Вышив - Киев - Акмолинск - Алматы: дороги и перекрестки врача Михаила Грибанова

Моя давняя коллега Елена Михайловна Грибанова, с которой мне довелось сотрудничать по документам, связанным с Украиной, служит в Архиве президента РК. Совместно с посольством Украины в РК архив издал книгу «Казахстан - Украина: дороги и перекрестки». В этом сборнике представлена повседневная жизнь рядовых жителей двух стран в конце 19-го - начале 21-го вв. По воспоминаниям можно проследить, как политические события отразились на судьбах простых людей. Мне запомнилась история семьи самой Елены Михайловны, которую рассказал ее отец Михаил Николаевич Грибанов.

Н. С. Грибанов (первый справа сидит) в группе рабочих на стройке ул. Лысенко. Киев, 1937 г.

Он стал жителем Казахстана в связи с целинной эпопеей, начав трудиться в Новочеркасской районной больнице Акмолинской области в 1955 году. После окончания ординатуры в Киеве работал хирургом и главным врачом Акмолинской районной больницы (1960-1962 гг.), заведующим хирургическим отделением Целиноградской областной больницы, заведующим Целиноградским облздравотделом (1966-1977 гг.), первым заместителем министра здравоохранения Каз. ССР (1977-1988 гг.), врачом Республиканского клинического госпиталя для инвалидов и участников ВОВ (1988-2004 гг.) Имеет ряд наград, последний орден «Курмет» вручен президентом РК в 2005 г.

Ранние воспоминания Михаила Николаевича связаны с Базарским районом Житомирской области, где в с. Вышив он родился в 1924 году. Уроженцы тех мест, украинские крестьяне, еще помнили крепостное право. Грибановы - русские выходцы с Брянщины. Прадед был коробейником, носил чужой товар по селам, а позже стал торговать самостоятельно. Похоже, и присмотрел себе местечко для жительства в Житомирской губернии. Большая семья сообща строила рубленный по тем временам дом. Здесь и встретились отец и мать Михаила Грибанова.

В Первую мировую отец Михаила Николай воевал рядовым солдатом в Турции. После установления советской власти ему достались 5 га земли, которая давала урожай ржи, гречихи, овса. Держали скот: лошадей, коров, свиней, овец, птицу. Кроме Михаила, в семье было четверо детей. Спали на деревянных кроватях: на основу укладывали солому, застилали тканью, а поверх более тонкое полотно. Отмечали в основном религиозные праздники, дни рождения не праздновали.

Равновесие в семье было нарушено коллективизацией. Старших братьев отца Николая раскулачили, все забрали, а их с семьями выслали в Сибирь. Николай, добровольно-принудительно вступивший в колхоз и сдавший корову, лошадь, различный сельхозинвентарь, все равно оказался под угрозой репрессивных мер за эксплуатацию чужого труда (наем пастуха). Николай бежал из села в Брянскую область, где жили родственники. Устроился на шпалопропиточный завод и решил вступить в коммунистическую партию, да нашелся доброжелатель, вспомнивший про его деда-коробейника. Пришлось отсидеть год в застенках ОГПУ.

Голодные годы оставили семью без средств к существованию, у Михаила умерли две сестры. Семья перебралась в Киев, где их никто не ждал. Отец устроился на завод, но возможности по содержанию детей не оказалось. Мать отдала Михаила с сестрой в детский дом. Там было много таких сирот при живых родителях. После некоторого улучшения материального состояния родители забрали Михаила с сестрой к себе в Киев. Жили в семейном общежитии в одной барачной комнате, даже не разделенной матерчатой занавеской. Зарплата родителей шла на скудное питание и доступную одежду. Готовили на примусах и керосинках. Газ в Киеве появился в 1947 году.

Город был многонациональным. Среди рабочих преобладали украинцы, изредка русские. В торговле, портными, в здравоохранении работали в основном евреи. Дети между собой старались общаться по-русски. Злачным местом жизни был Евбаз (еврейский базар), где шумело большое торжище. Продавали различное барахло, вплоть до ржавых гвоздей и стоптанных лаптей. Подростки торговали простой водой, папиросами, табаком, игрушками и газетами. Иногда, заработав деньги, дети посещали цирк. Перед входом немцев в Киев в 1941 году здание Киевского цирка на ул. Карла Маркса было взорвано, как и многие здания, особенно на Крещатике.

Воскресным утром 22 июня 1941 года бомбы с вражеских самолетов упали на Киевский рыбокомбинат. Уже в середине июля тысячи юношей допризывного возраста по повестке военкомата были собраны в колонны и в пешем строю отправились на восток, так государство пыталось сохранить людские резервы начавшейся Великой Отечественной войны.

Через две недели пешая команда, в составе которой находился Михаил Грибанов, прибыла в г. Сталино (Донецк), затем в Волноваху. Им, уже как эвакуированным, военкомат предложил выбор работ: в шахту добывать уголь или в колхоз. Михаил выбрал работу в колхозе «Коммунар», где трудился до октября. Наши войска отступали, началась эвакуация скота, жителей. Вскоре Михаил оказался в Армавире, где военкомат задействовал группу таких же, как он, на строительстве оборонительных сооружений (окопов, противотанковых рвов). Рыли землю по 14 часов в сутки, но была крыша над головой и сносное питание. Весной 1942 года военкомат вручил ему военный билет с указанием: «Негоден к строевой службе в мирное время, ограниченно годен в военное».

Студент 3-го курса Киевского мединститута М. Грибанов (справа во втором ряду) возле памятника профессору Образцову. Киев. 1952 г.

Началась немецкая оккупация. Михаил со всевозможными ухищрениями сумел вернуться в Киев, к родителям. Застал их в селе в очень стесненных обстоятельствах. Единственную кормилицу семьи корову пытались забрать. Мать и сестры на коленях упрашивали старосту, корову им вернули. В тот период было несколько попыток угона на работу в Германию, но Михаилу с риском для жизни удавалось бежать. Жизнь во многом зависела от местной администрации, назначаемой оккупационными войсками. Староста села и его приспешники решали, у кого реквизировать скот для немецкой армии, из каких семей забирать молодежь для работы в Германии, кого и куда направлять на общественные работы, кого подозревать в противодействиях оккупационным силам. Они вершили все дела и учиняли расправу силами полиции. О событиях на фронте сельчане узнавали из случайных источников: кто-то откуда-то вернулся, где-то находили листовку. Радиоприемники были изъяты, чтение листовок запрещалось, связь с партизанами наказывалась расстрелом. Население находилось в ожидании прихода Красной армии.

В сентябре 1943 года территорию освободили. Отец и Михаил с братом в одночасье были призваны в действующую армию. Несмотря на близорукость, Михаила после краткого обучения назначили наводчиком 45-миллиметровой противотанковой пушки. В феврале 1944 года в бою с танками и наступающей за ним пехотой пуля немецкого автоматчика угодила ему в левый лучезапястный сустав, попал в полевой госпиталь в Ровно. После выписки, в апреле, предложили учебу на курсах санинструкторов. Через два месяца старшина медицинской службы Михаил Грибанов был направлен в медико-санитарную часть 349-го тяжелого самоходного артиллерийского полка. Санинструкторы в наступательных боях располагались вместе с автоматчиками на броне самоходных установок. Через некоторое время Михаил был награжден медалью «За отвагу», в апреле 1945-го - орденом Красной Звезды. В ходе боевых действий прошел Польшу, Германию, Чехословакию, Австрию. В начале 1947 года для него закончилась служба в армии.

Главный врач районной больницы М. Грибанов с дочерью возле здания больницы в с. Астраханка Акмолинской области. 1958 г.

Вернулся в Киев, где в квартире площадью 15 кв. м обустроились родители и две сестры. Жили в тесноте, да не в обиде. В городе - карточная система, средств не было. Устроился грузчиком на Киевский рыбокомбинат. А в сентябре под влиянием сестры поступил в фельдшерско-акушерскую школу, затем - в медучилище, в 1948 году - в Киевский медицинский институт. Профессора и ассистенты учили не только хорошо диагностировать и умело применять познания на практике, но и нравственности, уважению к пациенту, любви к избранному делу.

В 1955 году, получив дипломы об окончании института, Михаил Николаевич с женой Нэрой решили уехать на целину. Стал работать хирургом в с. Астраханка Новочеркасской райбольницы, жена - терапевтом. Михаил Николаевич выполнял работу хирурга, окулиста, лор-врача, дерматолога, патологоанатома, судмедэксперта, акушера-гинеколога. Состав населения района был многонациональным. Немцев, поляков, корейцев, чеченцев, ингушей выслали сюда в предвоенные или военные годы. Много проживало русских, украинцев, татар. Одни поселились давно в поисках лучшей жизни, другие высылались на поселения как раскулаченные или их расселяли как неблагонадежных, подальше от государственной границы. Большинство жили под «комендатурой», где необходимо было отмечаться.

Президент РК Нурсултан Назарбаев вручает орден «Курмет» ветерану ВОВ М. Н. Грибанову. 2005 г.

Местное население объединялось по национальным признакам, а целинники - по профессиональным. Постепенно втянулись в работу, помогая друг другу. Привыкли к снежным метелям, морозу с обжигающим ветром, жесткой солоноватой воде, наладился быт. Вскоре подружились с доброй, приветливой и гостеприимной казахской семьей Абу Оспанова. Он часто приглашал врачей после работы на чай. На отказ от обильного питья и еды непременно отвечал: «Своя рука знает, что берет». В 1956 году у Грибановых родилась дочь Елена. В 1958 году супруги поступили в клиническую ординатуру Киевского мединститута и уехали из Казахстана, чтобы через время вернуться сюда вновь.

Фото из книги «Казахстан - Украина: дороги и перекрестки»