Какие зеленные и пряно-вкусовые культуры могут стать любимыми на вашем столе

Наступает пора, когда дачники возвращаются на свои участки. Хотя большого тепла еще не было, на прошлогодних грядках уже кое-где зазеленело. На щавеле появились первые листочки, перышки лука-батуна уже устремились вверх. Многие дачники традиционны в выращивании зелени. Листовой салат, петрушка и укроп - вот и весь нехитрый набор этих культур. А ведь существует множество других зеленных и пряно-вкусовых растений, которые любое блюдо сделают еще ароматнее, вкуснее, полезнее и привлекательнее на вид. Их зеленые части используют как в свежем, так и сушеном, замороженном виде, а семена кладут при консервировании.

Зелени на огороде много не бывает!

Выращивание зелени не отличается сложностью, под силу любому, но ряд общих правил все же стоит учитывать. Хотя зеленные культуры относятся к разным семействам, у них много общего: они холодостойкие, успешно выращиваются на разных типах почв, отличаются скороспелостью и неприхотливостью.

Некоторые из них многолетние (щавель, лук-батун, хрен, ревень), другие - двулетники, но выращиваются в нашем климате как однолетние (сельдерей, петрушка, пастернак), третьи - культуры одного года (шпинат, тмин, базилик, салат, укроп, руккола, горчица листовая, фенхель).

Культуры с длительным периодом вегетации, такие как сельдерей, особенно корневой и черешковый, или лук-порей, выращивают рассадным способом. Их сеют еще в марте на подоконнике. Однако посев большинства культур можно осуществлять, как только сойдет снег и земля немного прогреется, сначала в парники и теплицы, а в конце апреля - начале мая уже непосредственно в открытый грунт. Сейчас - самое время этим заняться. Причем для получения урожая скороспелых культур на протяжении всего лета и до глубокой осени не стоит сеять сразу большую грядку. Если позволяет участок, то это можно делать небольшими делянками несколько раз за сезон - с интервалом в 14 дней.

Посев семян - дело нехитрое, приступать нужно уже сейчас

Я предпочитаю разнообразие, поэтому в длинную неширокую грядку буквально по несколько рядков сею полюбившиеся культуры: петрушку, рукколу, пару сортов листового салата и другие культуры. В продолжение высаживаю рассаду сельдерея и базилика. Расстояние между рядками - 15-20 см.

Зеленные культуры не требовательны к почве, но, конечно же, лучше растут на заранее удобренных органикой (компост, перегной - 1 ведро на 1 кв. м) и глубоко перекопанных грядках, так как многие имеют стержневой корень. Пойдет на пользу и внесение сухих гранулированных минеральных удобрений: азофоски (15-20 г на 1 кв. м) либо суперфосфата и аммиачной селитры (10-15 г). Участок под них подойдет солнечный или с легкой полутенью, где-нибудь возле молодого саженца или негустого куста. Предшественниками для грядки с зеленью могут быть практически все огородные культуры, за исключением капусты и моркови.

Смесь сортов салата ярко смотрится и на грядке, и в тарелке

Какой-то подготовки семян к посеву, как правило, я не провожу. Но культуры из семейства зонтичных (сельдерей, петрушка, укроп, тмин, кориандр, анис) содержат эфирные масла, которые тормозят прорастание семян, их называют туговсхожими. Эти культуры дают всходы только через 12-15 дней при устойчиво теплой погоде. Поможет избавиться от тормозящих эфирных масел простой способ замачивания в чистой теплой воде. Семена помещают в тканевый мешочек, а затем в емкости заливают водой, которую в течение суток меняют 4 раза. Затем семена подсушивают до сыпучего состояния и сразу сеют. Такой простой и эффективный способ ускорит прорастание на несколько дней.

Непосредственно посев в грунт тоже не представляет сложности. В хорошо выровненной граблями и удобренной грядке с помощью деревянной палки делаю бороздки глубиной 1,5-2 см. В углубления раскладываю семена на расстоянии 3-5 см друг от друга. Если взойдут густо, то потом лучше проредить, чем грядка будет полупустой. Сверху присыпаю рыхлой садовой землей, слегка уплотняю ладонью и хорошенько поливаю. Если у вас нет возможности часто делать полив, то лучше грядку накрыть полиэтиленовой пленкой, так будет меньше риск пересохнуть проклюнувшимся семенам.

Какие же культуры, кроме привычных, можно порекомендовать вырастить у себя на участке?

Цвет фиолетового базилика обусловлен наличием полезных антиоксидантов-антоцианов

Во-первых, одну из самых ароматных трав - базилик. Многим дачникам знаком только его фиолетовый сорт, хотя сейчас выведено несколько других с разными ярко выраженными ароматами: гвоздичный, анисовый, лимонный, мятный, перечный. Эти сорта имеют зеленую окраску листьев и высоту растений 40-50 см. А вот мелколепестный сорт «греко» - карликовый, всего до 15 см, успешно выращивается на подоконнике круглый год. Базилик можно выращивать рассадным способом с посевом в апреле в рассадные ящики либо сразу в грунт, когда установится теплая погода. Рассаду высаживают в открытый грунт в начале июня на солнечное место, на расстоянии 20-25 см друг от друга. Чтобы растения быстро не зацвели и лучше кустились, верхушки необходимо вовремя прищипывать. В кулинарии базилик отлично сочетается с мясом и томатами. Кстати, если высадить рассаду базилика между кустами помидоров, то созревающие плоды уже будут иметь легкий аромат этой пряности.

Своеобразный вкус рукколы нравится не всем, главное - его распробовать

Современная кухня не мыслима без рукколы, она же индау, или эрука салатная. Это одна из старейших культур, снова вошедшая в моду благодаря своеобразному орехово-горчичному вкусу и красивым листьям. Руккола - одна из скороспелых и холодостойких культур, всходит на 3-5-й день, а сочная зелень уже готова к употреблению через 20-25 дней, поэтому может выращиваться 2-3 раза за сезон. Эта культура не требовательна к почве, прекрасно растет в полутени, розетка достигает высоты 18-20 см. Разные сорта отличаются по форме листа: перистые, лировидные, сильно рассеченные. Свежая, мелко нарезанная зелень хороша в любом овощном салате или с молодым картофелем, придает пикантный вкус мясным блюдам, используется также для приготовления соусов и блюд с сыром.

Мангольд, или листовую свеклу, почему-то не жалуют наши дачники, хотя обе его разновидности (как с ярко-желтыми, так и с розовыми черешками) не сложны в выращивании, оригинально смотрятся в салатах, а на клумбах его можно использовать в качестве декоративного бордюрного растения. Посев и агротехника схожа с обычной столовой свеклой. В кулинарии мангольд используют как популярный шпинат: молодые листья для салатов, а черешки тушат в рагу. Крупные листья мангольда можно использовать для голубцов вместо капустных.

Ничто не придает яркости любому второму блюду, как листья салата. К тому же они чрезвычайно богаты полезными веществами: множество витаминов, органических кислот, соли калия, кальция и другие микроэлементы. Все сорта салатов можно разделить на две группы: листовые и кочанные. Первые образуют крупную, до 25-30 см диаметром, розетку листьев. Листья крупные с глубокими складками или слегка гофрированные по краю. Они могут быть насыщенного салатного цвета или красно-коричневые, что обусловлено высоким содержанием йода в доступной для организма форме. Кочанный салат через 45-60 дней после всходов из курчавых и хрустящих листьев образует небольшой кочан, разной плотностности.

Порубив и высушив смесь пряных трав, вы сделаете запас приправы на всю зиму

Возделывание салата потребует несколько большего внимания, чем просто зелени. Место для него лучше подойдет в полутени, так как на солнце могут быстро пересохнуть неглубоко заделанные (0,5-1 см) мелкие семена. И в дальнейшем, необходимо поддерживать постоянную влажность, чтобы листья всегда были сочными, завязались кочаны и быстро не пошли в цвет. Отлично себя зарекомендовали сорта листового салата «одесский кучерявец», «лолло росса», «рапсодия», «грин пик» и кочанные «айсберг», «грейт лейкс», «король мая».

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