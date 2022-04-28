Логику регулируемых цен покупателю трудно понять, остается по старинке бегать в поисках

Еда дорожает. В цене растут продукты повседневного спроса. Вопросом «почему» задаваться просто не успеваешь, ведь почти каждый день на этом фронте новости, хотя государство в лице местной исполнительной власти пытается на ситуацию влиять. Результативно или нет, пытаемся определить, отслеживая ситуацию с ценами в Костанае на сахар и капусту.

Молодо-зелено

Эти товары выбрали потому, что примерно месяц назад именно они фигурировали в докладе о мерах по сдерживанию цен. Заместитель акима Костаная Мейрам СОКИТБАЕВ тогда сообщил о двух крупных закупках сахара (136 т и 3 000 т), проведенных СПК «Тобол» на казахстанских заводах. А также о том, что корпорация напрямую у фермеров казахстанского юга приобрела 50 т ранней капусты, которая после 5 апреля начнет поступать у нас в торговлю. Закуплена по 200 тенге за килограмм.

В ценах на молодую капусту в Костанае сейчас - полнейший разнобой

Белокочанная капуста в этом году зимой так дорожала, что на нее в феврале вводили предельную цену. Недавно «НГ» кто-то из покупателей прислал фото двух чеков с вопросом «Взбесились, что ли, продавцы?». Один был апрельский, когда головка овоща из числа социально значимых товаров потянула у него на 774 тенге, при цене за кило 440 тенге. А еще один, чудом сохранившийся, февральский, когда капусту нельзя было продавать дороже 104 тенге за килограмм. Разница, конечно, за примерно одинаковый по весу вилок вышла убийственной.

Читатель «НГ» прислал чеки на капусту за февраль и апрель 2022 года

Вскоре после опубликования информации о закупке в Туркестанской области «НГ» стали спрашивать, мол, где же обещанная ранняя и недорогая капуста. Грузится, отвечали нам в акимате. А потом в торговле таки появилась капустка, молодая, зеленая, по цене круче местной зимней - 460, 470, 480 тенге. Небольшой кочан на 500 тенге легко вытягивал. Не только в одиночных овощных бутиках, но и в крупных магазинах. Продавцы отвечали, впрочем, что это не капуста стабфонда, а первые закупки южного урожая с оптовок на Складской.

И только в последнюю неделю на овощных полках там и сям привозная капуста стала стоить ниже 400 тенге. Причем разная. Опытный покупатель увидит. Одна порыхлее и попроще, другая поплотнее, с менее поврежденными кроющими листьями. Поди разберись, которая тут от СПК. Мелкие бутики все как один дружно кивают на Складскую. По ценам тоже не особенно определишь. Самую дешевую молодую капусту во вторник, 26 апреля, мы нашли в супермаркете Small - по 310 тенге, а самую дорогую в тот же день - в «Тамаше», что во Французском центре (по 478 тенге), в магазинах Rauzet - такая же по 399.

В тот же день мы сбегали на Складскую и обнаружили, что там южная капуста стоит 350-390 тенге. То есть цены розницы в некоторых магазинах не только не выше, но даже ниже оптовых, что вроде против торговой логики, но ведь факт.

«Столько-то в одни руки»

В том же феврале вводили и предельную цену на сахар - 289 тенге на полке. Вы еще помните такую? А 220 тенге за кило в магазине? Правда, была такая в прошлом году. А 370? Еще десять дней назад сахар по 372 тенге можно было купить в супермаркете «Тамаша», а в «Норме» - за 378 тенге. Но в «Тамаше» такой сахар практически исчез. Иногда появляется утром. Его разбирают, и все. Приходишь в магазин, а сахара нет. В «Меркурии» - тоже. Примета времени - вспоминаем, что такое дефицит.

В некоторых периодически пропадает и рафинад. Например, в субботу, 23 апреля, его категорически не было в «Астыкжане».

Сахар есть, но по 450, зато есть...

А где есть, подорожал он просто аховски. 250-граммовая коробочка с фигурными кусочками стоит в магазине «Азия Экспресс» 400 тенге. Песок в «Азии» есть практически постоянно - по 450 тенге. В Small - по 454 тенге. Покупатели подходят к витрине, смотрят задумчиво и обычно берут все-таки по пакету, продажа-то лимитирована, как в прошлом, по формуле «столько-то в одни руки».

Цена кусается. В Rauzet, например, сахар стоит аж 483 тенге. Но люди ведут себя, как моя бабушка, пережившая войну. Она, когда отправлялась в магазин, сдачу с одного рубля не брала, просила соли, мыла, чая, еще чего-то насущного, чтобы дома запас не выбывал... Так что берут.

Сахар мы поискали и на оптовке. Нашли. Изумились. Там он стоит дороже, чем в розничной сети.

- На вагонах, - сообщила продавец Майра АХТЯМОВА, чей товар стоит на уличных палетах, - нет вообще. Перебои с поставками. У нас откуда? Раньше купили. У соседей тоже есть. Цены у всех примерно одинаковые.

Сахар на оптовке сегодня никак не дешевле, чем в розничной торговле

Речь все о том же вторнике, но это ситуация не одного дня точно. Закупщики для школьных столовых нам эту картину еще неделю назад обрисовали. Говорили, что дешевле 500 тенге за кило мы на Складской сахара не найдем. Точно.

Итак, вагонных поставок, уверили нас, нет. А в магазинах рядом сахар есть, причем от разных производителей - и краснодарский, и таразский. Цены: в тот день от 520 до 560 тенге, это в пересчете с обозначенных за мешок. Расфасовка поменьше предлагается еще дороже. Смотрите фото, на нем 5 килограммов песка продается за 3 000 тенге. Приятного чаепития.

А впереди еще ягодный сезон. Так что удешевления ничто не предвещает.

Хронически повышенный

Сахар, как и капуста, в торговлю поступает не только путем свободного закупа, но и от СПК «Тобол». Собственно, приобретение товаров корпорацией и поставка его в розничные сети имеют одну цель - сбить ажиотаж и препятствовать подъему цен. Возможно, это удается. Хочется, капусту поставить в пример, но кто ж разберется, что в ее реализационной цене от усилий СПК остается.

Во-первых, для покупателя пометок на ценниках или аншлагах нет. В Small, например, указано, что товар от казахстанского производителя, а в Rauzet написано, что это социально значимый товар. При этом разница в цене весьма велика: 310 тенге и 399 тенге соответственно. Если это поставка СПК, то почему они таковы? Закупочная цена одна - 200 тенге без НДС, как было заявлено, отпускная тоже, торговая накрутка на социально значимый товар не имеет права быть выше 15%. Откуда разброс? Все-таки поставщики разные? Покупателю, может, и все равно, он ищет качественное и при этом подешевле. Но для понимания эффективности механизмов корпорации стоило бы четко обозначать ее участие в ценообразовании.

Как сообщили в акимате Костаная, жалоб на немотивированный подъем цен от покупателей практически нет. На пике сахарного ажиотажа в начале года куда чаще звонили. Пока люди не разобрались, что далеко не весь сахар в магазинах из стабилизационного фонда, а посему предъявлять продавцам нечего. Даже несмотря на то, что сахар у нас социально значимый. Каким бы фантастическим не выглядел сегодня ценник, торговля всегда может предъявить аргумент в свою пользу - цену закупа.

Кстати, она растет. На сайте СПК «Тобол» выложена информация о проведении закупок в стабилизационный фонд. И если в феврале корпорация приобретала 136 т сахара по 317 тенге (с учетом НДС) за килограмм, то 10 марта в условиях конкурса на закупку 3 000 т этого товара значилась цена уже в 420 тенге. Так что про дешевый сахар в магазинах пока можно забыть.

Казахстан, впрочем, заявляет, что в ближайшее время будет поднимать отечественное производство сахара. Причем с колен, потому что придется прекратить называть производством переработку завозного сырца, ибо с обеспечением этим сырьем грядут проблемы. Страна серьезно намерена возродить выращивание сахарной свеклы.

Фото Галины КАТКОВОЙ