Необычно рано пришло к костанайцам рыбацкое лето. А значит, пора чистить берега

Вода на наших озерах и реках еще ледяная, но уже почти повсеместно и довольно активно клюют карась и плотва. Одни рыболовы в разведках кочуют по области в поисках клевых мест, ну а другие открывают летний сезон субботником на берегах.

Традиции меняются

Уже не удивляюсь: каждый наш рыболовный сезон, будь то зимний или летний, непременно преподносит какие-нибудь сюрпризы. Вот и сейчас наши рыболовы уже в недоумении: когда в наших пенатах карася на летнюю удочку можно было ловить почти с середины апреля? Долгое время мы были приучены нашей матушкой-природой открывать летний сезон в десятых числах мая, причем поэтапно рыболовная армия кочевала от водоема к водоему: карась начинал клевать на Косколе, затем полки перемещались на Каргалку… И только в июне армия разбредалась по всей области. Карасик тогда клевал средних размеров, едва дотягивая до величины взрослой ладошки.

Майский карась с озера Итсары / Фото автора

А что ныне? Позабыта-позаброшена речка Каргалка, безлюдно на Косколе, где еще несколько лет назад в это время можно было рыбачить прямо из окна своего авто, стоящего на асфальте дороги, ведущей к поселку.

Основная армия карасятников сейчас оккупирует Алаколь (п. Долбушка) и озеро Покровское под Боровским. Ловят с небольших глубин и с берега, и с лодок, а некоторые циркачи на алакольских лиманах упражняются, используя подсак.

Нас же с Сабанеем потянуло туда, где мы отменно рыбачили на карася прошлым летом - на Итсары. Так уж устроен наш брат-рыбак: после доброго клева, даже вопреки всякой логике и перипетиям погоды, его всегда будет тянуть посетить именно эту уловистую точку. Да, мы знаем, что сейчас карась предпочитает кучковаться на мели, где вода потеплее, а наши клевые итсарские «окна» почти на трех метрах глубины. Но силе их притяжения мы не в силах противостоять.

Выспавшись, выезжаем из города лишь в девять утра. Не торопимся, пусть станет теплее. Ветерок северо-западный, небо затянуто серой пеленой, из нее сыпет какая-то водяная перхоть. Открываем сезон летней рыбалки в зимних камуфляжах.

После недавнего белого снежного безмолвия дорога радует новорожденной зеленью из лопнувших березовых почек, проснувшимся разнотравьем, шарахнувшимся от машины уже серым полинявшим зайцем и бесконечными птичьими косяками на небе. «Люблю весну в начале мая», - ну как тут не вспомнить классика…

На Итсары всего одна машина. Подъезжаем, здороваемся, интересуемся, есть ли клев. Рыбаки разочарованно разводят руками: с утра на двоих пять карасей, но, правда, больших. Последнее радует и внушает надежду. Мы не за рыбой сюда приехали. Накачиваем лодку - и прямиком к своему клевому «окну». Находим сразу, были здесь не единожды. Удивляемся: с прошлого лета стоят, ждут нас наши рогатки под удочки. А ждут ли большие караси?

Сабаней прикармливает свою и мою точки клева хитрой привадой, в которой ударный ингредиент - вареный мормыш, припасенный с зимнего сезона. Время к 12. Потеплело. Высокий сухой тростник шуршит на ветерке, то и дело заигрывающе крякают вернувшиеся с зимовки утки. Расслабившись, млею, наслаждаясь весной… И вдруг мой чуть дрогнувший поплавок наклоняется, ложится на воду и начинает двигаться. Не веря своим глазам, подсекаю. Моя шестиметровка сгибается в дугу, но рыба уже успела забуриться в сухостой. С усилием вывожу ее оттуда, ощущая, что улов знатный. Молю все небесные силы, чтобы этот первый в летнем сезоне «хвост» не сорвался. И он не сорвался! Огромный! И почти круглый серебристый карась - едва обхватываю его обеими руками. «С открытием сезона!» - завистливо поздравляет меня Сабаней и тут же замечает поклевку у себя. У него тоже добрый «кабанчик». Так до пяти вечера с паузами между поклевками длился наш праздник. И совсем не на мели, как того требовала весенняя традиция.

Акция «Чистые берега»

Именно с нее начали свой летний сезон члены костанайской группы любителей рыбалки Fishkosta. Выдраили берег Тобола в районе Садчиковки площадью почти со стадион.

Активисты группы Fishkosta открывают летний рыбацкий сезон / Фото группы Fishkosta

Один из админов группы Кенжебек Масалиманов поведал мне о том, что такие акции у фишкостовцев традиционны: время от времени они собираются группой, убирают тобольские берега от мусора, а потом в чистоте и порядке по-рыбацки весело общаются под шашлык и чай из самовара. Так было и на сей раз.

Началась акция со знакомства, так как группа постоянно пополняется. Затем с мешками для мусора все разбрелись по берегу, дивясь тому, как же его можно было так загадить. Из мусора чаще всего встречался пластик и несметное количество бывших когда-то влажными салфеток. Было много стекла и почему-то осколков большого зеркала. Зачем его кто-то принес на берег Тобола? Для фишкостовцев это так и осталось тайной. В итоге целый прицеп мешков с мусором был вывезен на свалку. Браво! Но еще большей похвалы, на мой взгляд, заслуживает традиция группы начинать с уборки места клева в свою каждую персональную рыбалку.

Мусором заполнили весь прицеп / Фото группы Fishkosta

Радует, что среди нашего брата все больше появляется тех, кто, наряду с рыбацкими атрибутами, непременно прихватит в поездку пакет для мусора и перчатки. Мы с Сабанеем тоже из таковых. Мешок мусора - обязательный наш «улов» на каждой рыбалке. А порой и не один. Не раз бывало так, что одно и то же место приходилось нам за время рыбалки вычищать дважды. Наведешь порядок вокруг себя, а тут вдруг у тебя под боком обоснуется веселая компания с баночным пивом и закуской к нему. «Порыбачив» так часа два-три, корпоратив отчаливает в поисках приключений. А мы с Сабанеем заново организуем субботник.

Армия тех, кто оставляет после себя помойки на природе, пока еще непобедима. Хотя за уничтожение этих батальонов взялось даже наше правительство. Совсем недавно по поручению президента страны, в связи с участившимися случаями варварского отношения к природе, в Казахстане разработаны поправки в КоАП РК в части усиления ответственности за загрязнение окружающей среды. Есть там, кстати, пункт, касающийся замусоривания мест общего пользования на природе. Штраф для таких загрязнителей - 20 МРП для физических лиц. А это ныне, между прочим, 61 260 тенге. Что в разы превышает стоимость пакета для мусора. Так что теперь наша доблестная рыбинспекция может оформлять штрафы не только на браконьеров на воде, но и на тех, кто мусорит на берегах.

Клев-инфо