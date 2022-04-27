27 апреля в Костанае закончился отопительный сезон. Поэтому «НГ» завершает акцию «Оденем «голые» трубы». За 7 месяцев мы сообщили о 30 участках теплотрасс. Практически все участки работники КТЭК закрывали изолирующим материалом в течение двух недель после публикации.

Ул. Амангельды, 72. Трубы рядом с домом изолировали сразу после публикации

Завершая акцию, мы проверили три участка теплотрасс.

Трубы по ул. Дулатова, 142 так и не изолировали

Трубы среднего диаметра по ул. Дулатова, 142, о которых мы сообщали 24 марта, до сих пор не изолировали.

Ул. Пушкина, 100. Во дворе дома изолировали теплотрассу на детской площадке...

Во дворе дома № 100 по ул. Пушкина изолировали трубы не только на детской площадке, о которых мы писали две недели назад, но и поменяли ветхую изоляцию на тех, которые заходят в дом. И на трубах рядом с домом № 72 по ул. Амангельды уже спустя неделю появился новый рубероид.

…и трубы, которые заходят в дом

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Присоединяйтесь!

Замечайте, фотографируйте участки теплотрасс без изоляции на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-51-51, присылайте по адресу ng@ng.kz, размещайте на сайте www.ng.kz. Поможем тепловикам сберечь наши общие деньги!