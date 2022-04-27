О свалке между домами №№ 3 «В» и 3 «Д» по ул. Баймагамбетова «НГ» сообщила жительница Костаная Анара СУЛТАНОВА. Она прислала фото гор мусора, которые практически блокировали подход к контейнерам.

Ул. Баймагамбетова, 3 «В» и 3 «Д». Свалка во дворе периодически разрастается

- Почти месяц такая ситуация, - возмущается Анара. - Машина «Тазалыка» приезжает, забирает мусор только из контейнеров, а гора вокруг растет. Как быть теперь жильцам? Мы подойти не можем к мусорке, скоро к подъезду не подойдем.

Во вторник, 26 апреля, когда корреспондент «НГ» приехал по указанному адресу, мусора было значительно меньше. Слева оставалось несколько мусорных мешков, справа - полиэтиленовые пакеты, старые вещи. Из разговоров с жильцами выяснилось, что огромные завалы мусора периодически появляются, лежат действительно месяц, а то и больше.

9-й микрорайон, дом № 5. Свалку убрали только за контейнерами

Свалка во дворе дома № 5 в 9-м микрорайоне, о которой мы писали две недели назад, стала чуть меньше, но полностью не исчезла.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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