17 ноября 2021 года на сайте акимата Костаная было опубликовано постановление «Об установлении льгот отдельным категориям граждан города Костаная для проезда на внутригородском и пригородном общественном транспорте (за исключением такси)», в котором предусмотрен бесплатный проезд для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. Постановление должно было вступить в силу после 10 дней с момента публикации, то есть 27 ноября. Однако 13 февраля 2022 года в автобусе маршрута № 19 водитель отказался перевозить моего ребенка-инвалида бесплатно и взял с него за проезд 150 тенге, несмотря на то, что я ссылалась на это постановление. Это постановление уже вступило в силу? Какие документы пассажир должен предоставить водителю автомобиля, чтобы подтвердить свою льготу на проезд?

Маншук КАЙРАТОВА, Костанай

Комментарий:

На вопрос ответил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ:

- 14 марта 2022 года постановление «Об установлении льгот отдельным категориям граждан Костаная для проезда на городском и пригородном общественном транспорте (за исключением такси)» было направлено на согласование в Министерство юстиции РК. В соответствии с пп. 1 п. 24 «Правил разработки согласования проектов подзаконных нормативных правовых актов» от 6 октября 2016 года № 569, рассмотрение и согласование проектов постановлений в госорганах не должны превышать 10 рабочих дней. Ответ в отдел ЖКХ поступил 1 апреля, проект постановления возвращен на доработку.

Ранее данное постановление проходило согласование в НПП «Атамекен», ОО «Союз индивидуальных предпринимателей Костанайской области», общественного совета Костаная, было вынесено на публичное осуждение на портале открытые НПА, опубликовано на сайте акимата Костаная, прошло антикоррупционную экспертизу.

Для компенсации затрат перевозчиков на предоставление льгот, а также услуги оператора ЭСОП на 2022 год выделено 325,6 млн тенге. На данный момент выплачивается компенсация за льготный проезд детей и пенсионеров. Проезд инвалидов и других категорий, предусмотренных постановлением, будет компенсироваться при вступлении в законную силу нормативно-правового акта. В случае взимания платы водителями общественного транспорта за проезд с пассажиров льготной категории можно сообщить в ситуационный центр iKomek (109) или ответственному должностному лицу главному специалисту отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Нурдаулету Бейсенову (+7-747-687-68-01).

На вопрос также ответил и. о. руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костаная Нуралы ЕСЕРГЕПОВ:

- Отделом ЖКХ предусмотрено возмещение убытков перевозчиков за предоставление льгот пассажирам и оператору электронной системы за счет областного бюджета. Для подтверждения льготы на проезд необходимо предоставить следующие документы:

- участникам и инвалидам ВОВ, ветеранам боевых действий на территории других государств, ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам ВОВ, - удостоверение участника ВОВ или лица, приравненного к ним;

- детям-инвалидам в возрасте до 18 лет - удостоверение получателя пособия или справку медико-социальной экспертизы об инвалидности;

- многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алка» и «Күміс алка» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени, - орденскую книжку;

- инвалидам первой и второй групп - удостоверение получателя пособия или справку медико-социальной экспертизы об инвалидности.