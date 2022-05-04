Как сын священника получил благодарность от Хрущева и стал участником Карибского кризиса

Я отметила одну закономерность у людей, рожденных в 1920-1930-х годах. Они отличаются жизнелюбием, стойкостью, обилием интересов. Глаз у них всегда горит, они остроумны и эрудированны. Таков Иван Витальевич МАЛЫШЕВ. Подполковник ракетных войск, поэт, музыкант, охотник.

Подполковник Иван Витальевич Малышев, 2022 г. / Фото Ильзиры СТАКАНОВОЙ



Попович и курсант

Родился он в январе 1928 года в станице Задонской Актюбинской области в семье ссыльного священника, был самым младшим в многодетной семье. Образованность отца, его любовь к чтению, владение игрой на нескольких музыкальных инструментах, увлечение охотой и рыбалкой повлияло на развитие детей, а в голодные 20-е годы спасало семью от бедности.

Когда Ивану исполнилось 10 лет, родители умерли. На попечение мальчика взял старший брат Николай, который в дальнейшем помог Ивану в становлении его личности.

Курсант Иван Малышев 1947 год / Фото из семейного архива



Николай Витальевич Малышев в истории Костанайской области - заметная фигура. Он был первым председателем общества слепых, одним из основателей музыкального образования в городе, многие годы преподавал в музыкальной школе, играл на баяне и скрипке. Вот и Ивана приобщил к музыке: к 10 годам тот играл на баяне и балалайке, исполнял танго, фокстроты и вальсы, с удовольствием участвовал в смотрах художественной самодеятельности. В 15 лет перед подростком встал выбор: пойти учиться в школу фабричного обучения (ФЗО) или связать свою жизнь с армией. И вновь Николай помог Ивану стать курсантом 14-й Харьковской артиллерийской спецшколы. Затем наш солдат поступил в ЛАОЛКУ (Ленинградское артиллерийское ордена Ленина Краснознаменное училище).

Иван Малышев и Тамара Кузнецова в день бракосочетания, 1949 год / Фото из семейного архива



В 1950 году Иван женился. Избранницей стала Тамара Кузнецова, соседская девочка, в которую он был влюблен с 12 лет. В детстве озорничали вместе, в юношестве читали книги и затем непременно вдвоем обсуждали поступки героев классической литературы, дружба с годами переросла во взаимную любовь. Они прожили в счастливом союзе 62 года, родив двух дочерей Елену и Ольгу. Любимая супруга для Ивана Витальевича была еще и музой, ей он посвятил немалое количество строк в прозе и поэзии.

Иван Витальевич Малышев с супругой Тамарой, дочерьми Еленой и Ольгой / Фото из семейного архива



Армия и музыка

Ивана вместе с однокурсниками отправляли на поимку дезертиров, курсанты стояли часовыми на военных складах. Тогда же он получил звание сержанта. После окончания учебы отправили в Литву, в город Мариямполь. Первые годы службы были нелегкими. Ивана назначили командиром взвода управления артиллерийского дивизиона, куда входили связисты, радисты, разведчики, вычислители, мотоциклисты, писари, шоферы. Большую помощь командиру оказывали бывшие фронтовики, они были опорой в укреплении воинской дисциплины.

В 1952 году он уже старший лейтенант, в 1953-м - старший офицер на минометной батарее. К этому времени у него более 40 прыжков с парашютом с аэростатов и самолетов в любое время дня, в воду, с полным вооружением и без него. Самым опасным испытанием считалась переброска боевой техники к месту десантирования на планерах. Иван Витальевич рассказывает:

- В планере помещали 2 миномета и расчеты солдат с офицером. Общий вес загрузки вместе с людьми составлял около полутора тонн. Парашюты не полагались. Крепеж орудий возлагался на минометный расчет. Планеры цеплялись к хвосту самолета стометровым тросом. Самолет взлетал и тянул за собой планер, управляемый пилотом-планеристом. Перелет продолжался до 2-3 часов. Самое страшное было, когда планер отцеплялся от самолета и выполнял снижение и посадку самостоятельно. Планер скрипел и круто садился. При выходе из него люди в первые минуты были в полуобморочном состоянии. А надо еще выгрузить минометы, ящики с минами. И тут мы слышим команду: «Минометы к бою!» И обалдевшие от грохота и скрипа расчеты приступали к выполнению учебно-боевой задачи.

Во время всей службы Иван Витальевич не оставлял свою увлеченность музыкой. На любых мероприятиях с готовностью брался за баян. А когда его перевели секретарем комсомольской организации в учебный центр ракетных войск стратегического назначения в Капустин Яр (Государственный центральный полигон СССР), стал принимать активное участие в смотрах художественной самодеятельности, составлял программы концертов, выступал с сольными номерами, был концертмейстером хора. Со временем его приметили и предложили должность старшего инструктора Дома офицеров по культурно-художественной работе. В этой должности Иван Малышев приобрел немалый опыт в организации и режиссуре концертных мероприятий.

В 1958 году состоялся концерт художественной самодеятельности гарнизона, на который прибыли члены Правительства СССР во главе с Н. С. Хрущевым. За достойную работу и блестяще проведенный концерт все участники были поощрены премиями и грамотами. Это выступление было настолько удачным, что маршал Неделин распорядился дать концерт во всех воинских частях гарнизона.

«Все в порядке» или «Все хорошо»

Спустя некоторое время Иван Витальевич получает назначение заместителя командира ракетного дивизиона по политчасти в звании майора и переводится в Белокоровичи.

В 1961 году обострились советско-американские отношения. Полк, в котором служил майор Малышев, отправляют в район Лабытнанги, в бывший концлагерь для политзаключенных. Служивые восстановили жилые бараки, привели в порядок объекты для нормальной службы и быта, смонтировали ракетные площадки и стали производить пробные пуски в районе Земли Франца Иосифа. Через полгода часть военных вернулась в Белокоровичи, а на месте осталась дежурная команда.

В 1962 году произошел Карибский кризис. Летом полк Ивана Малышева секретно отправили на Кубу. Семьи военных ничего не знали о переброске их отцов и мужей. Перед командировкой Иван был в Кустанае и договорился с братом Николаем: если его отправят на Кубу, то придет телеграмма со словами «все в порядке», а если в Индонезию - а такая вероятность тоже была - то «все хорошо».

Сухогруз «Красноград», в котором советские военные везли ракеты на Кубу / Фото из семейного архива



На Кубу шли три недели на сухогрузе «Красноград». Пока плыли, над судном частенько кружили американские самолеты, фотографировали. На сухогрузе на русском было написано «Транспорт ЭкстраТрактор», а внутри разместились ракеты и советские военные в трюмах. С наступлением темноты людей выпускали для поддержания физической формы. Разгрузились в порту Мариэля. Ночью совершили марш-бросок до горного массива у города Пинар-дель-Рио, что в 80 км от полуострова Флорида. И там стали испытывать работу ракет методом «обжига», то есть без пуска. Американцы их обнаружили, стали регулярно совершать облеты лагеря, один из этих самолетов сбили кубинцы. До середины октября продолжалась тревожная обстановка.

После разрешения конфликта советские военные оставались на Острове Свободы еще несколько месяцев. И сейчас Иван Малышев помнит, как они общались с простыми кубинцами, может с легкостью сказать несколько фраз на испанском.

Хор военнослужащих и членов экипажа «Победа» во время возвращения с Кубы, 1962 год / Фото из семейного архива



Домой возвращались на теплоходе «Победа». Вдохновленные встречей с домом, решили силами состава эшелона и членов экипажа подготовить праздничный концерт. За три недели, идя по морскому пути! Программу составлял Иван Малышев, за что и получил грамоту, которую хранит в семейном альбоме.

Грамота за участие в концерте на теплоходе «Победа» / Фото из семейного архива

Счастье - сегодня

После Кубы служба продолжилась в Одесской области, затем - в Венгрии. В звании подполковника ракетных войск Иван Витальевич в ноябре 1974 года уволился в запас. А в 1975-м вернулся вместе с супругой в Кустанай.

Подполковник Иван Малышев, 2000 год / Фото из семейного архива



А здесь уже началась гражданская жизнь: заместитель начальника школы в ДОСААФ, начальник отдела охраны в Госбанке, начальник штаба гражданской обороны «Кустанайэнерго».

Все эти годы Иван Витальевич продолжал заниматься любимыми хобби: играл на баяне и балалайке, ездил на рыбалку и охоту, написал две книги - «Семейная биография» и сборник стихов «Думы», в которой он даже опубликовал таблицу результативности стрельбы и охоты в период с 1981-го по 1990 год. Принимал участие в воспитании правнуков, дождался рождения праправнука Ивана.

«Семейная биография», «Думы». Книги Ивана Малышева / Фото Ильзиры СТАКАНОВОЙ

Не утратил юношеского озорства, остается учтивым мужчиной, непринужденно цитирует Гегеля и Канта, легко читает стихи, постоянно следит за политическими событиями в мире. При телефонном разговоре всегда можно услышать его приветливое «Здравствуй, голубушка, здравствуй, дорогая!». Секрет его любви к жизни в том, что для него самый счастливый день - сегодня.

С правнуком Денисом и праправнуком Иваном / Фото из семейного архива