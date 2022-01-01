Я считаю, что врачи одной из поликлиник Костаная нарушили протокол амбулаторного лечения от КВИ. Каким образом я могу пожаловаться на действия врачей? Какие данные нужно указывать в заявлении? Куда его отправлять?

Дарья СТАРКОВА, Костанай

Комментарий

На вопрос отвечает руководитель департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Костанайской области Орал БЕКМАГАМБЕТОВ:

- В соответствии с правилами организации и проведения внутренней и внешней экспертиз качества медицинских услуг (помощи), утвержденными приказом министра здравоохранения РК от 3 декабря 2020 года, в медицинских организациях, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, создается служба поддержки пациента и внутренней экспертизы. Согласно п. 15 данных правил, эта служба рассматривает обращения пациентов по вопросам оказанной медпомощи с созданием комиссии. Обращение рассматривается в срок, не превышающий 5 календарных дней. Информация (контактный телефон) размещены в людных местах (регистратура, коридоры), а также на сайте медорганизаций.

В случае несогласия с ответом медорганизации пациент вправе обратиться в НАО «Фонд социального медицинского страхования» или в наш департамент. В соответствии с положением, утвержденным приказом министра здравоохранения РК от 8 октября 2020 года № 645, департамент рассматривает обращения (жалобы) физических и юридических лиц на качество оказания медицинской помощи. А по вопросам организации медпомощи (очереди к врачам, отсутствие «бесплатных» лекарств, долгое ожидание участкового врача (фельдшера, медсестры), а также этики и деонтологии (грубостъ и хамство медработников при обращении в медицинскую организацию), необходимо обращаться в управление здравоохранения акимата Костанайской области.

При наличии оснований, что медицинскими работниками (государственных или частных медорганизаций) допущены нарушения клинических протоколов диагностики и лечения, пациент может обратиться с жалобой в фонд соцмедстрахования или в наш департамент. В соответствии с п. 2 ст. 63 АППК РК в обращении, поданном в письменной форме либо в форме электронного документа, указываются:

1) Ф. И. О. (если они указаны в документе, удостоверяющем личностъ), ИИН (при его наличии), почтовый адрес физ. лица либо наименование, БИН юрлица (при его наличии), дополнительно - мобильный телефон;

2) Наименование административного органа, должностного лица, которым подается обращение;

3) Суть обращения;

4) Дата подачи обращения;

5) Подпись заявителя или его представителя;

6) Иные сведения, предусмотренные законодательством РК

При указании (описании) сути обращения необходимо озвучить конкретные факты причинения вреда жизни или здоровью человека, так как в соответствии с пп. 3 п. 3 Предпринимательского кодекса РК основанием внеплановой проверки субъекта контроля и надзора является обращение физических и юридических лиц по конкретным фактам о причинении вреда жизни или здоровью человека.

Дополнительно пациенту необходимо приложить документы, подтверждающие факты обращения в медорганизацию (выписки из медицинской карты стационарного (амбулаторного) пациента, чеки или квитанции за оплату услуг, результаты инструментального исследования (снимки и описание рентгена, МРТ, КТ и т. д.).