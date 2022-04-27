В 121-м туре нужно помочь постоянным участникам проекта

Одну заявку удовлетворили в срочном порядке до начала тура. Для того чтобы удовлетворить две другие, требуется собрать 620 000 тенге, что представляется вполне достижимым.

Срочность была важна

В нашем благотворительном проекте были случаи, когда помощь оказывалась вне тура. Случаи, надо сказать, очень редкие, поскольку должны совпасть такие факторы, как срочность и наличие в кассе достаточной для помощи суммы. Если с неотложными просьбами проблем нет, то деньги в кассе после закрытия очередного тура остаются далеко не всегда.

Еве нравится гулять в удобной, маневренной коляске / Фото из архива Светланы ФЁДОРОВОЙ

Остаток после окончания 120-го тура «Нужных денег» составил 777 140 тенге. С таким хорошим «стартовым капиталом» мы и намеревались начать 121-й тур. Но жизнь внесла свои коррективы. К нам обратилась мама участницы 119-го тура 6-летней Евы ГУРНЕВИЧ. Семья давно мечтала приобрести для девочки хорошую прогулочную коляску. В Казахстане найти действительно качественную коляску очень сложно, те, что выдают бесплатно, имеют самые негативные отзывы пользователей. Искали среди того, что продается в России, но цены в пересчете на тенге начинаются от миллиона. На такую надо накопить, и копить придется долго. К тому же сейчас денежные операции с РФ - это сплошные трудности для простого человека.

Мама Евы Светлана ФЁДОРОВА уже задумывалась над тем, как бы начать откладывать понемногу на коляску, но тут появилась возможность сделать выгодное приобретение. В Костанае продавалась коляска производства США, которой пользовались всего один год. Состояние вещи - практически без износа, все аксессуары на месте, прекрасный чехол на случай непогоды, и всего за 350 000 тенге. Редкая удача, которой грех не попытаться воспользоваться.

Конечно, хозяйка коляски, в крайнем случае, могла и подождать. Но, если бы взяли Еву в 121-й тур, ждать пришлось бы три недели. При нынешних темпах инфляции это совсем нехорошо. К тому же с приходом весны ребенку надо чаще и дольше гулять.

Комиссия без всяких сомнений и лишних обсуждений решила выделить из переходящего остатка 350 000 на коляску для Евы Гурневич. Девочка уже гуляет в ней.

- Коляска такая классная, маневренная, удобная, просто супер, - радостно сообщила Светлана. - Еве прямо нравится сидеть в коляске, видно по ней, что удобно. А купить такую очень непросто. Ведь коляски для особенных деток, к сожалению, очень дорогие. Оплатить коляску, стоимость которой 350 тысяч, мы не могли, ведь ребенок нуждается и в лечении, которое надо оплачивать. Вот такой у нас нелегкий выбор. И вот благодаря вам, нашим добрым волшебникам из «Нашей Газеты» и неравнодушным людям, мы купили очень хорошую, качественную, а самое главное, такую удобную для Евы коляску! Спасибо вам огромное!

После выделения денег на коляску для Евы в кассе проекта осталось 427 140 тенге, с этой суммой мы и начинаем 121-тур «Нужных денег».

Борьба за зрение продолжается

5-летняя Виктория ШИШКИНА из Костаная участвовала в проекте «Нужные деньги» 5 раз, последний - в 115-м туре. У Вики ДЦП, бронхолегочная дисплазия и ретинопатия недоношенных. Спасать зрение ездили на операцию к знаменитому доктору Олегу Дискаленко в Санкт-Петербург. Тогда помогли наши читатели, девочке была сделана операция, благодаря которой тысячам детей, обреченных на слепоту, удалось сохранить зрение. После такой операции нужно специфическое лечение и периодические обследования. Регулярно Вика получает поддерживающую сетчатку терапию в виде инъекций «Ретиналамина». Какое-то время после операции девочке нельзя было проходить курсы реабилитации по поводу ДЦП, но позже она смогла вернуться к занятиям и достичь некоторых успехов.

Вике нужно пройти обследование, чтобы оценить состояние зрения / Фото из архива Ирины ШИШКИНОЙ

- После занятий ЛФК у Вики стало получаться то, что раньше не давалось, - говорит мама Вики Ирина ШИШКИНА. - Хорошо может теперь не только переворачиваться и сидеть, но и сама встает из положения лежа. А вот с глазами пока ситуация не ясна. Иногда мы замечаем, что она будто видит игрушки. А иногда кажется, что ничего не видит. Чтобы точно выяснить, что происходит с глазами, надо пройти обследование в КАЗ НИИ глазных болезней. Само обследование платное, к тому же надо оплатить дорогу и проживание в столице. Просим помочь нам, поскольку самим тяжело собрать необходимую сумму, учитывая нынешние цены.

На обследование, проживание и дорогу до столицы, нужно собрать не так уж много - 120 000 тенге.

Доходы семьи такие: зарплата отца - 90 000 тенге, из которых 40 000 уходит на оплату алиментов детям от первого брака, да пособие Виктории по инвалидности - 100 000 тенге. Если учесть, что жилье у семьи съемное, становятся понятны трудности с оплатой обследования. Но мы надеемся, что наши читатели помогут Вике пройти обследование в столице.

Космические технологии

Балшекер КСТАУВА из Костаная тоже давно фигурирует в числе участников проекта. Сейчас Балшекер 21 год, а когда мы впервые с ней познакомились, ей было только 12 лет. Участие в 114-м туре было седьмым на счету Балшекер. У нее ДЦП, и главная мечта ее жизни - ходить самой, без поддержки. Пока она опирается на мамину руку, так может пройти небольшое расстояние.

Реабилитацию с тренажером «Космос» Балшекер считает самой эффективной для себя / Фото из архива Балшекер КСТАУВОЙ

Но, несмотря на очень медленное развитие двигательных навыков, девушка не унывает, старается сделать свою жизнь ярче. Она с успехом выступает на соревнованиях по танцам на колясках. Но главная мечта Балшекер - танцевать на своих ногах. Эта мечта приближается, но очень маленькими шагами.

- Мне занятия на тренажере «Локомат» помогли, - делится Балшекер. - Но хочу пройти курс занятий на новом тренажере в Нур-Султане. Его в Центре реабилитации называют «Космос». Оказывается, это действительно такой же тренажер, как тот, на котором занимаются космонавты после полетов. Он гораздо эффективнее «Локомата». Я очень надеюсь, что он мне поможет. Так хочется танцевать без коляски, ходить с мамой на прогулки и по магазинам. Врачи сказали, что желательно пройти не меньше 30 занятий на тренажере «Космос». Но для нашей семьи это очень дорого. Только на помощь проекта надежда.

Курс из 30 занятий на тренажере «Космос» стоит в столичном центре реабилитации 500 000 тенге.

Балшекер живет с родителями, мама не работает, у папы сдельная оплата труда, в среднем выходит около 160 000 тенге в месяц. Пособие Балшекер по инвалидности - 100 000 тенге. При нынешних расходах на жизнь совсем негусто, поэтому без помощи наших читателей Балшекер не собрать на реабилитацию.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.

Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-gold. Номер карты 4400 4301 2746 9697.

Помощь, оказанная в рамках 120-го тура