Я недавний владелец автомобиля. Хочу предать огласке правонарушение со стороны сотрудников ДПС, так как устал от необоснованных остановок и «допросов». Последней каплей стал так называемый «штраф», после которого я подал официальное обращение в компетентные органы с просьбой дать правовую оценку действиям сотрудников ДПС. В отношении сотрудников полиции было проведено служебное расследование, в ходе которого выявлено нарушение требований п. 22 гл. 3. приказа МВД РК № 971 от 31 декабря 2014 года «Об утверждении Инструкции использования технических средств для фиксации фактов совершения уголовных и административных правонарушений и действий сотрудников органов внутренних дел РК», которое делает выписанный мне штраф незаконным. На данном этапе я добиваюсь отмены штрафа, так как он был ранее оплачен.

В ходе рассмотрения моего обращения со мной по телефону связывались лица, представившись сотрудниками правоохранительных органов, называли свои Ф. И. О., должность (к сожалению, не запомнил), которые пытались выйти со мной на личный разговор с вопросами: «А с чем вы не согласны, а что вас не устраивает, а почему вы решили обратиться» и т. д. Данные звонки я считаю некорректными. Если это были действительно сотрудники органов, расцениваю как попытку психологического давления. А повышенный интерес со стороны сотрудников дорожной полиции связываю с тем, что машина моя новая, новая серия госномеров, а манера вождения выделяется среди общего потока: езжу медленно, что и привлекает сотрудников, которые хотят «половить рыбку в мутной воде».

Призываю всех участников дорожного движения соблюдать Правила дорожного движения, быть взаимно вежливыми и не поддаваться на провокации.

Константин СОЛОХА, Рудный