоциации строителей области. Про еврокоды (евростандарты), которые Комитет по делам строительства и ЖКХ слишком поспешно ввел, поэтому компании просят, чтобы параллельно с ними пока продолжали действовать национальные стандарты. Про требования Экологического кодекса с этого года не вывозить строительные отходы на полигоны ТБО. При этом в стране нет ни одного завода по переработке и утилизации строительного мусора, в сметных нормативах не прописаны эти нормы. Минэкологии уже несколько лет обещает проработать их. Но решение, казалось бы, элементарного вопроса всячески затягивается. Предприниматели несут убытки по утилизации мусора на госзаказах, контрактах по реконструкции, капитальному ремонту объектов. Речь идет о десятках миллионов тенге на каждом.

- Мы полагаем, что надо отложить норму об обязательной переработке строительного мусора до завершения строительства заводов, - сказала исполнительный директор ассоциации строителей Ирина ВИКУЛОВА.

Члены ассоциации также предложили передать в конкурентную среду госэкспертизу, к которой у строительного сообщества немало претензий. Викулова сообщила о 5 жалобах на эту организацию за прошлый год.

Бизнес-омбудсмен признал, что, пожалуй, госэкспертизу в рынок никто не рискнет сейчас передать. Если же речь идет о низкой квалификации специалистов, то должен включиться механизм саморегулирования.

- Во всем мире вход и выход в профессию довольно жестко регулируется этими сообществами (СРО), в которые объединяются архитекторы, проектировщики и прочая, - сказал Журсунов. - У нас пока этот институт не очень развит. А вообще, проблем в отрасли столько, что фрагментарно их не решить. Готовлю письмо на премьера по разработке Градостроительного кодекса, чтобы смотреть на проблемы в комплексе - сметирование, ценообразование, бюджетирование. В 2017 году по поручению премьера уже разработана концепция этого закона. Мне кажется, это более быстрый путь. Ваши проблемы будем обсуждать с министерством, но пока энтузиазма в их глазах не вижу.

Разберитесь между собой

На круглом столе шпильки друг в друга втыкали мукомолы и производители зерна. Первые продолжают негодовать, что экспорт муки и зерна осуществляется на равных, тогда как одни вывозят сырье, а другие продукт с добавленной стоимостью. Впрочем, сейчас ничего не вывозят. Введены временные ограничения на экспорт того и другого.

Кстати, зерновики обычно отмалчиваются в ответ на такого рода претензии. Но не в этот раз. Мукомолам было сказано, что производители зерновых тоже перерабатывают семена, удобрения, гербициды, усилия по выполнению агроприемов в полноценный продукт.

- Кроме того, все проблемы сводятся к нескольким простым вопросам, - сказал генеральный директор ТОО «Олжа Агро» Айдарбек ХОДЖАНАЗАРОВ, - кто больше на данный момент приносит валютной выручки государству, тот и в приоритете. Это одно. Второе, почему-то мукомолы-узбеки могут себе позволить платить нашим производителям зерна за их товар больше, чем мукомолы-казахи. Поэтому везем им. Там много составляющих, но таков рынок. Вы использовали раньше более дешевое российское зерно, и это было абсолютно нормально. Сейчас ситуация изменилась, но это все равно рынок.

- Налицо конфликт интересов между двумя отраслями. Все экспортеры. От принятого решения об ограничении никто не выигрывает. Но в клинч входить нельзя, - заключил Журсунов. - Вопрос даже не к правительству, самим надо разобраться. Учитесь договариваться. Лучше вас экономику ваших производств нигде не знают. Их, если сами не сделаете себе хорошо, государство не сделает.

Фото пресс-службы палаты предпринимателей