В каком состоянии выходят из зимы набережные, на которые потратили как минимум 1,5 млрд тенге?

В середине прошлой недели аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ посетил микрорайон Аэропорт и поручил в течение 10 дней привести в порядок новую набережную, которая начала сыпаться спустя год после открытия. «НГ» решила проверить, как исполнили поручение главы областного центра, и посмотрела, в каком состоянии находятся еще две костанайские набережные. На их состояние горожане жалуются регулярно.

Река Тобол на набережной «Шагала» полностью заросла камышом

«Лицо» посыпалось

11 апреля читатель «НГ» сообщил, что набережная в микрорайоне Аэропорт, которую обустроили годом ранее, уже разваливается. На предоставленных им фото - разрушенные колонны на входной арке, затянутое тиной озеро «Тарелочка». 16 апреля подписчики «НГ» в Instagram сообщали, что в водоеме произошел замор рыбы.

20 апреля Марат Жундубаев при осмотре набережной в микрорайоне Аэропорт поручил отделу ЖКХ и обслуживающей организации ТОО «АБЗ+» предусмотреть очистку береговой зоны водоема. Но сам факт замора рыбы никак не прокомментировал.

После осмотра набережной аким написал в своем аккаунте в Instagram: «Проинспектировал состояние парка «Керуен» и прилегающую территорию озера «Тарелочка», так как были жалобы со стороны населения. Обсудив на месте пути решения, пришли к договоренности с руководителем подрядной организации ТОО «СамрукСтройГрупп» о восстановлении нарушенных элементов арки, деталей снарядов детской площадки, установки камер видеонаблюдения в срок до 1 мая текущего года».

Также аким поручил отделу земельных отношений проверить законность установки торговых павильонов и, в случае «выявления фактов самовольного захвата земельных участков, принять меры в рамках законодательства».

Корреспонденты «НГ» побывали на набережной микрорайона Аэропорт 26 апреля. При нас ремонтировали разрушенную колонну рядом с входной аркой, красили бордюры. Но оставались еще разрушенная брусчатка на тротуаре, неухоженные газоны, заросшая камышом река.

- Недавно приобрели квартиру в этом районе, очень радовались открытию новой набережной, - рассказала «НГ» молодая мама Галина ИСМАИЛОВА. - На мой взгляд, сделали ее просторной, красивой, есть где погулять, подышать вдали от шума машин. Но не прошло и года, как набережная начала разрушаться в разных местах. Как можно было строить входную арку, по сути лицо набережной, с таким качеством, что центральная колонна посыпалась? Большие вопросы к газонам, на которых чахлые кустики, да и вообще, деревьев очень мало. Очень возмущает состояние воды в озере, все оно заросло камышом.

Некрашеные и на солнцепеке

Примерно в таком же состоянии - набережная вдоль ул. Гашека в районе КЖБИ. Сломанные скульптуры на входе, облупленная штукатурка на лестницах, провалившаяся брусчатка, покореженные лавочки.

Лестница на набережной вдоль ул. Гашека, которая ведет к входной арке, давно облупилась

Лавочки заслуживают отдельного описания. Они представляют собой сооружения из трех тонких досок с сильно облупившейся краской и сломанными опорами. Доски явно давно пора менять или хотя бы покрасить. Кроме того, стоят они на солнцепеке, поэтому редкие посетители предпочитают сидеть на сиденьях так называемого амфитеатра, на которые падает тень от колонн входной группы. Сквозь эти сиденья уже давно проросла трава.

Лавочки на набережной по Гашека давно не крашенные и...

…со сломанной конструкцией

- Часто гуляем здесь после учебы, - поделились с «НГ» студентки Алина и Зауре. - Сидим вот тут, в тени амфитеатра. Лавочки все старые, нормальных скамеек нет и никогда не было. Что еще не нравится? Что пляж зарос камышом, а уличные тренажеры часто ломаются.

Фигура лошади - упала или так задумано?

Облупленные и стоящие на солнцепеке лавочки можно назвать фирменным знаком (в плохом смысле этого выражения) и набережной «Шагала». Самое плачевное состояние этой набережной - справа и слева от Большого моста (если смотреть со стороны Костаная). Справа, в районе смотровой площадки, на земле «поплыла» брусчатка, на стенах отвалилась плитка, река заросла камышом, в воде плавает тина.

Брусчатка рядом с прогулочной зоной в районе Большого моста давно «поплыла»

Слева от моста брусчатка «вздулась» недалеко от памятника Сагадиеву. Лестница, которая ведет на нижнюю смотровую площадку, практически полностью с обвалившейся плиткой. На лестнице, ведущей к памятнику, тоже начала обваливаться плитка.

Лестница, ведущая к памятнику Сагадиеву, начала разрушаться

Песок в сухой траве

На противоположной стороне этой части набережной - не меньшая катастрофа с облупленными лавочками, через которые прорастает трава, заросший камышом берег и песок весь в сухой траве. И это не считая разрушенной брусчатки и куч мусора.

Место для захода в воду на пляже рядом с Большим мостом

Сквозь лавочки на набережной рядом с Большим мостом прорастает сухая трава

- Помните, каким был этот пляж, когда его только открыли и завезли песок? - интересуется прогуливающийся здесь пенсионер Кенжетай УМАРОВ. - У меня дети и внуки ходили сюда купаться, даже хвалили. И всего за пару лет он превратился в заросший травой песок и камышом берег, подойти к которому невозможно. А как переодеваться в таких кабинках?

Кабинки для переодевания на той же набережной

Умаров показывает на несколько кабинок для переодевания, вокруг которых - сплошная сухая трава. Тут же расположены стойки для пляжного волейбола без сетки, рядом с которыми - полностью поросший сухой травой песок. Играть на таком явно невозможно.

Место для пляжного волейбола на берегу набережной рядом с Большим мостом

В общем, эта сторона реки точно не предназначена для купания, как планировали власти. Хотя бюджетные траты всей реконструкции можно назвать запредельно высокими.

Расходы налогоплательщиков на устройство Притобольского парка (набережная и сквер) составили 374 млн тенге, на строительство парка вдоль ул. Гашека - 992 млн тенге, не считая выделенных средств на переделку недостатков на всех набережных. Прибавьте к этому больше 86 млн тенге на скульптуры пегасов, которые установили на Большом мосту, и получится, что за благоустройство прибрежных зон костанайцы заплатили приличную сумму.

На строительство набережной вдоль ул. Гашека потратили почти 1 млрд тенге

Запрос о том, сколько денег потратили на устройство набережной слева от Большого моста, а также все вопросы, касающиеся разрушений, их устранения и выделенных для этого средств, «НГ» 21 апреля направила руководителю отдела ЖКХ акимата Костаная. Ответ к этому номеру нам предоставить не успели.

На строительство набережной «Шагала» бюджет выделил 374 млн тенге

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