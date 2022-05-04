«Свалки Костаная». Два контейнера на два общежития
О свалке во дворе дома № 139 по ул. Рабочей рассказала «НГ» жительница Костаная Татьяна КОКШИНА.
Ул. Рабочая, 139. С этой стороны контейнеры совсем не видны из-за веток
- Мусорная площадка возле старого общежития автодорожного техникума в ужасном состоянии, - уточнила она. - Ветки, куча пакетов с мусором и мешков. Установлены всего два мусорных контейнера на два общежития! Одно общежитие пятиэтажное, второе - 9. Непонятно, какие нормативы по количеству контейнеров в зависимости от этажности и многоквартирности домов.
Кроме веток, рядом с контейнерами лежат кучи мусора
По указанному адресу корреспондентов «НГ» встретила огромная гора веток, из-за которой с одной стороны не видно тех самых двух контейнеров. Видимо, ветки складировали для вывоза, но так и не вывезли.
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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