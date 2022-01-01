Если осталось много крашеных яиц

Идея печь что-то с зеленым луком и крутым яйцом лежит, конечно, на поверхности. Но ее можно усовершенствовать и упростить одновременно. Во-первых, по части весенней зелени не стоит ограничиваться только зеленым луком. Во-вторых, не затевайтесь с пирожками, облегчите себе жизнь.

Послепасхальный пирог с крутыми яйцами - очень быстро и вкусно / Фото xitrosti.com

Все свое близкое окружение я, например, давно подсадила на оладьи с луком и яйцом. Можно эти ингредиенты вводить прямо в тесто (хорошо еще добавить самую малость жирного творога или раскрошить кусочек брынзы), а можно последовательно класть на сковородку с разогретым растительным маслом тесто, на него добрую ложку начинки, а сверху снова тесто. Оладьи получаются, конечно, большими, но оттого еще больше напоминают пирожки. Можно делать такие и на сковороде с антипригарным покрытием, но на масле оладьи с начинкой вкуснее.

Есть вариант даже более простой, с еще меньшими временными затратами - заливной пирог.

Крутые яйца порубить. Зеленый лук нарезать, притушить его на сливочном масле, смешать с яйцами, посолить, поперчить. Сделать тесто на сметане и соде, почти как на оладьи, может, чуть гуще, но чтобы из миски выливалось. Форму или толстостенную сковороду смазать без пропусков. Вылить половину теста, распределить по нему по возможности равномерно начинку и залить оставшимся тестом. При температуре 180 градусов печется примерно полчаса.

Кроме лука, в такую начинку можно положить молодую крапиву. Ошпарить листики кипятком, обсушить, порубить. Само собой, если есть укроп, петрушка, они приветствуются.

Можно делать такой пирог не с луком, а с капустой. Мелко нарезать, обмять с солью, потушить с молоком или сливками до выпаривания жидкости. Смешать с рублеными яйцами, поперчить и сделать еще один вариант заливного пирога.

После выпечки такой пирог лучше минут на 10 оставить в духовке, смазать сверху сливочным маслом. Резать лучше прямо в форме.

Ингредиенты

Для теста: 3 яйца, 250 г сметаны, понемногу соли и сахара, неполная ч. л. соды, 7-8 ст. л. муки.