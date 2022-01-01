Помните оладьи из кукурузы?

Недавно вспоминали с друзьями, что нам казалось вкусным и праздничным после 90-х с их разгулом дефицита. Долго в фаворе оставались окорочка. Зря, что ли, мы научились запекать их десятками способов, выкраивать из них куски на шашлык и делать фарш... А еще я лично припомнила оладушки из кукурузы. С тех пор так и считаю их вкуснятиной. Хороши и в качестве гарнира, и как самостоятельное блюдо.

Оладьи из кукурузы лучше есть теплыми / Фото simpleslim.ru

Делать их можно из свежей кукурузы: сварить ее в початках и срезать зернышки. Конечно, они должны быть молоденькими. Только из таких оладьи получаются вкусными. Но первый раз я пробовала их из таких ингредиентов: баночная кукуруза, мука пополам с крахмалом и майонез. Ну да, термически обрабатывать этот соус не рекомендуют, но в обыденной кулинарии мы много чего с ним запекаем. Потом я стала готовить кукурузные оладьи по-другому, хотя по-прежнему предпочитаю использовать консервированную кукурузу. Отцедить зерна, натереть твердый сыр на мелкой терке или раскрошить помельче брынзу (с нею я люблю больше всего), мелко-мелко порезать зеленый лук. Сейчас на даче вовсю пошел шнитт-лук. Он подходит идеально.

В глубокой миске смешать кукурузу, лук, сыр, сметану, муку, немного разрыхлителя, яйцо, а также ложечку гранулированного чеснока, свежий будет резковат. Если нет сухого, не кладите вообще. Все очень хорошо перемешать. Жарить на растительном масле с обеих сторон. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впитало жир, который покажется вам лишним.

Почему мне нравится делать эти оладьи именно с брынзой? Ее солоноватый вкус как-то особенно смачно сочетается со сладостью кукурузы и зеленым лучком.

Ингредиенты

На 1 банку кукурузы: 2 ст. л. тертого сыра или брынзы, полстакана нарезанного зеленого лука, 1 яйцо, 125 г 15%-ной сметаны, 120-130 г муки, 1 ч. л. гранулированного чеснока, 1 ч. л. разрыхлителя.