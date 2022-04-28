Родители велосипедистов - о том, почему их дети вынуждены заканчивать карьеру на пике формы

Члены сборной Костанайской области по велоспорту столкнулись с проблемой - велосипеды, которыми они пользуются, не подходят для международных и крупных республиканских соревнований. Вчерашние подростки, которые усиленно тренировались по 10 лет, проигрывают сверстникам из других регионов из-за отсталости техники. Их родители заявляют: над костанайцами соперники просто смеются. И просят помочь им в спасении профессионального велоспорта в нашем регионе.

Спорт красивый, но дорогой

18-летний сын Татьяны СОЛОВЕЙ уже 10 лет занимается велоспортом. Он 6-кратный чемпион Казахстана, мастер спорта.

Татьяна Соловей: «Наши на старт приехали, над их велосипедами соперники смеются» / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Основной наш состав - весь из села Мичурино. Когда-то тренер смог заинтересовать наших мальчишек, - рассказала Татьяна. - Они активно тренировались, даже в выходные. Нашим детям ни в чем не отказывали в ДЮСШ № 1. Этот спорт красивый, но очень дорогой. Чтобы показывать какие-то результаты, мало только физических усилий, обязательно должна быть конкурентоспособная техника. То, что есть у нас... Эти велосипеды сейчас подходят только для тренировок. Конечно, огромное спасибо, что у нас есть велосипеды от ДЮСШ. Но, когда наши дети уезжают на соревнования, им приходится краснеть.

Велосипеды в ДЮСШ обновляли в 2018 году. Но закупали тогда такие, которые не подходят для взрослых и профессиональных спортсменов.

- У нас сейчас есть выбор: бросать спорт или искать другие возможности, возможно, в другом городе, - объясняет Татьяна. - Мы даже обсуждали второй вариант с ребенком, но он не захотел. Говорит, что своего тренера не бросит. На уровне спортшколы у нас делается все, но это не их уровень.

Самат ИСМАГУЛОВ рассказывает, что прошлой осенью он уже обращался к акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову с просьбой помочь поехать на соревнования. Финансирование тогда выделили, дети вернулись с медалями.

Самат Исмагулов: «Наш крик души не обращен к акимату или управлению спорта» / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Выше бюджета спортивная школа и власти прыгнуть не могут, - считает Исмагулов. - В Костанайской области нет интерната для спортивно-одаренных детей, где должно быть абсолютно другое финансирование. Дети достигли предела, они все мастера спорта. А ехать на чемпионат Азии не на чем. У нас не то что на велосипеды денег нет, мы и на соревнования порой не можем поехать, если аким области не поможет.

Вес имеет значение

Сын Самата Исмагулова ходит в секцию велоспорта с 6 лет. «НГ» в свое время помогла Тамерлану в стремлении стать чемпионом.

- Сейчас сыну 14 лет, он уже кандидат в мастера спорта, - рассказал Самат. - Когда Тамерлану было 7 лет, он написал в «Нашу Газету» письмо. Сам написал, мне ничего не сказал. И по инициативе главного редактора Ольги Германовны Колоколовой «НГ» объявила сбор денег и купила ему велосипед. Хороший велосипед, профессиональный. Тогда он стоил около 300 000 тенге. Так он им до сих пор пользуется, а сколько лет уже прошло!

Сейчас профессиональные велосипеды стоят примерно 2,5-3 млн тенге. Если старые велосипеды сделаны из железа, то новые - из облегченного карбона. Это без учета качества тормозов, трансмиссии переключения передач и других примочек, помогающих набирать скорость на трассе.

- У нас в сборной 11 человек, которые защищают честь Костанайской области, - говорит Исмагулов. - 11 велосипедов есть у нас, но они все по многу раз ремонтировались. Карбоновых велосипедов нет. Объясню, зачем они нам. Велосипед из карбона весит примерно 6 кг. А такой же из алюминия - уже 10-11 кг. Эти несколько килограммов играют важную роль. Разогнать велосипед легче, едет быстрее при прочих равных физических данных. Наши в Турции приходили на 6-7-е места. То есть был бы хороший велосипед, может быть, забрали бы медаль.

Спортсмены из сборной области и их велосипеды / Фото из архива Татьяны СОЛОВЕЙ

По словам родителей, чтобы попасть на чемпионат Азии, костанайцы выступают на отборочных соревнованиях на велосипедах, которые весят 15 кг.

- Как они могут отобраться на чемпионат, сколько им здоровья потребуется? - возмущается Татьяна Соловей. - Наши на старт приехали, а над их велосипедами соперники смеются. Форму, шлемы - все это мы сами купим. Даже велотуфли, которые стоят 40 000 тенге, мы найдем, как приобрести. Но велосипеды для нас недосягаемы.

- Мы бросали клич, обращались письменно к спонсорам и неравнодушным гражданам, но без результата, - добавляет Исмагулов. - Потому что спорт в Костанайской области - это по большей части такой междусобойчик. У нас никто особо об этом не знает. Чемпион РК - это высокое звание. Но мичуринскому акиму не интересно, что у него в селе есть два мастера спорта.

Светлана НАГАЙЦЕВА вспоминает, как на соревнованиях у ее сына Роберта прямо посреди заезда лопнула рама:

- Раму оперативно заварили, и он поехал. Это не смешно! Ребенок ехал на результат, хотел завоевать медали. Естественно, из-за поломки он сошел с дистанции. А он 10 лет занимается на этот результат. Представьте, как обидно.

- У меня дочь с соревнований звонит и плачет в трубку, - добавляет Ирина ЕЛГИНА. - Я спрашиваю, что случилось. А она объясняет: стартанула первой, сразу выбилась в лидеры, а потом, когда в гору пошли, я слышу, как позади меня девочки поменяли скорости и рванули вперед. В итоге, несмотря на все ее старания, соперницы обошли дочку на целый круг. Финишировала на 4-м месте. Потому что у них нет таких возможностей переключаться на другие скорости. Как она должна реагировать, если с 8 лет тренируется, а сейчас ей уже 19? Что я ей должна говорить?

Совсем скоро многим членам сборной области исполнится 19 лет, они автоматически перейдут из юниорской лиги во взрослую. Соревноваться придется на равных с еще более опытными и подготовленными спортсменами из развитых стран.

«Существуем отдельно»

- Честно сказать, наше обращение в СМИ, наш крик души, он не обращен к акимату или управлению спорта, - сказал Самат Исмагулов. - Я знаю, что они мне ответят. У меня крик к неравнодушным жителям нашей области. У нас, кстати, есть еще областная федерация велоспорта, во главе с уважаемым Александром Бородиным. Хочется спросить, федерация к успехам наших спортсменов имеет хоть какое-то отношение? Такое ощущение, что мы существуем отдельно друг от друга.

«Наша Газета» тоже обратилась за комментарием к Александру Бородину, но он не ответил. 21 апреля мы отправили запрос в управление физической культуры и спорта, ответа тоже пока не получили.

По итогам 2021 года сборная Костанайской области по велоспорту в общем зачете заняла 2-е место в республике после команды Алматы. Лидерство южной столицы объясняется просто: там работает школа-интернат для одаренных в спорте детей. Как утверждают костанайцы, конкурировать с каждым годом становится все сложнее.

6 мая в Костанае пройдет турнир республиканского уровня. Гонку за медалями наши ребята вновь поведут на тяжелых металлических велосипедах.